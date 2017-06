Torwart Felix Wiedwald (2. von links) mit den Werder-Abwehrspielern Niklas Moisander, Milos Veljkovic und Lamine Sané (von links). (nordphoto)

Wie schnell das gehen kann mit einem Engpass, hat das Spiel gegen Hoffenheim vor ein paar Wochen auf schmerzhafte Weise gezeigt. Werder-Trainer Alexander Nouri fehlte mit Niklas Moisander ein Innenverteidiger wegen einer Gelb-Sperre, dazu befand sich Luca Caldirola noch im Krankenstand. Aus der zweiten Mannschaft konnte personell nicht nachgeschoben werden, weil die parallel in Frankfurt gegen den Abstieg aus der 3. Liga kämpfte.

Nouri blieben also noch zwei gelernte Innenverteidiger - und damit einer zu wenig für die präferierte 3-1-4-2-Grundordnung, die in den Wochen davor so stabil funktioniert hatte. Der Ausgang ist bekannt: Nouri stellte auf eine Viererkette um, die Spieler fanden sich im veränderten System schwer zurecht und zur Halbzeit war die Partie praktisch schon verloren.

Nouri ist - abgesehen von der Hoffenheim-Episode - im Laufe der Rückrunde einem Trend gefolgt, der sich im internationalen Fußball zuletzt wieder stärker durchgesetzt hat. Die Rückkehr der Dreierkette bringt mehr taktische Flexibilität für Mannschaften, die inhaltlich und personell dafür ausgerichtet sind.

Neue Rolle für die Innenverteidiger

Handwerklich hat Nouri das entsprechende Rüstzeug seiner Spieler verfeinert. Die klassischen Anforderungsprofile an die Innenverteidiger haben sich ja zum Teil gravierend verändert. Schnelligkeit oder ein aggressives Zweikampfverhalten sind immer noch die grundlegenden Voraussetzungen, aber eben keine Alleinstellungsmerkmale mehr.

Verteidigt wird in Zonen und nicht mehr direkt am Mann. Der zentrale Referenzpunkt aller Defensivüberlegungen ist der Ball und wo sich der auf dem Spielfeld gerade befindet. Komplexe technisch-taktische Anforderungen haben sich entwickelt, die Fähigkeiten des Einzelnen sind ohne entsprechend einstudierte gruppen- und mannschaftstaktische Abläufe nicht mehr viel wert.

Dazu kommen hohe Anforderungen an das Spiel mit dem Ball, die Spielgestaltung hat sich in den letzten Jahrzehnten vom offensiven Mittelfeld über das defensive Mittelfeld bis in die letzte Linie verlagert. Die Innenverteidiger sind die neuen Spielmacher. Und davon hat Werder definitiv zu wenige in der Mannschaft. Derzeit stehen mit Moisander, Caldirola, Lamine Sané und Milos Veljkovic vier Innenverteidiger im Kader, die recht unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch Schwächen und Defizite mitbringen.

Zu viele individuelle Fehler

Veljkovic, Sané und Moisander bildeten dabei fast immer die Abwehrreihe, Caldirola fiel wegen zwei schwerer Verletzungen fast die komplette Saison aus. Als kleinsten gemeinsamen Nenner gab es eine ganze Reihe schwer zu erklärender individueller Fehler, vor allem in der Vorrunde. In förmlich jeder Partie waren einer oder mehrere Innenverteidiger für einen nicht selten entscheidenden Fehler gut.

Diese persönlichen Verfehlungen wurden vorübergehend auf ein erträgliches Maß reduziert, tauchten in der Schlussphase der Saison aber wieder auf und lassen zumindest vermuten, dass eine gewisse Qualität grundsätzlich zwar vorhanden ist, aber nicht zuverlässig abgerufen wird.

Die Aufgaben waren gemäß der individuellen Fähigkeiten sinnvoll aufgeteilt. Sané als zentraler Innenverteidiger ist der Spieler mit der besten Zweikampfquote (rund 64 Prozent) und in der Luft im Defensivkopfball nur schwer zu bezwingen. Dazu kamen starke 175 sogenannte klärende Aktionen, so viele wie sonst keine in der gesamten Liga.

