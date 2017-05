Werder-Coach Alexander Nouri. (nordphoto)

Wie viele spannende Trainertalente gibt es in der Bundesliga eigentlich? Julian Nagelsmann, natürlich. Auch über Hannes Wolf, der sich anschickt, den VfB Stuttgart in die erste Liga zurückzuführen, werden wahre Wunderdinge berichtet. Und sonst? Niko Kovac, vielleicht. Manuel Baum, weiß man noch nicht so genau. Maik Walpurgis, auch nicht schlecht, aber gerade abgestiegen.

Alexander Nouri ist noch kein gestandener Bundesliga-Trainer, das kann er nach gerade einmal 30 Bundesligaspielen, die er als Werder-Trainer bisher verantwortet hat, auch noch gar nicht sein. Aber Alexander Nouri hat in seiner Zeit als Chef erkennen lassen, dass er eines Tages sehr wahrscheinlich ein gestandener Bundesliga-Trainer sein wird.

Alexander Nouri hat in den vergangenen Wochen und Monaten viele Dinge richtig gemacht, viele Entwicklungen angestoßen und die Fußballfans in Deutschland wieder neugierig auf Werder gemacht. Das ist verdammt viel in einer Zeit, in der sich der Klub eine ganze Weile lang am Abgrund zur zweiten Liga bewegt hat.

Es kann sein, dass Nouri mit ein paar seiner Entscheidungen einfach nur Glück hatte. Und natürlich hat Nouri davon profitiert, dass viele Profis wochenlang in Top-Form gespielt haben. Aber das Glück hat er sich erarbeitet, und den Spielern hat er ein Konzept verpasst beziehungsweise Bedingungen geschaffen, in denen sie aufblühen konnten. Das ist sein Anteil am Erfolg.

Alexander Nouri ist schlau beziehungsweise Werderaner genug, die großen Erfolge in dieser Phase nicht allein für sich in Anspruch genommen zu haben. Er hat stattdessen stets auf das Team verwiesen. Auf die Ideen, die seine Assistenten in die tägliche Arbeit einbringen. Auf den positiven Einfluss, den die Fans mit ihrer Unterstützung haben. Auf die guten Transfers, die Frank Baumann getätigt hat.

Alexander Nouri weiß, dass der Trainer eine herausragende Bedeutung in einem Verein hat. Er weiß aber auch, dass niemand größer ist als der Verein. Alexander Nouri ist ein Teamspieler mit spannenden Ideen und klaren Prinzipien. Das macht ihn zu einem Werderaner im besten Sinne – und zu einem Trainer, dessen Entwicklung man aufmerksam verfolgen möchte. Gut, dass Werder ihn gehalten hat.