„Ich verfolge, was in Deutschland passiert. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist für mich durchaus vorstellbar“, sagte Zieler im Interview mit der Hannoveraner Tageszeitung. Zunächst müsse jedoch entschieden werden, wie es für ihn bei Leicester weitergehe. „Dazu gibt es aktuell Gespräche mit der Vereinsführung“, so Zieler.

Der 28-Jährige betonte, dass er sich mehr Spielpraxis wünscht. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass es mein Anspruch ist, zu spielen. Daran hat sich auch nach einem Jahr Premier League nichts geändert. Natürlich mache ich mir meine Gedanken“, sagte Zieler, der in der abgelaufenen Saison in vier Wettbewerben auf nur 13 Einsätze kam und somit Leicester-Stammtorwart Kasper Schmeichel nicht verdrängen konnte. Zieler: „Ich mache keinen Hehl daraus, dass es für mich zu wenig war, um zufrieden zu sein. Ich will regelmäßig spielen.“

Im vergangenen Sommer war der Torwart von Hannover 96 in die Premier League gewechselt. Die „Bild“ hatte zuletzt berichtet, dass Zieler ein Kandidat für Werder sei. Neben Werder seien aber auch der Hamburger SV, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC interessiert.

Eine mögliche Zieler-Rückkehr in die Bundesliga hängt auch davon ab, wie es mit seinem Konkurrenten bei Leicester weitergeht. Angeblich werben mehrere Klubs aus der Premier League um Schmeichel, sodass Zieler auch einen Neustart beim Überraschungsmeister von 2016 versuchen könnte, zumal sein Vertrag dort ohnehin noch bis 2020 läuft. (fel)

