Die schnelle 2:0-Führung hat Alexander Nouris Mannschaft gegen Hertha souverän über die Zeit gebracht. (dpa)

Mittlerweile ist es ja so, dass Werder im Weserstadion gegen jeden Gegner der Liga Favorit zu sein scheint - die Bayern mal ausgenommen. Umso ärgerlicher, dass die Saison sich dem Ende zuneigt und Werder nur noch einmal zu Hause antreten darf. Hertha BSC jedenfalls war am Sonnabend kein ernsthafter Gegner für die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri, der eine starke Anfangsphase genügte, um die Weichen auf Sieg zu stellen und den Rest der Partie den komfortablen Vorsprung recht souverän zu verwalten.

Nouri vertraute, wie nicht anders zu erwarten, auch gegen die Hertha auf die 3-1-4-2-Grundordnung. Die einzige personelle Änderung war die Rückkehr von Zlatko Junuzovic, der Kapitän verdrängte den zuletzt bärenstarken Florian Kainz aus der Startelf.

Acht Ausfälle bei Hertha

Die Hertha hatte gleich mit acht Ausfällen zu kämpfen und musste die Viererkette im 4-2-3-1 komplett umstellen. Der junge Jordan Torunarigha bildete mit Sebastian Langkamp die Innenverteidigung, mit Maximilian Mittelstädt übernahm ein anderer Teenager die linke Verteidigungsseite, Peter Pekarik war rechts gesetzt. Auf der Doppel-Sechs sollten Per Skjelbred und Allan absichern, beide hatten zuvor erst zwei Mal überhaupt zusammen im defensiven Mittelfeld gespielt. Lediglich in der Offensivabteilung war das etatmäßige Personal unterwegs. Diese gezwungene Runderneuerung in der Berliner Startelf machte sich Werder von Beginn an zunutze und reagierte vor allen Dingen im Pressing auf die abkippenden Sechser im Berliner Spielaufbau.

Skjelbred oder Allan ließen sich zwischen die Innenverteidiger fallen. Bei zwei Bremer Angreifern wollten die Berliner also mit einer Drei-gegen-zwei-Überzahl das Spiel eröffnen. So sah es der Plan zumindest in der Theorie vor. In der Praxis attackierte Werder nicht nur mit einem aggressiven Angriffspressing, sondern auch mit sehr dynamischen Vorstößen von einem der beiden Achter. Junuzovic oder Florian Grillitsch schoss immer wieder schnell aus seiner Position, wenn die Hertha ihre improvisierte Dreierkette im Aufbau bildete und glich die Unterzahl damit aus. Berlin stand dadurch tief in der eigenen Hälfte unter Druck und hatte keine Zeit für einen sicheren Spielvortrag ins Übergangsdrittel. Schon nach drei Minuten gab es erste Turbulenzen, als Langkamp durch Junuzovic‘ Attackieren beinahe einen Fehlpass in den Lauf von Bartels spielte.

Die Gäste hatten in der ersten halben Stunde große Probleme, die Bremer Pressingmomente sauber aufzulösen und sich kontrolliert zu befreien. Nicht nur, aber gerade bei Spielfortsetzungen in der eigenen Hälfte, zum Beispiel bei einem Abstoß, reagierte Werder dazu mit klaren Mannorientierungen und stellte so dank einer klaren Zuordnung jeden einzelnen Gegenspieler zu. Die Folge waren lange Bälle von Torhüter Rune Jarstein – welche wiederum ein gefundenes Fressen für die kopfballstarken Bremer Mittelfeldspieler (Robert Bauer, Theodor Gebre Selassie, Maximilian Eggestein) und die Dreierkette waren.

Klare Aufgabenteilung: Jeder Bremer Spieler deckt sein Berliner Pendant beim Torabstoß. Hertha muss sich mit einem neutralen Ball von Keeper Jarstein behelfen, den Werder nahezu problemlos verteidigt. (Screenshot/Sky)

Eine perfekte Umschaltsituation

Zur frühen Führung kam Werder aber nicht dank seines starken Pressings, sondern nach einer atemberaubend schnellen und perfekten Umschaltsituation. Die Herthaner, eigentlich bekannt dafür, dass sie sich nicht leichtfertig der Gefahr eines Konters aussetzen, wurden von drei Bremer Spielern komplett vorgeführt und über drei Stationen binnen elf Sekunden ausgekontert.

