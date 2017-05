Ihre Treffer reichten nicht: Fin Bartels und Max Kruse. (nordphoto)

Eine knappe halbe Stunde nach Spielschluss wurde Fin Bartels zum Schauspieler. Werders Offensivmann schilderte in diesem Moment die aus seiner Sicht entscheidende Spielszene. „Ich laufe alleine zum 4:2 aufs Tor zu“, führte Bartels aus, „und er macht nichts anderes als so.“ Und dann fuhr Bartels den Ellenbogen aus und stieß zwei-, dreimal in Brusthöhe zur Seite in die Luft. Das sollte heißen: Er wollte gar nicht den Ball spielen, er wollte mich nur irgendwie stoppen. Er, das war Sokratis, und der Dortmunder Abwehrchef hatte in beschriebener Szene, die sich in der 69. Minute abgespielt hatte, am Ende eine großartige Bremer Konterchance mit viel Körpereinsatz am Rande des Erlaubten gestoppt, ohne dass Schiedsrichter Günter Perl auf Foul entschieden hatte. Hätte Bartels freie Bahn gehabt und tatsächlich das 4:2 für Werder geschossen, „dann“, so war Bartels überzeugt, „dann kommen die nicht mehr zurück.“

Werder scheitert aufregend und spektakulär

Doch statt 4:2 für Werder stand es wenig später 3:3, und als ein mitreißendes Fußballspiel nach 90 Minuten plus drei Minuten Nachspielzeit vorbei war, hatte Werder 3:4 (1:2) verloren. Die 15. Niederlage der Saison, gleichzeitig die dritte in den letzten drei Wochen, beendete eine aufregende Werder-Spielzeit auf die offenbar einzig mögliche Art und Weise: aufregend und spektakulär. Langweilig und vorhersehbar, das kriegt Werder seit Monaten nicht hin. Da machte auch die Partie in Dortmund keine Ausnahme.

Und wie schon nach dem 3:4 gegen Köln und dem 3:5 gegen Hoffenheim waren die Bremer die Gelackmeierten. „Wieder ein tolles Spiel, aber wieder verloren“, sagte Bartels. Richtig „angefressen“ sei er, so Bartels weiter. „Jetzt tut’s weh, die Enttäuschung ist riesengroß“, sagte Kapitän Zlatko Junuzovic. „Nach dieser Leistung hätten wir Platz sieben verdient gehabt“, fand Torwart Felix Wiedwald, dessen Mannschaft die Saison auf Platz acht abschließt.

Bei Platz sieben in der Abschlusstabelle hätte sich die Werder-Saison um eine weitere Woche verlängert: Dann hätten am kommenden Sonnabend alle Bremer mit Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gefiebert. Bei einem Dortmunder Sieg rutscht bekanntlich der Tabellensiebte noch in die Qualifikation zur Europa League. Das ist nun der SC Freiburg und nicht Werder. Werder hätte es aber auch sehr gut sein können. Nach fast jedem der sieben Treffer im ausverkauften Dortmunder Stadion ergab sich eine neue Tabellenkonstellation. „Ein Highlight, ein Hin und Her“, nannte Werders Sportchef Frank Baumann das wüste Treiben auf dem Platz. Ein wildes Auf und Ab war es in der Tabelle.

Werder-Kurve kurz vor dem Durchdrehen

Ein aufregender Nachmittag im Zeitraffer: Nach sieben Minuten hatte Zlatko Junuzovic Werder per Abstauber in Führung gebracht, und da die Bayern 1:0 gegen den Bremer Konkurrenten SC Freiburg führten, und es in Köln 0:0 stand, war Werder Sechster. Das bedeutete: Europa League. Dann trafen die Dortmunder zweimal, und Köln ging gegen Mainz in Führung. Zur Halbzeit war Werder Achter und damit raus aus dem Kampf um die Europa League. Aber nicht allzu lange.

Nach dem Wechsel dauerte es nur 41 Sekunden, und Bartels hatte nach toller Vorarbeit vom blendend aufgelegten Max Kruse zum 2:2 getroffen. Jetzt fehlte Werder nur noch ein weiterer Treffer, um auf Platz sieben zu klettern. Nach zwei Gladbacher Toren gegen Darmstadt 98 ging es stattdessen aber erstmal auf Platz neun runter. Dann war es 16.56 Uhr, und die mit 9500 Bremer Fans gefüllte Kurve auf der Nordtribüne stand kurz vor dem Durchdrehen. Nach einem klasse Pass von Junuzovic schoss Kruse das 3:2 für Werder. Jetzt waren die Bremer wieder Siebter und Europa wieder ganz nahe.

Dass es am Ende trotzdem nicht reichte, passte auch irgendwie zu dieser Saison. Denn Werder hatte zwar auch in Dortmund wieder viel richtig gemacht, Werder hatte wieder einmal angedeutet, dass es bessere Zeiten geben kann – aber erst demnächst und noch nicht sofort. Dafür stellte sich Werder wie in Köln und wie gegen Hoffenheim in der Defensivarbeit wieder einmal nicht clever genug an. Zwei Elfmeter verursachten die Bremer. Beim ersten Mal war der eingewechselte Serge Gnabry zu plump gegen Marco Reus in den Zweikampf gegangen (75.). „Ekelhaft“ fühle sich das an, sagte Gnabry, „ich komme einen Schritt zu spät, ich berühre ihn leicht.“ Reus verwandelte zum 3:3.

In der 88. Minute gab es einen Kontakt zwischen Philipp Bargfrede und Christian Pulisic im Strafraum und den nächsten Elfmeter. Kurz danach war Torschütze Pierre-Emerick Aubameyang Torschützenkönig der 54. Bundesliga-Saison, Werder 3:4-Verlierer und Tabellenachter.

Fans verabschieden Werder mit lautstarkem Applaus

Mit einem Transparent bauten sich die Werder-Profis nach dem Spiel vor den mitgereisten Fans auf. „Danke für 34 Heimspiele“ stand auf dem Banner. Die Fans bedankten sich ihrerseits mit lautstarkem Applaus und lang anhaltenden Gesängen. Dem Anhang war anzumerken, dass er sich auf die nächste Spielzeit in der Bundesliga freut.

Fans und Profis haben jetzt erst einmal Pause. Für Sportchef Frank Baumann gilt das nicht. Er muss sich nun daran machen, die offenen Personalfragen zu klären. Was wird aus Claudio Pizarro? Bleibt Serge Gnabry? Wird der Vertrag mit Luca Caldirola verlängert? Antworten darauf gab es am Sonnabend noch nicht. Wenn es nach Kapitän Junuzovic geht, dann ist die Richtung aber klar: „Wir sind eingespielt, wir verstehen uns fast schon blind, es wäre schön, wenn viele blieben.“ Dieses Ziel hat Baumann auch. Der Sportchef weiß allerdings, dass dies kein Selbstläufer wird. Er sagte aber auch: „Ich bin optimistisch, dass wir den Großteil der Mannschaft zusammenhalten können.“ Und das war zum Abschluss eine Botschaft, mit der alle Werder-Fans einigermaßen beruhigt in die Sommerpause gehen können.