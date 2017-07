Ob er überhaupt als Titel durchgeht, sei dahingestellt, doch das Vorbereitungsturnier, das inzwischen Telekom-Cup heißt, verbinden Bremer Fans jedenfalls mit positiven Erinnerungen. Werder besiegte damals nicht irgendwen, sondern erst die Bayern und dann Dortmund – beide Male im Elfmeterschießen, weil die Torhüter Sebastian Mielitz und Raphael Wolf jeweils zwei Versuche parierten.

Mielitz und Wolf haben den Klub längst verlassen, genauso wie die meisten anderen Spieler, die vor fünf Jahren in Hamburg dabei waren. Aus dem aktuellen Kader spielten nur Zlatko Junuzovic und Theodor Gebre Selassie mit, als die Bremer zum ersten Mal an dem Turnier teilnahmen. An diesem Sonnabend tritt Werder nun zum zweiten Mal beim Telekom-Cup an, und die Konkurrenten sind ähnlich namhaft wie 2012. Werder trifft im Halbfinale (14 Uhr/live bei Sat.1) auf den Gastgeber Borussia Mönchengladbach. Danach spielen der FC Bayern und die TSG Hoffenheim (15.15 Uhr) gegeneinander. Die zwei Halbfinal-Sieger kämpfen im Endspiel ab 17.45 Uhr um den Turniersieg. Zuvor ermitteln die beiden Verlierer den Drittplatzierten (16.30 Uhr). Eine Partie dauert 45 Minuten. Sollte ein Spiel unentschieden enden, folgt direkt das Elfmeterschießen.

Für alle vier Teilnehmer ist der Telekom-Cup eine wichtige Standortbestimmung nach der ersten Vorbereitungsphase. „Wir haben zwei Halbzeiten gegen zwei Topteams vor uns. Das ist gut, denn daraus können wir die eine oder andere Erkenntnis ziehen, woran wir noch arbeiten müssen“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Die Bremer haben gerade das Trainingslager im Zillertal beendet. Auf einen Testspielsieg gegen Ajax Amsterdam folgte eine Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers.

Werders Halbfinalgegner Mönchengladbach wusste bei seinen bisherigen Auftritten auch nicht restlos zu überzeugen. Gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV setzte sich der Tabellenneunte der vergangenen Saison mit 1:0 durch, gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen spielte das Team von Trainer Dieter Hecking 2:2. Nationalspieler Matthias Ginter, den die Gladbacher für 17 Millionen Euro aus Dortmund holten, weilt noch im Urlaub, Lars Stindl ebenso.

Sollte Werder beim Telekom-Cup im zweiten Spiel auf die Bayern treffen, dann könnte es zur Begegnung mit dem neuen Münchener Superstar James Rodriguez kommen. Trainer Carlo Ancelotti stellte der Neuverpflichtung von Real Madrid in Aussicht, in einer Partie auf dem Platz zu stehen. Auch Corentin Tolisso, der für 41,5 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon kam, dürfte dabei sein. Arjen Robben und Manuel Neuer fehlen dagegen verletzt. Jérôme Boateng ist im Aufbautraining. Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Niklas Süle und Arturo Vidal haben noch Urlaub. Das Turnier in Mönchengladbach ist für den amtierenden Deutschen Meister der erste Härtetest des Sommers. Bisher spielten die Bayern nur gegen die unterklassigen Klubs BCF Wolfratshausen (4:1) und FSV Erlangen-Bruck (9:1).

Ein Wiedersehen mit Florian Grillitsch könnte es für die Bremer geben, wenn der zweite Gegner Hoffenheim heißen sollte. Seinen ersten Auftritt im TSG-Trikot hatte der Ex-Werderaner im bislang einzigen Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich, das der Tabellenvierte der vergangenen Spielzeit mit 4:2 gewann. Nicht dabei waren Kerem Demirbay, Sandro Wagner, Nadiem Amiri und Jeremy Toljan, die sich im Urlaub befinden. Gleiches gilt für den früheren Bremer Serge Gnabry, den Hoffenheim gerade erst vom FC Bayern ausgeliehen hat.