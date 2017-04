Clemens Fritz (rechts) im Gespräch mit Moderator Thomas Helmer. (Screenshot/Sport1)

Das Wichtigste vorab: Ob er seine Karriere fortsetzt, verriet Clemens Fritz auch Sport1-Moderator und Europameister Thomas Helmer nicht. "Ich habe schon gesagt, dass ich erst einmal wieder fit werden möchte. Dann werde ich in meinen Körper reinhören. Es wird zeitnah eine Entscheidung geben", erklärte der Werder-Kapitän am Sonntag in der Fernseh-Sendung "Doppelpass". Mit Sportdirektor Frank Baumann sei er in einem "guten Austausch".

Selbst von seiner zugeschalteten Verlobten Alena Gerber, die als Moderatorin für Sport1 arbeitet, ließ sich der 36-Jährige nicht aus der Reserve locken. Gerber betonte, wie fit Fritz noch sei und hielt scherzhaft einen angeblichen Vertrag für die kommende Saison in die Kamera, den sie mit Baumann ausgehandelt habe. "Da muss ich noch einmal drüberlesen", sagte Fritz daraufhin mit einem Lächeln.

"Er ist ein super Mensch"

Wie wichtig der Kapitän für Werder ist, betonte Baumann in einem Einspieler. "Clemens hat immer seine Leistung gebracht und ist auch in der Kabine total wichtig. Er hat die Mannschaft mit im Griff. Er ist ein super Spieler und ein super Mensch. So oder so wird es mit Clemens bei Werder weitergehen. In welcher Funktion wird man in den nächsten Wochen sehen", sagte der Sportdirektor.

Zu seiner Verletzung erklärte Fritz, dass der Heilungsverlauf nach der Operation am Syndesmoseband "ein bisschen länger dauert". Rund sieben Wochen liegt der Eingriff zurück. Am Montag wurde die Schraube entfernt. "Jetzt muss ich Beweglichkeit ins Sprunggelenk reinbekommen", schilderte Fritz.

Europa League als Bonus

Selbstverständlich wurde der Ex-Nationalspieler von Moderator Helmer auch zu Werders aktueller Erfolgsserie befragt. "Wir haben die Serie gestartet und waren trotzdem lange Zeit immer noch mitten im Abstiegskampf. Wir hatten keine Möglichkeit zum Durchatmen", blickte Fritz zurück. Das sei nun mit dem gesicherten Klassenerhalt im Rücken anders. Die Qualifikation für die Europa League wäre für Fritz ein Bonus. "Aber wenn du da oben bist, willst du natürlich mehr", unterstrich der Werder-Kapitän.

Über seinen Trainer Alexander Nouri sprach Fritz äußerst positiv: "Er hat eine sehr gute, motivierende Ansprache, ist unheimlich akribisch. Alex wird nicht müde, die Mannschaft immer wieder auf ihre Fehler hinzuweisen. Es ist das Gesamtpaket, was ihn so erfolgreich macht. Er ist sehr ruhig, kann aber auch laut werden. Alex ist eher der Kumpeltyp, der allerdings auf intensive Arbeit wert legt." Zudem verriet er, dass Nouri von allen Spielern geduzt wird.

Lob für Max Kruse

Genauso lobend wie über den Werder-Trainer sprach der 36-Jährige im "Doppelpass" über den derzeit überragenden Max Kruse: "Er ist ein Spieler, der das besondere Momentum braucht und den Unterschied ausmachen kann. Max hat unglaubliche Qualität. Man muss ihm Freiräume lassen, er will Spaß am Fußball haben."

Bereits vor der Sendung hatte Fritz übrigens ein kleines Geschenk von Olaf Rebbe, dem ebenfalls als Studiogast anwesenden Sportdirektor des VfL Wolfsburg, erhalten. Rebbe, der früher Marketing-Leiter bei Werder war, überreichte dem werdenden Vater ein Baby-Geschenkset - aus dem Wolfsburger Fanshop. Ob Fritz seinem Nachwuchs so etwas anziehen möchte - eher unwahrscheinlich. (crb)