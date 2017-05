Extreme Freude: Alexander Nouri setzt am 5. Spieltag nach dem 2:1-Siegtreffer gegen Wolfsburg zum Storchenlauf an - das Bild einer Werder-Saison der Extreme. (imago)

Wenn diese Saison am Sonnabend gegen 17.25 Uhr ihr Ende gefunden haben wird, dann war die Spielzeit 2016/2017 für Werder Bremen das 53. Jahr in der Fußball-Bundesliga. Die abgelaufene Saison war bei weitem nicht Werders erfolgreichstes Jahr, Werder wird irgendwo zwischen Platz sechs und zehn abschließen. Das klingt ziemlich unspektakulär für einen Klub, der schon ein paar Mal Deutscher Meister und Pokalsieger war, einmal sogar beides in einer Saison.

Trotzdem ist die Saison 2016/2017 keine, hinter die man augenblicklich einen Haken macht. Dafür ist zu viel passiert. Wieder ist ein Trainer gegangen. Wieder hat Werder zu viele Gegentore kassiert. Wieder hat Werder viel zu lange um den Verbleib in der Liga bangen müssen. Aber vielleicht wird man später im Rückblick einmal sagen, dass das erste Halbjahr 2017 nach vielen mageren Jahren der Beginn einer besseren Zeit war. Werder hat einen neuen Trainer. Werder hat viele Tore geschossen, viele Spiele gewonnen und viele hoffnungsvolle Profis in seiner Mannschaft, so viele wie seit fünf, sechs Jahren nicht mehr. Vielleicht wächst daraus Neues, Größeres, Besseres. Die Saison 2016/2017 war eine Spielzeit der Extreme. Wir werfen den Blick zurück.

Schlimmer statt besser: Einen Sieg hatte Viktor Skripnik dann doch feiern dürfen. Er war der Gewinner im Machtkampf zwischen Sportdirektor Thomas Eichin, der ihn loswerden wollte, und dem Aufsichtsrat unter der Führung von Marco Bode, der sich auf die Seite Skripniks geschlagen hatte. Eichin musste gehen, Skripnik blieb, und Frank Baumann kam. Alles hatte von nun an besser werden sollen – wurde es aber nicht. Raus aus dem Pokal, runter auf Platz 18 in der Liga. Das Spiel ohne Ordnung, der Kader ohne Struktur, Skripnik ohne Idee, wie das alles zu ändern sei. Statt besser war alles nur noch schlimmer geworden. Nur kurze Zeit nach seiner Vertragsverlängerung um zwei Jahre mussten Skripnik und seine Assistenten gehen. Torsten Frings stieg in Darmstadt ein, Florian Kohfeldt übernahm Werders U23, nur Viktor Skripnik ist bis heute ohne neue Arbeitsstelle.

Nouri beißt sich durch: Das Wirken des Skripnik-Nachfolgers Alexander Nouri lässt sich gut in drei Phasen einteilen. Zunächst als Interimstrainer war es sein Job, den Sturz ins Bodenlose zu stoppen. Das gelang. Werder holte sieben Punkte in den ersten vier Spielen unter ihm. Das reichte, um das „Interims“- aus seinem Titel zu streichen. Nouri erhielt einen Vertrag bis Saisonende, und es begann in Phase zwei ein mühsamer Weg der sportlichen Konsolidierung. Nouri verschlankte den Kader, verpasste der Mannschaft taktisch mehr Flexibilität und größere defensive Sicherheit – aber hätten Serge Gnabry und Thomas Delaney am 18. Februar in Mainz nicht zu Werders 2:0-Sieg getroffen, wäre Nouri womöglich schon der nächste Ex-Werder-Trainer gewesen. So aber startete Werder von Platz 16 aus den Aufstieg in die obere Tabellenhälfte. Der Lohn für Nouri: eine Vertragsverlängerung bis 2019 und bis zuletzt Hoffnung auf Europa.

Vor etwa drei Jahren floh Ousmann Manneh aus Gambia - im Oktober 2016 schoss er Werder zum Sieg gegen Leverkusen. Der Junge Angreifer wurde ein Symbol des Bremer Aufschwungs in den ersten Wochen unter Trainer Alexander Nouri. Er profitierte von Nouris Mut, in personeller Not Neues zu wagen. Mannehs märchenhafter Aufstieg währte nur kurz: Inzwischen spielt er wieder für Werders U23. (nordphoto)

Wie einst Kevin De Bruyne: Wenn Joachim Löw ihn jetzt noch in die Nationalmannschaft zurückgeholt hätte, dann wäre die sportliche Wiederauferstehung des Max Kruse perfekt gewesen. Löw hat sich nun zwar gegen Kruse beim Confed-Cup entschieden, aber es bleibt auch so sensationell, was Kruse gespielt hat. Als Werder-Fan hat man eine ähnlich starke individuelle Leistung zuletzt vielleicht bei Kevin De Bruyne gesehen. Kruse war alles: Torjäger, Vorlagengeber, Spielmacher, Leitwolf.

