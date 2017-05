Werder-Stürmer Claudio Pizarro. (Imago)

Ein „Fahrplan“ sei klar besprochen, sagte dazu am Dienstag Werders Sportchef Frank Baumann, vermied es jedoch anzudeuten, in welche Richtung dieser Fahrplan führen könnte. Man wolle nach dem Ende der ­Saison besprechen, ob und wie es mit dem in die Jahre gekommenen verdienstvollen Stürmer weitergehen könne.

Eine Ent­scheidung noch in dieser Woche schloss Baumann aus. „Vor dem Spiel gegen Dortmund wird es da keinen neuen Stand geben“, sagte er.