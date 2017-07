Werders neuer Stürmer Yuning Zhang wurde am Mittwoch offiziell vorgestellt. (nordphoto)

Yuning Zhang betonte mehrfach, wie besonders es für ihn sei, künftig bei Werder zu spielen. "Es ist einer der wundervollsten Momente meiner Karriere, hier zu unterschreiben. Ich bin sehr stolz", erklärte der 20-Jährige. "Werder ist ein großer Klub. Ich habe seit meiner Kindheit die Bundesliga verfolgt."

Der ehemalige Werder-Angreifer Miroslav Klose sei eines seiner Idole. "Ihn habe ich sehr bewundert. Er ist einer der besten Stürmer aller Zeiten", erzählte Zhang. Dass das fußballerische Niveau in Deutschland sehr hoch ist, wisse er. Zhang unterstrich: "Ich spiele hier, weil ich unbedingt besser werden möchte. Ich möchte mich so schnell wie möglich eingewöhnen, weiß aber nicht, wie lange es dauert." In China sei Werder sehr bekannt. "Ich möchte dazu beitragen, den Verein noch bekannter zu machen", sagte Zhang. In Bremen ging der Chinese an seinem ersten Abend essen. "Ich hatte typisch bremisches Essen. Ich kann nicht sagen, dass ich das Essen mag, aber ich hasse es auch nicht", sagte er lächelnd.

Wie Werders Sportchef Frank Baumann berichtete, stand der chinesische Nationalspieler schon länger auf der Liste der Bremer und wurde in den vergangenen Jahren beobachtet. "Er ist ein junger Mann, der sich weiterentwickeln möchte. Er kennt die Kultur in Europa und spricht perfekt Englisch", schilderte Baumann.

Der Sportchef betonte, dass Zhang keinesfalls für die U23, sondern für die Profis eingeplant sei. "Wir hoffen, dass er den Konkurrenzkampf beleben kann. Wir glauben, dass sich Yuning in den zwei Jahren so entwickelt, dass er den Schritt in die Bundesliga schafft. Wir sind als Ausbildungsverein bekannt, den Ruf wollen wir weiter ausbauen." Allerdings ist es laut Baumann durchaus möglich, dass der Neuzugang auch Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammelt. Bisher fehlt dafür die Spielberechtigung. Werder will aber versuchen, dies zu ändern.

Den 20-Jährigen hat Werder für zwei Jahre von West Bromwich Albion ausgeliehen. Der britische Klub kaufte Zhang von Vitesse Arnheim aus den Niederlanden, allerdings besitzt der Angreifer in England noch keine Spielerlaubnis. In der Ehrendivision erzielte der neunfache chinesische Nationalspieler drei Treffer in 24 Partien. (crb)