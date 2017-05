Werder-Stürmer Max Kruse. (nordphoto)

Laut der „Sportbild“ steht Kruse auf den Wunschzetteln der Premier-League-Vereine FC Everton, FC Southampton, West Bromwich Albion, West Ham United und Stoke City. Wie das Sportmagazin weiter berichtet, habe der 29-Jährige die Zusage von Werder, dass er bei einem Top-Angebot für kolportierte zwölf Millionen Euro den Verein vorzeitig verlassen könne. In den vergangenen Wochen soll es auch Interesse aus China gegebenen haben. Zudem wurde Kruse mit Pokalsieger Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Kruses Vertrag in Bremen läuft im Sommer 2019 aus. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte der Angreifer 15 Tore in 23 Spielen. (fel)