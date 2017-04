Leipzig-Stürmer Davie Selke. (imago)

„Es gab mal eine Anfrage im Winter. Mit dem Verweis auf Selkes laufenden Vertrag bis 2020 haben wir abgelehnt“, sagte Lochen, um anzufügen: „Es gab und gibt kein Interesse, Davie Selke abzugeben.“ Seit dem Winter habe es keinen Kontakt mehr zwischen den Vereinen gegeben, so der Sprecher weiter. Dass Selke am Dienstag in Bremen weilte, war RB allerdings bekannt. Im Laufe des Nachmittags wollen sich die Leipziger in einer Pressemitteilung zu dem Thema äußern.

Selke hatte sich in Bremen mit Werders Sportchef Frank Baumann getroffen. Das bestätigte Baumann am späten Dienstagnachmittag gegenüber dem WESER-KURIER: „Wir haben uns getroffen und über seine Situation gesprochen. RB ist über unser Interesse informiert. Es ist insgesamt finanziell eine große Herausforderung – wir prüfen, ob das möglich ist“, so der Sportchef über eine mögliche Selke-Verpflichtung. (odo/mib)