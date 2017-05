In der Hinrunde noch sehr wichtig, in der Rückrunde dann nicht mehr so: Serge Gnabry, ein Symbol für das Auf und Ab bei Werder in dieser Saison. (nordphoto)

So lief die Saison:

Das Aus im Pokal beim frisch gebackenen Drittligisten Lotte und drei Niederlagen zum Ligaauftakt bei 2:12 Toren bedeuteten die frühe Trennung von Viktor Skripnik. Die Vertragsverlängerung mit dem Ukrainer im Mai war schon von erheblichen Zweifeln begleitet worden, die sich dann schnell als berechtigt erweisen sollten.

Alexander Nouri blieb wie Skripnik der Viererkette treu, baute in seinen ersten Spielen fast immer auf eine 4-1-4-1-Grundordnung. Die grundsätzliche Ausrichtung war aber eine andere: defensiver, abwartender, mehr auf Konter lauernd.

Nouri legte gleich großen Wert auf das Spiel gegen den Ball, brachte Ousman Manneh aus der U23 mit und ließ den Gambier sechs Spiele in Folge als einzige Sturmspitze beginnen. Mit Manneh bekam das Pressing schnell eine andere Qualität. Werder konnte den Gegner bei dessen Spielaufbau gleich in der ersten Linie stressen. Aus den zuvor im Schnitt zugelassenen 20 Torschüssen pro Spiel wurden immerhin nur noch 13,6.

Ein erster echter Wendepunkt war aber erst die Partie gegen Hoffenheim kurz vor Weihnachten. Nouri folgte dem allgemeinen Trend der Liga und versuchte sich erstmals an der Dreierkette. Das 3-1-4-2 wurde in der Winterpause verfestigt und sollte eigentlich das Standardsystem bleiben.

Die vier Niederlagen zum Auftakt sorgten aber für die Rückkehr zum vergleichsweise handelsüblichen flachen 4-4-2 mit der Partie in Mainz, die einen zweiten Wendepunkt in dieser Saison darstellte. Nouri stand vor dem Spiel schwer unter Beschuss, die solide Leistung in Mainz und der erste Sieg der Rückrunde ließen ihn noch zwei weitere Spiele am 4-4-2 festhalten.

Mit Niklas Moisander und Lamine Sané in der Abwehr, Thomas Delaney und Zlatko Junuzovic im Mittelfeld und Fin Bartels und Max Kruse davor, fand sich endlich so etwas wie ein Gerüst. Mit dem Spiel gegen Leverkusen Anfang März kehrte Nouri zum 3-1-4-2 zurück und blieb der Grundordnung, abgesehen von einer „erzwungenen“ Umstellung gegen Hoffenheim, bis zum Ende der Saison treu.

Werders grundsätzliche Ausrichtung unter Nouri war reaktiv, auch wenn die Mannschaft in der Rückrunde gute Phasen im Ballbesitzspiel zeigte. Nur 45 Prozent Ballbesitz, dafür aber acht Kontertore, sind ein ordentlicher Wert und Beleg dafür.

In der Hinrunde war es Serge Gnabry, der Werder mit seinen Toren über Wasser hielt. Der Nationalspieler fand in der Rückrunde nach einer Verletzung aber nicht mehr so in Tritt, zudem hatte Nouri Probleme, Gnabry im System so unterzubringen, dass dessen Qualitäten auch wirklich zum Tragen kamen. Im Prinzip war der Nationalspieler fortan als Ergänzungsspieler für bestimmte Spielsituationen sogar wertvoller.

Der Erfolg der Rückrunde fußte auf den Eckpfeilern mannschaftliche Geschlossenheit, einem tragenden Spielsystem, der erstaunlichen Effizienz im Torabschluss, einem in jeglicher Hinsicht überragenden Max Kruse und einer guten Portion Spielglück in der einen oder anderen Partie.

Die drei Niederlagen und die vielen Gegentore am Ende der Saison erinnerten allerdings stark an den Beginn, wenngleich auf einem ganz anderen spielerischen Niveau. Und es wurden spätestens dann nochmal die Probleme in den verschiedenen Mannschaftsteilen sichtbar: in der Innenverteidigung, auf den Außenbahnen im Mittelfeld und mit Abstrichen auch im Tor.

Ein Musterbeispiel für kühle Effizienz: Werders Top-Scorer Max Kruse. (nordphoto)

Die Statistik-Tops:

Werder hatte die beste Chancenverwertung der Liga. 20 Prozent der Torschüsse fanden den Weg ins Netz. Schlusslichter dieser Kategorie waren Ingolstadt, Wolfsburg und Darmstadt mit rund 10 Prozent. Auch bei den Großchancen zeigte sich die Mannschaft vor dem Tor eiskalt: 56,7 Prozent bedeuteten den drittbesten Wert hinter Hertha BSC und dem SC Freiburg.

Und: Keine Mannschaft hatte eine prozentual höhere Schussgenauigkeit als Werder. Jeder zweite abgegebene Schuss kam aufs gegnerische Tor. Zum Vergleich: Schlusslicht Darmstadt 98 brachte nur rund 35 Prozent seiner Abschlüsse auch aufs Tor.