Ein Berliner Freistoß wird abgewehrt und landet bei Junuzovic (Kreis). Bartels (Pfeil) läuft sofort in die Tiefe. Aber: Die Hertha hat insgesamt nur sechs Feldspieler nach vorne entsandt, Werder dafür neun Feldspieler zum Verteidigen aufgeboten. Nur Kruse lauert vorne als Entwicklungsspieler für den Konter - allerdings gegen vier Herthaner. (Screenshot/Sky)

Bartels spielt den Ball auf Kruse, der mal wieder auf die Seite ausweicht. Bartels setzt den Sprint Richtung Hertha-Tor einfach fort. (Screenshot/Sky)

Herthas Restverteidigung ist eigentlich solide genug, um nichts anbrennen zu lassen. Kruse hat das Blickfeld weg vom Spielfeld, er kann Bartels‘ Laufweg allenfalls erahnen. Trotzdem wird er den Ball gleich durch die kleine Lücke spielen. Bartels hat noch einen deutlichen Rückstand auf Gegenspieler Allan. (Screenshot/Sky)

Kruse spielt den Ball mit dem schwächeren rechten Fuß wohl temperiert zwischen Mittelstädt und Skjelbred hindurch. (Screenshot/Sky)

Bartels hat mehr Endgeschwindigkeit als Allan und den besseren Weg zum Ball, der genau in seinem Lauf landet. (Screenshot/Sky)

Bartels hat seinen Gegenspieler abgeschüttelt, geht allein aufs Tor zu und trifft zum 1:0. Von Junuzovic' Zuspiel bis zum Abschluss von Bartels sind lediglich elf Sekunden vergangen. (Screenshot/Sky)

Den Doppelschlag und die Vorentscheidung perfekt machte ein teils erzwungener, teils naiver Fehler der Hertha nach gerade einmal 15 Minuten. Hier half das gute Pressing den Bremern, die aber auch von gleich mehreren Aussetzern der Gäste profitierten.

Werder presst aggressiv nach vorne, trotzdem spielt Hertha-Keeper Jarstein einen Ball auf Allan - der ist aber zum einen von zwei Gegenspielern komplett isoliert und wird zudem von Junuzovic schnell angelaufen. (Screenshot/Sky)

Allan bleibt nur der Rückpass auf Jarstein, der aber das Problem nicht behebt, sondern noch verschärft. Junuzovic läuft im Sprint durch (Pfeil) und nimmt Allan und Skjelbred in seinem Deckungsschatten aus dem Spiel (Dreieck). Jarstein hat Probleme bei der Ballverarbeitung und legt sich den Ball zu nah an den schwächeren linken Fuß. Ohne nochmal aufzuschauen will er Torunarigha anspielen. (Screenshot/Sky)

Der Pass misslingt komplett. Bartels geht dazwischen und stürmt Richtung Tor. (Screenshot/Sky)

So entsteht diese absurde Situation nach 15 gespielten Minuten: Werder ist im gegnerischen Strafraum in einer Drei-gegen-ein-Feldspieler-Überzahl. Kruse drückt Bartels' Querpass zum 2:0 über die Linie. (Screenshot/Sky)

Werder behält die Kontrolle

Mit der beruhigenden Führung im Rücken nahm Werder etwas Intensität aus seinem Spiel, ohne aber die Kontrolle zu verlieren. Die beiden Gegentore torpedierten alle Berliner Pläne und schürten die Verunsicherung nur noch weiter. Eigentlich wollte die Hertha die rechte Bremer Angriffsseite durch Salomon Kalou gleich im Ansatz bremsen, der Ivorer versperrte immer wieder den kurzen Pass von Milos Veljkovic auf Gebre Selassie und lenkte die Bremer Angriffe ins Zentrum. Auf der anderen Seite lief Alexander Esswein Werders heimlichen Spielmacher Niklas Moisander frontal an und konnte die gefährlichen Zuspiele des Finnen in die vorderste Linie so recht wirkungsvoll unterbinden.

