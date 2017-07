Claudio Pizarro bekommt keinen neuen Vertrag. (nordphoto)

Ex-Manager und Ex-Aufsichtsrats-Chef Willi Lemke (70): „Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Frank Baumann wird ihm sicher einen tollen Abschied bereiten. Claudio ist unumstritten einer der größten und besten Spieler in der Geschichte Werders. Er gehört zu den Top Ten ­– und da steht er ganz oben. Claudio war immer Publikumsliebling, ein Typ mit toller Ausstrahlung und ein Frauenschwarm. Es war eine wunderbare Zeit mit ihm.“

Ex-Stürmer Ivan Klasnic (37): „Claudio hat so viel für Werder getan, da finde ich die Entscheidung schade. Wäre ich im Klub in der Verantwortung, hätte ich ihm noch einen Vertrag geben. Der hätte ja auch leistungsbezogen sein können. So hätte er die Möglichkeit gehabt, sich standesgemäß von den Fans zu verabschieden. Und das hat Claudio verdient. Wenn er noch ein Jahr weiterspielen will, rate ich ihm, nicht in der Bundesliga zu bleiben, sondern ins Ausland zu wechseln. USA, Emirate, das wäre eine gute Wahl.“