In allen Kategorien verbesserte sich Werder im Vergleich zur Vor-Saison teilweise deutlich. Die Mannschaft hatte eine bessere Chancenverwertung (20 Prozent zu 15 Prozent) und Großchancenverwertung (56,7 Prozent zu 48 Prozent) sowie eine höhere Schussgenauigkeit (50 Prozent zu 44 Prozent). Und das alles bei deutlich weniger Abschlüssen. 457 Torschüsse gab Werder in der Saison 2015/16 ab, in der Spielzeit darauf waren es nur noch 377. 18 verschiedene Torschützen, von Kruse bis Hajrovic, bedeuten ebenfalls Saisonrekord. Keine andere Mannschaft der Liga war schwerer auszurechnen als Werder.

28 Tore in der ersten Halbzeit - davon starke sieben in den ersten 15 Minuten - wurden nur von den Bayern und Dortmund überboten. Auch das ist ein Indiz dafür, dass Werder in der Offensive schnell zur Sache kam und nicht besonders viele Torschüsse für einen Treffer benötigte.

Dass Bremen insgesamt nur fünf Mal Pfosten oder Latte traf und in diesem Ranking abgeschlagen Letzter wurde (die Bayern sind mit 27 Aluminiumtreffern klarer Spitzenreiter), passt ins Bild: Werders kühle Effizienz war eine tragende Säule dieser Saison.

Nur drei Tore gelangen Werder nach einer Ecke. (nordphoto)

Die Statistik-Flops:

So gut die Zahlen in der Offensive auch waren - die Defensive blieb ihrer Tradition treu und auch in der abgelaufenen Saison das große Sorgenkind. Die vier Gegentore zum Abschluss gegen Dortmund schraubten das Konto auf 64. Damit war Werder die Schießbude der Liga. Selbst Darmstadt (63) oder der HSV (61) schnitten besser ab.

524 zugelassene Torschüsse entsprechen rund 15 pro Partie und damit dem zweitschlechtesten Wert der Liga. Nicht viel besser sieht die Statistik bei Defensiv-Standards aus. 20 Gegentore nach einem ruhenden Ball wurden nur von Leverkusen (22) getoppt, ebenso wie die sieben nach einem Eckball (Leverkusen 12). Acht Elfmetergegentore für Werder und drei nach einem direkten Freistoß waren sogar jeweils Ligaspitze.

So stark Werder in den Anfangssequenzen der Spiele in der Offensive auch war, so schwach gestaltete sich die Defensivbewegung der Mannschaft. 34 Gegentore in der ersten Halbzeit und vor allen Dingen elf in den ersten 15 Minuten waren (mit Abstand) die schlechtesten Werte der Liga. Hier hat sich im Vergleich zur Spielzeit davor kaum etwas gebessert.

19 Tore nach Standards waren zwar wieder einmal ein starker Wert, der viertbeste der Liga. Aber: Im Vergleich zur Saison davor, als Werder nach Eckstößen neun Tore erzielte und damit die gefährlichste Mannschaft der Liga war, gab es einen geradezu dramatischen Einbruch. In der abgelaufenen Saison erzielte Werder nur noch drei Tore nach einer Ecke. Im Schnitt 43 Eckbälle benötigte Werder für einen Treffer, in der Saison davor führte jeder 16. Eckstoß zum Tor.

Bei Werder ist die Zahl der Zweikämpfe in dieser Saison zurückgegangen. (nordphoto)

Und sonst noch?

Die Passquote der Mannschaft hat sich verbessert. Knapp 75 Prozent hatte Werder am Ende der Saison und lag damit nur knapp unter dem Liga-Durchschnitt von 77 Prozent - aber deutlich über dem eigenen Wert der Vor-Saison (70 Prozent).

Relativ signifikant war der Rückgang bei den geführten Zweikämpfen. 189 Mal gingen Bremer Spieler in direkte Duelle, was totalem Liga-Mittelmaß entspricht. In der Saison davor führte Werder noch 218 Zweikämpfe pro Spiel und war damit Dritter in diesem Ranking. An der Zweikampfquote änderte dies aber kaum etwas (50 Prozent zu 51 Prozent).

Wieder einmal waren Bremer Spiele ein Garant für Spektakel - auf beiden Seiten. Insgesamt 125 Tore fielen in Partien mit Bremer Beteiligung, das macht im Schnitt 3,67 Tore pro Spiel. Da konnten selbst die Bayern mit 3,26 Toren pro Partie nicht mithalten.

Zehn Spiele in Folge mit mindestens zwei Toren pro Spiel bedeuteten einen neuen Bremer Vereinsrekord und nur zwei Begegnungen in der kompletten Saison ohne eigenes Tor schaffte sonst keine andere Mannschaft - auch nicht die Ballermänner aus München, Leipzig, Dortmund oder Hoffenheim.

Allerdings: Gegen Köln, Hoffenheim und Dortmund schoss Werder in den drei letzten Spielen der Saison sogar jeweils drei Tore - und blieb trotzdem ohne einen einzigen Punktgewinn. Dieses „Kunststück“ ist in der Geschichte der Bundesliga noch keiner anderen Mannschaft geglückt.