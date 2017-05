Enttäuscht war nach dem Schlusspfiff nicht nur Werders Lamine Sané. (nordphoto)

Die Zahlen des Sportdatenanbieters OPTA liefern neben einigen ernüchternden auch ein paar positive Erkenntnisse. Was jeder sehen konnte, wurde auch durch die Zahlen belegt: Werder hat die Anfangsphase in Köln komplett verschlafen. 31 Minuten und 51 Sekunden dauerte es, ehe Theodor Gebre Selassie den ersten Bremer Torschuss überhaut abgab. Gebre Selassies Versuch wurde abgeblockt.

Zu diesem Zeitpunkt führte Köln nicht nur bereits 2:0, sondern hatte seinerseits schon elf Torschüsse abgegeben. Am Ende waren es trotz einer aus Bremer Sicht überlegen geführten zweiten Halbzeit 16:11 Torschüsse (9:4 davon aufs Tor). Und zwölf der 16 Torschüsse gab Köln von innerhalb des Strafraums aus ab.

Werders Effizienz bleibt ein Markenzeichen in dieser Saison. Die Gäste verwandelten zwei von drei Großchancen, von vier Schüssen aufs Tor waren drei auch gleich drin. Diese Kälte vor dem Tor hat Werder in den letzten Wochen getragen und war auch in Köln - trotz der Niederlage - wieder zu erkennen.

Max Kruse war am Freitag kein Faktor. Das lag nicht unbedingt am Bremer, sondern am nahezu perfekt umgesetzten Plan des FC, wie Kruse aus dem Spiel zu nehmen ist. Auf Kruses Ausweichbewegungen auf den linken Flügel hatte sich Köln sehr gut eingestellt und mit Rechtsverteidiger Lukas Klünter und Innenverteidiger Frederik Sörensen zwei aufmerksame Bewacher und Verfolger berufen. Für endgültige Isolation Kruses an der Seitenlinie sorgte aber Simon Zoller. Der nominelle offensive Mittelfeldspieler presste Kruse rückwärts, klemmte den Rückpass auf Gebre Selassie ab. Kruse, der vor der Partie mit 17 Torbeteiligungen (zwölf Tore und fünf Assists) der beste Scorer der Rückrunde war, hatte am Ende nur zwei Torschussvorlagen auf dem Zettel stehen. Und keinen Assist, kein Tor, nicht einmal einen eigenen Torschuss. Dafür aber satte 26 Ballverluste - kein Spieler auf dem Platz hatte mehr.

Die Heatmaps von Zoller (links) und Kruse (rechts). Gut zu sehen, wie tief sich Zoller auf der rechten Verteidigungsseite der Kölner fallen ließ, um in Kruses Wirkungsbereich zu arbeiten. (Screenshot/Opta)

Kölns offensiver linker Mittelfeldspieler drückte dem Spiel schon ganz anders seinen Stempel auf. Leonardo Bittencourt gab die meisten Torschussvorlagen aller Kölner Spieler und selbst vier Torschüsse ab. Dazu kamen zwei Assists und ein eigenes Tor.

Beide Mannschaften setzten in der Offensive auf ihre jeweiligen linken Angriffsseiten. Köln hatte in der ersten Halbzeit 41,5 Prozent seiner Angriffe über links gestartet, Werder sogar mehr als die Hälfte (50,6 Prozent). Gebre Selassie erzielte zwar ein Tor und hatte die zweitmeisten Ballaktionen aller Bremer Spieler (79), sein Kölner Außenspieler-Pendant Dominique Heintz war aber noch eine Spur auffälliger. Der gelernte Innenverteidiger schob immer wieder wuchtig an, hatte die meisten Ballaktionen aller Kölner Spieler und gab zwei Torschussvorlagen. Die Passquote lag mit 82,9 Prozent auch weit über dem Durchschnitt.

Die realtaktische Anordnung der Startspieler von Köln (links) und Werder (rechts). Gut zu sehen sind Heintz‘ (Nr. 3) und vor allen Dingen Gebre Selassies (Nr. 23) hohe Positionierung auf der jeweiligen linken Seite. Allerdings kommt vor allem Gebre Selassies Mittelwert auch durch die generell höhere Positionierung Werders in der zweiten Halbzeit zustande. (Screenshot/Opta)

Kölns Probleme im Verteidigen von Defensiv-Standards kamen kaum zum Tragen. Die Gastgeber vermieden unnötige Fouls nicht nur am und um den eigenen Strafraum, sondern auch im Halbfeld. Insgesamt beging der FC lediglich neun Fouls in den gesamten 90 Minuten. Und auch nach Eckbällen waren die Chancen auf einen Bremer Treffer nicht besonders hoch: Werder kam überhaupt nur zu einer einzigen Ecke.

Werders Überlegenheit in der zweiten Halbzeit mit fast 68 Prozent Ballbesitz spiegelte sich nicht in einer Vielzahl an klaren Torchancen wider. Vielmehr versuchte es Bremen gerade in der Schlussphase mit einer Reihe von Flanken - eigentlich so gar nicht Bremer Art. Vor der Partie flankte Werder im Schnitt 6,6 Mal pro Spiel - in Köln waren es am Ende 20 Flanken, 13 davon allein in der zweiten Halbzeit.

Serge Gnabry war in den letzten Wochen außen vor, für den Shooting Star der Hinrunde ist derzeit offenbar kein Platz in der Startelf. Dass Gnabry nach überstandener Verletzung aber wieder voll da und eine Option für die erste Elf ist, zeigte er in Köln. In 40 Minuten Spielzeit kam Gnabry auf ein Tor und drei Torschüsse und lag damit gemeinsam mit Gebre Selassie und Fin Bartels in diesen Kategorien an der Spitze.