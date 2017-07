Müssen sich immer wieder Fragen über ihre Ernährung gefallen lassen: Niklas Schmidt (re.) und Max Kruse (li.). (nordphoto)

Als sich die Werder-Profis am Sonnabend auf den Weg zum Testspiel nach Hamburg gemacht haben (1:2 gegen den FC St. Pauli), ist Niklas Schmidt nicht mit dabei gewesen. Der 19-Jährige hat stattdessen eine Sonderschicht auf dem Trainingsgelände in Bremen absolviert. Schmidt, das steht außer Frage, besitzt ein außerordentliches fußballerisches Talent. Außer Frage steht aber leider auch, dass sich der Nachwuchsprofi in seiner Freizeit schon seit Jahren falsch ernährt – und deshalb Anfang Juli wieder mit deutlichem Übergewicht aus der Sommerpause zurückgekehrt ist.

Es gibt Trainer, die den jungen Schmidt aus disziplinarischen Gründen erst einmal aus dem Profikader verbannt hätten. Und es gibt Alexander Nouri. Der Werder-Trainer setzt weiterhin auf Schmidt und spricht ihm die vollste Unterstützung zu. "Niklas ist ein riesengroßes Talent. Wir glauben an seine Fähigkeiten", sagt Nouri im Gespräch mit dem WESER-KURIER. "Deshalb unterstützen wir ihn in allen Bereichen, wo wir es können, damit er in die Spur kommt und diese Dinge lernt. Wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt."

Werder hält zu Schmidt

Eine Gratwanderung, schließlich ist auch den Mannschaftskollegen nicht entgangen, dass Schmidt im Sommer etwas zu viel Chips und Cola genascht hat. "Es besteht ein gewisses Risiko, wir haben aber entschieden, eher die Chance zu sehen", sagt Nouri. "Das kritisch zu hinterfragen, ist völlig berechtigt. Das machen wir auch und haben uns danach für diesen Weg entschieden. Er ist ein junger Spieler, der Lebenserfahrung noch sammeln muss. Wir haben mit den Führungsspielern gesprochen. Es ist wichtig, dass es in der Mannschaft Verständnis gibt, das sie sensibilisiert sind."

Es ist ein heikles Thema. In den wenigen Wochen Pause zwischen den Spielzeiten, wenn die Spieler zwar Trainingspläne an die Hand bekommen, aber eben auch weit weg sind von den internen Kontrolleuren, geht bisweilen einiges schief bei der Ernährung. Schmidt ist da nur ein Beispiel von vielen. Selbst Weltklassespieler Ilkay Gündogan, inzwischen bei Manchester City in der englischen Premier League aktiv, hatte zu Dortmunder Zeiten immer mal wieder Probleme, und in Bremen dürfte sich der eine oder andere sicher noch an den Wonneproppen Ailton erinnern.

Kein Wunder also, dass die Essgewohnheiten von Fußballprofis längst zu einem florierenden Gewerbe in der Bundesliga gewachsen sind. Alle Klubs beschäftigen heute Spezialisten auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaften – noch vor zehn Jahren hat sich lediglich der FC Schalke 04 eine solche Stelle in seinem Funktionsteam geleistet. Einige Ernährungsberater machen sogar richtig Karriere. Mona Nemmer zum Beispiel ist in Deutschland nur ein paar wenigen Beobachtern ein Begriff. In England hingegen ist die studierte Ernährungsberaterin für Leistungssport mittlerweile eine kleine Berühmtheit. Nemmer wurde einst vom damaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola in München eingestellt, um bei den Profis und dem Nachwuchs ein Bewusstsein für richtige Ernährung zu wecken. Dann wurde sie von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool abgeworben. Dank Nemmer wird auf dem Trainingsgelände in Melwood mittlerweile viermal täglich frisch gekocht, den Spielerfrauen und Freundinnen wurden eine Ernährungsberatung und Kochkurse angeboten.

Ernährungsexperten wie Nemmer sind die heimlichen Stars der Szene, weil sie sich in einem Berufsfeld tummeln, das im Gegensatz zu so manch anderer Disziplin rund um eine Fußballmannschaft noch ein großes Steigerungspotenzial verspricht. Sofern man sie denn machen lässt. Am Ende hat der Cheftrainer nämlich auch bei der Verpflegung das letzte Wort – oder aber er interessiert sich nicht besonders dafür. Klopp hat seine Spieler zu Dortmunder Zeiten noch recht freizügig gewähren lassen. Erst mit Thomas Tuchel und dessen Askese hielt ein neues Ernährungskonzept Einzug. Von den Profis bis runter zur U 10 gibt es einheitliche Richtlinien. Die Spieler wurden sensibilisiert für ihren Körper, der ja gleichzeitig auch alles ist, was sie haben. Er ist ihr Kapital. Die Profis beschäftigen sich im besten Fall selbst mit Kohlehydratmodifikation und Fettoptimierung. Und falls nicht, nehmen ihnen ihre Trainer die Entscheidungen ab.

