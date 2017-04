Nach dem Spiel genoss die Mannschaft den Applaus der Fans. (nordphoto)

Sportschau.de: "Torjäger Max Kruse hat Werder Bremen auf den Weg nach Europa - und den FC Ingolstadt in Richtung zweite Liga geschossen."

11Freunde.de: "17 Scorerpunkte hat er in dieser Saison bereits auf seinem Konto verbucht; in 19 Spielen. Der wundersame Aufschwung an der Weser mag viele Gesichter kennen; das leicht bäuchige, Zopf gekrönte Wesen Kruses eignet sich trotz allem am ehesten dazu in Bremer Marmor geschlagen zu werden."

Sueddeutsche.de: "In Abwesenheit des Regisseur Zlatko Junuzovic versuchte Kruse sich als Ein-Mann-Pressing-Maschine, als Flügelläufer, als kreativer Gestalter. Das Verwunderliche: Auch das gelang ihm. Kruses bemerkenswerter Auftritt ist ein Sinnbild des bemerkenswerten Bremers Aufschwungs."

Bild.de: "Die Gala von King Kruse verschönte eine mäßige Werder-Vorstellung. Vier Tore in einem Spiel sind in dieser Saison sonst nur Dortmunds Aubameyang (5:2 beim HSV) gelungen!"

Kicker.de: "Kruse, der noch im vergangenen Sommer nach diversen Eskapaden vielleicht sogar am Scheideweg seiner Karriere stand, hat in Bremen den Reset-Knopf gedrückt. Star-Allüren sind dem gebürtigen Hamburger dabei fern."

Spox.com: "Vor allem mit schnellen Gegenstößen versuchte die zuletzt so erfolgreiche Nouri-Elf, den Gastgebern Probleme zu bereiten. Oft war dabei Kruse eingebunden, der dann auch zum Helden des Spiels avancierte."

Faz.net: "15.200 Zuschauer im ausverkauften Stadion sahen vor der Pause eine meist dominante Ingolstädter Elf, die aber vor dem Tor zu hibbelig war, um die Bremer erschüttern zu können."

Donaukurier.de: "Die Bremer, die noch auf den Einzug ins internationale Geschäft hoffen, steckten nicht auf. Und sie hatten das Glück auf ihrer Seite. Bitter für die Ingolstädter, die im Abstiegskampf nun ein kleines Wunder brauchen, wenn sie die Klasse noch halten wollen."