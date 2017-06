Max Kruse und Werder müssen am ersten Bundesliga-Spieltag zur TSG Hoffenheim. (nordphoto)

Mit Spannung war der Bundesliga-Spielplan der neuen Saison erwartet worden. Am Donnerstagmittag lüftete die Deutsche Fußball-Liga (DFL) das Geheimnis via Livestream. Für Werder beginnt die Spielzeit 2017/2018 mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Die Partie wird am 19. oder 20. August ausgetragen.

Eine Woche später wartet dann gleich das erste Highlight auf die Werder-Fans: Die Bremer empfangen den deutschen Rekordmeister Bayern München im Weserstadion. Auch am dritten Spieltag wird es für die Grün-Weißen nicht leichter: Dann geht es zur Hertha nach Berlin. Das Nordderby gegen den HSV steigt am siebten Spieltag (29. September bis 1. Oktober), wenn Werder nach Hamburg reist.

Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic sagte auf "Werder.de" über das schwierige Programm zum Bundesliga-Auftakt: "Zum Auftakt gegen Hoffenheim zu spielen, ist interessant und witzig aus österreichischer Sicht, da es gleich gegen Florian Grillitsch geht." Als Eröffnung der Heimspielsaison gegen die beste Mannschaft Deutschlands anzutreten, sei eine coole Sache, etwas Besonderes für die Fans und die Mannschaft, so Junuzovic. "Schlussendlich ist es aber egal, wann wir gegen wen spielen, denn am Ende müssen wir eh gegen jeden in der Liga antreten. Ich freue mich auf die neue Saison."

Nouri sprach von einem "forderndem Startprogramm" und fügte hinzu: "Aber gegen den Rekordtitelträger, das Maß aller Dinge zu spielen, ist für die Zuschauer auch ein großer Reiz. Im Weser-Stadion wird eine besondere Stimmung herrschen. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten und natürlich auch aus diesen Partien etwas mitnehmen. Im Endeffekt haben wir keinen Einfluss darauf und nehmen es, wie es kommt. Wir nehmen die Herausforderung an und werden uns bestmöglich darauf vorbereiten."

Als amtierender Meister werden die Bayern die kommende Bundesliga-Saison am 18. August mit einem Freitagabend-Spiel (Anstoß: 20.30 Uhr, ZDF live) gegen Bayer Leverkusen eröffnen. (fel)

Die Spiele mit Werder-Beteiligung in der Übersicht:

Spieltag: TSG Hoffenheim - Werder (19./20. August 2017) Spieltag: Werder - Bayern München (25.-27. August 2017) Spieltag: Hertha BSC - Werder (8.-10. September 2017) Spieltag: Werder - Schalke 04 (15.-17. September 2017) Spieltag: Wolfsburg - Werder (19./20. September 2017) Spieltag: Werder - SC Freiburg (22.-24. September 2017) Spieltag: Hamburger SV - Werder (29. September-1. Oktober 2017) Spieltag: Werder - Borussia Mönchengladbach (13.-15. Oktober 2017) Spieltag: Köln - Werder (20.-22. Oktober 2017) Spieltag: Werder- FC Augsburg (27.-29. Oktober 2017) Spieltag: Eintracht Frankfurt - Werder (3.-5. November 2017) Spieltag: Werder - Hannover 96 (17.-19. November 2017) Spieltag: RB Leipzig -Werder (24.-27. November 2017) Spieltag: Werder - VfB Stuttgart (1.-3. Dezember 2017) Spieltag: Borussia Dortmund - Werder (8.-10. Dezember 2017) Spieltag: Bayer Leverkusen - Werder (12./13. Dezember 2017) Spieltag: Werder - Mainz 05 (15.-17. Dezember 2017) Spieltag: Werder - TSG Hoffenheim (12.-15. Januar 2018) Spieltag: Bayern München - Werder (19.-22. Januar 2018) Spieltag: Werder - Hertha BSC (26.-29. Januar 2018) Spieltag: Schalke 04 - Werder (2.-5. Februar 2018) Spieltag: Werder - Wolfsburg (9.-12. Februar 2018) Spieltag: SC Freiburg - Werder (16.-19. Februar 2018) Spieltag: Werder - Hamburger SV Spieltag: Borussia Mönchengladbach - Werder Spieltag: Werder - Köln Spieltag: FC Augsburg - Werder Spieltag: Werder - Eintracht Frankfurt Spieltag: Hannover 96 - Werder Spieltag: Werder - RB Leipzig Spieltag: VfB Stuttgart - Werder Spieltag: Werder - Borussia Dortmund Spieltag: Werder - Bayer Leverkusen Spieltag: Mainz 05 - Werder

Den kompletten Bundesliga-Spielplan gibt es hier