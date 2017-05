Davie Selke (dpa)

Die Rückkehr von Davie Selke ist offenbar wieder ein Stückchen nähergerückt. Die Ablöse-Vorstellungen von Werder und Selkes aktuellem Arbeitgeber RB Leipzig seien „noch ein Stück auseinander“, sagte Baumann. „Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir uns da Stück für Stück annähern.“

Natürlich hätten auch andere Klubs Interesse am Angreifer, sagte der Sportchef. Entscheidend sei aber immer auch, was der Spieler möchte: „Und da ist es so, dass Davie sich nach wie vor einen Wechsel zu Werder sehr gut vorstellen könnte.“

Am liebsten hätte Baumann es, dass Selke zum Trainingsstart der neuen Saison schon bei Werder ist. „Das wäre der Wunsch, ja“, sagte er. „Ob sich der Wunsch erfüllen lässt, wird man sehen.“ Den Selke-Transfer aus der aktuellen finanziellen Situation heraus zu stemmen, sei „nicht leicht“, sagte Baumann. Deutlich leichter dürfte der Transfer zu realisieren sein, wenn Werder einen prominenten Spieler wie Serge Gnabry verkaufte.

Zu Gnabry allerdings sagte Baumann wie schon so oft: „Wir sind nach wie vor optimistisch, dass Serge nächste Saison bei uns spielt.“ Bis zum Trainingsstart will der Sportchef sich mit Gnabrys Berater treffen, um seinen Vertrag den starken Leistungen anzupassen: „Wir versuchen, da eine Lösung zu finden.“ Die Gerüchte, Gnabry sei sich schon mit 1899 Hoffenheim einig, nahm Baumann gelassen. „Das ist ja schon die ganze Saison ein Thema“, sagte er. „Aktuell ist Max in Dortmund, Serge in Hoffenheim – damit müssen wir leben.“ (als)