Er kam, sah, traf – und macht jetzt was? Im Herbst sah es sehr düster aus für Werder. Wenn es überhaupt Hoffnung auf bessere Zeiten gab, dann sendete sie Serge Gnabry aus. Der Zugang vom FC Arsenal schoss zwischen Oktober und Dezember sieben Tore und wurde A-Nationalspieler. Er war es auch, der mit seinen Toren gegen Mainz und Wolfsburg später die Erfolgsserie quasi im Alleingang anschob. Nach einer Verletzung, einer Zeit auf der Ersatzbank und einem bis heute fehlenden klaren Bekenntnis zu Werder ist sein Stellenwert sportlich, aber vor allem bei einem Teil der Fans stark gesunken.

Baumanns Näschen: Wie viele Spiele braucht ein Fußballer, um zu zeigen, dass er einer Mannschaft helfen kann? Thomas Delaney brauchte nicht einmal eines. Selten hat ein Spieler auf Anhieb erstens so schnell in ein Team gefunden und es zweitens so schnell geprägt. Auch wenn er zuletzt zweimal enttäuschte: Delaney ist ein starker Einkauf und eines von mehreren Beispielen für das gute Händchen von Sportchef Frank Baumann bei der Verpflichtung von Spielern. Max Kruse und Serge Gnabry waren Top-Transfers, Niklas Moisander und Robert Bauer haben Werder besser gemacht, Florian Kainz und Lamine Sané haben ihre Möglichkeiten wenigstens angedeutet. Dass Baumann für die nächste Saison Ludwig Augustinsson und Jerome Gondorf geholt hat, sorgt bei den abgebenden Vereinen für Tränen – was für Werder ja schon mal ein gutes Zeichen ist.

Sofort so richtig wichtig: Thomas Delaney hat keine Eingewöhungszeit in Bremen gebraucht. Der Däne tauschte im Winter Champions League mit Kopenhagen gegen Abstiegskampf in Bremen, und kaum war er da, war schon klar: Delaney ist, erstens, ein Typ, ein Anführer und Taktgeber, und, zweitens, richtig stark. (nordphoto)

Drin, draußen, drin, draußen und wieder drin: Was Felix Wiedwald wohl heute machen würde, wenn sich Jaroslav Drobny im ersten Spiel des Jahres, gegen Borussia Dortmund, nicht die Rote Karte eingehandelt hätte? Gut möglich, dass er dann in Kürze vertragslos gewesen wäre, weil er die komplette Rückrunde als Ersatzmann auf der Bank verbracht hätte. Tatsächlich aber ist Felix Wiedwald Werders Nummer eins und eines der Gesichter, das zu Werders Saison der Extreme passt, weil auch die Saison des Torwarts so extrem war. Sein Vertrag hatte sich in der Rückrunde nach 20 Saisoneinsätzen automatisch um ein Jahr verlängert. Er will jetzt die Nummer eins bleiben. Ob das klappt, hängt neben seinen Leistungen auch davon ab, wen Werder als weiteren Torwart im Sommer holt.

Tore, Tore, Tore: Es gab eine Zeit, da waren Werder-Spiele das Aufregendste, was die Bundesliga an Fußball zu bieten hatte, klar, Micoud, Diego, Özil, Ailton, Pizarro – jeder weiß, was gemeint ist. Torreich ging es bei Werder-Spielen auch danach noch zu, aber aus Bremer Sicht fiel die Verteilung der Treffer falsch aus. Auch in dieser Saison hat Werder wieder zu viele Treffer kassiert, 60 sind es vor dem letzten Spiel und damit die zweitmeisten. Insgesamt fielen in Spielen mit Bremer Beteiligung 118 Treffer – das ist der Rekordwert in der Liga. 58 davon schoss Werder, so viele wie seit 2009 nicht mehr. Damals traf auch Claudio Pizarro 16 Mal, der diesmal auf nur ein Saisontor kommt. Vielleicht hübscht er diese Bilanz in Dortmund auf, vielleicht ist diese Partie auch seine letzte für Werder.