Aber: Jeder klärenden Aktion gehen automatisch Fehler voraus. Insofern ist diese Zahl mit Vorsicht zu genießen, zumal Sané auch nicht besonders gut antizipiert, vordeckt, einen Pass erahnt, abfängt und deshalb erst gar keinen Zweikampf bestreiten muss.

Moisander als Spielgestalter

In die Spieleröffnung ist Sané als zentraler Abwehrspieler natürlich eingebunden, hält sich mit qualitativ hochwertigen, aber eben auch riskanten Zuspielen ins Mittelfeld jedoch zurück. Diesen Part übernimmt eher Moisander. Der Finne ist auf der halblinken Position in der Dreierkette der heimliche Spielgestalter.

Moisander spielt bevorzugt mit dem linken Fuß, kann aus seiner Position also kraftvoll andribbeln und dann sauber vertikal passen oder aber aus dem Lauf einen Diagonalball zur Spielverlagerung schlagen. Beides konnte man in der abgelaufenen Saison immer wieder sehen. Die defensiven Aufgaben erledigt Moisander solide, aber auch nicht immer zuverlässig, von den Innenverteidigern ist er in der Endgeschwindigkeit mit Abstand der langsamste.

Veljkovic hat sich in seiner ersten „echten“ Saison als Stammspieler und Allrounder entpuppt. Solide in allen Bereichen, spielt etwas weniger foul als die beiden anderen, hat aber im Gegensatz zum Ü-30-Duo auch keine Spezialwaffen oder eine wirklich hervorstechende Fähigkeit. Der 21-Jährige hat tatsächlich aber auch noch Zeit zum Reifen.

Caldirola hat nur fünf Spiele absolviert und wird sich in der Sommerpause erst wieder auf sein Leistungsniveau bringen müssen - sofern es mit der Vertragsverlängerung klappt. Der Vorteil des Italieners: Als Linksfuß ist er die natürliche Alternative zu Moisander und kann zudem auf der Außenbahn eingesetzt werden - Moisander und Sané dagegen sind reine Innenverteidiger.

Kaum Torgefahr

Zwei Dinge gehen Werders zentralen Abwehrspielern nahezu komplett ab. Abgesehen von Moisanders vereinzelten Vorstößen tief ins Übergangs- oder sogar Angriffsdrittel dribbelt keiner vehement an oder schaltet sich mit in die eigenen Angriffe ein. Dabei sind aufrückende Innenverteidiger eine stete Bedrohung für gegnerische Abwehrreihen, weil plötzlich ein zusätzlicher Spieler mit Tempo auftaucht, der übernommen werden muss. Und: Bremens Innenverteidigung ist eine der torungefährlichsten der Liga. Ein einziges Tor hat das Quartett in zusammengefasst 88 Einsätzen erzielt, nur Sané traf einmal.

Damit schöpft Werder ein beachtliches Potenzial kaum aus: In der vorletzten Saison erzielten Jannik Vestergaard, Papy Djilobodji und Alejandro Gálvez zusammen immerhin sechs Tore. Mainz‘ Stefan Bell traf in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit fünfmal, Vestergaard in Gladbach viermal oder Ingolstadts Roman Brégerie bei nur 17 Einsätzen dreimal.

In der Saison 2015/16 hatte Werder übrigens sieben Innenverteidiger im Kader, geblieben ist nur Veljkovic. Trainer Nouri wünscht sich auch deshalb noch eine fünfte Option. Vielleicht kommt die aus der eigenen U23: Jesper Verlaat wäre ein möglicher Kandidat, auch der ist Linksfuß. Ins Anforderungsprofil könnte aber wohl eher ein Rechtsfuß mit einem gesunden Offensivdrang passen, der in der Spieleröffnung Akzente setzen kann und bei Standards wieder mehr Torgefahr ausstrahlt.

Werder benötigt nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Aufwertung in der Dreierkette. Ansonsten dürften die optimistisch formulierten Ziele für die kommende Saison schwer erreichbar sein.