Profis brauchen 4.000 Kalorien

Die Zahl an plötzlich gesunden oder leistungsstärkeren Spielern ist exorbitant gestiegen, seit Ernährungswissenschaftler eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Essverhalten einzelner Spieler mit deren Verletzungsanfälligkeit oder Krankheitsbild festgestellt haben. Gluten- oder laktosefreie Mahlzeiten sind dabei nur sehr populäre Beispiele. Robert Lewandowski etwa hat die Menüfolge seiner Mahlzeiten umgestellt: Der Torjäger vom FC Bayern München isst erst das Dessert, dann die Hauptspeise und zuletzt die Vorspeise. Das soll die Fettverbrennung beschleunigen. Gündogan verzichtet seit einigen Jahren auf Zucker, Weizen und Getreide.

Außerhalb der empfindsamen Perioden des geregelten Trainings- und Spielbetriebs sind die Profis durchaus anfällig und gefährdet. Vor allem deshalb, weil sie plötzlich alles selbst regeln und bestimmen dürfen, im Prinzip also wieder auf sich allein gestellt sind. Und nicht jeder Profi kann mit dieser autarken Lebensweise auch vernünftig umgehen. Siehe Niklas Schmidt. Dazu kommen kulturelle, religiöse oder soziale Hintergründe. Fastenzeiten sind ein Problem. Viele Südamerikaner sind einen regelmäßigen Verzehr von Fleisch gewohnt und müssen sich umstellen.

Prinzipiell richtet sich die Ernährung von Fußballprofis in den meisten Punkten nach jenen Grundlagen für eine gesunde Ernährung, die auch für den Rest der Bevölkerung gelten. Die körperliche Beanspruchung eines Berufsspielers ist aber eine völlig andere. Zwischen 1.000 und 1.300 Kilokalorien verbrennt ein Profi im Schnitt in einem Spiel, abhängig von der Laufleistung. Pro Tag benötigt der Spieler bis zu 4.000 Kalorien – das ist rund doppelt so viel wie bei einer durchschnittlichen körperlichen Betätigung. Was wiederum besondere Maßnahmen vor und nach dem Spiel erfordert. „Man muss dem Spieler klarmachen, dass er in puncto Essen versuchen soll, mehr zu machen als der Durchschnitt – um sich von ihm abzuheben“, sagt Hans Braun, Sport- und Ernährungswissenschaftler vom Olympiastützpunkt Köln.

Lahm macht Yoga

Die wichtige Phase der Regeneration beginnt für die Spieler mit einem Snack nach Schlusspfiff noch in der Kabine, um die geleerten Kohlehydratdepots schnell wieder aufzufüllen. Von Cristiano Ronaldo ist bekannt, dass er eine Kältesauna in seine Villa hat einbauen lassen. 45 000 Euro soll die Zelle gekostet haben, und Ronaldo setzt sich tatsächlich Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aus, um seine Zellmembrane schneller wieder zu schließen. Der wohl beste Athlet, den dieses Spiel je gesehen hat, tut auch ansonsten mehr als jeder andere. Der Weltfußballer schleift mit Core- und TLX-Training die Flexibilität, Agilität und Beschleunigung und macht seine Muskeln damit leistungsstärker. Dagegen nahmen sich die Yoga-Einheiten von Philipp Lahm fast schon bescheiden aus: Zu seiner aktiven Zeit schwor Lahm auf die täglichen Übungen. Wenn der Rest der Mannschaft spätnachts noch beim Champions-League-Bankett saß, turnte Lahm auf dem Hotelzimmer längst die Bergstellung.

Eine gewisse Ernährungspädagogik und ein steter Lebenswandel sind vielleicht nur kleine Puzzleteile im großen Ganzen. Der moderne Fußball mit seinen gleichgeschalteten Ausbildungsinhalten produziert Spieler wie von der Stange, technisch und taktisch auf einem vergleichbaren Niveau geschult. Da machen ein paar Prozentpunkte auf anderen Gebieten womöglich den entscheidenden Unterschied.