Nur war mit einem Zwei-Tore-Rückstand die Gemengelage schon früh eine ganz andere – und darauf fand die Hertha in der ersten Halbzeit überhaupt keine Antwort. Selbst wenn das Bremer Pressing mal überspielt war, hatte Berlin immense Probleme im Übergangsdrittel. Es fehlte an Tempo, Kreativität und einem Plan, wie man kontrolliert in den Bremer Strafraum gelangen wollte. Weder Esswein noch Kalou kamen in den Rücken von Bauer und Gebre Selassie, Vladimir Darida im Zentrum wurde von Eggestein gut markiert. Vedad Ibisevic war somit völlig abgeschnitten von jeglicher Zufuhr und bei den hohen Anspielen chancenlos im Luftkampf gegen Lamine Sané. Eine einzige Ballaktion hatte die Hertha nach 45 Minuten im Bremer Sechzehner: Daridas Kopfball war aber eher eine Torannäherung als eine Torchance.

Nach der Pause musste Werder auf einer Position wechseln, nachdem sich Grillitsch praktisch mit dem Pausenpfiff am Rücken verletzt hatte. Für den Österreicher übernahm Thomas Delaney positionsgetreu im zentralen Mittelfeld. Während die Hertha in den ersten 45 Minuten eine für diese Phase der Saison erstaunlich lasche Zweikampfführung und Intensität an den Tag gelegt hatte, wurden die Gäste in der Folge etwas aggressiver und mutiger. Die Außenverteidiger positionierten sich höher, das Mittelfeld-Dreieck Allan-Skjelbred-Darida tauschte öfter die Positionen.

Dardai ändert das System

Längere Ballbesitzphasen erzwang die Mannschaft aber erst durch Pal Dardais Umstellung: Mit der Hereinnahme von Ondrej Duda versuchte es die Hertha im 4-1-4-1 mit Allan als einzigem Sechser. Durch den zusätzlichen Spieler eine Linie weiter vorne hatte Berlin nun endlich auch gute Momente im Gegenpressing. Die Gäste kamen zu immer mehr Ballbesitz, in der zweiten Hälfte waren es am Ende fast 61 Prozent. Allan (100 Ballaktionen) und Darida (105) waren im Aufbau besser eingebunden, gerade Darida war nun fast überall zu finden, holte Bälle ab, ging selbst mit in die Tiefe.

Werder wartete ab, presste nicht mehr so früh, konterte nur noch vereinzelt, kontrollierte dafür aber das Zentrum. Heraus kam ein Spiel mit einer Berliner Schein-Dominanz, gemessen an den reinen Zahlen. Berlin hatte mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, eine bessere Passquote und deckte Werder in der zweiten Halbzeit mit 15 Flanken ein (Werder kam im gesamten Spiel nur auf zwei) – was allerdings eher ein Indiz für die fehlende Kreativität der Gäste war als für Berliner Torgefahr.

In Wirklichkeit hatte Bremen das Spiel jederzeit im Griff und bis zum Ende sogar die besseren Chancen. Wenn sich doch mal ein individueller Fehler einschlich wie bei Sanés spektakulär nachlässiger Aktion gegen Ibisevic, die zwingend einen Elfmeter für die Gäste bedeutet hätte, half der Schiedsrichter ein wenig nach. Werder kam unter dem Strich zu einem relativ leichten Sieg in einem Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minuten kontrolliert wurde. Das unterscheidet diese Partie von vielen anderen erfolgreichen Spielen davor, als Bremen immer wieder überragende Teilabschnitte genügten, um am Ende die Nase vorn zu haben.

Gegen die stark dezimierte Hertha, die jetzt das neunte Spiel in der Fremde am Stück verloren hat, genügte eine solide Leistung mit zwei starken Momenten in der Offensive. Der Sieg gegen den Fünften der Tabelle wurde als Pflichtaufgabe erledigt, Haken dran und weg damit. So weit ist man mittlerweile in Bremen.