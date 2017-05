Die Fans bereiteten der Mannschaft einen großartigen Empfang. (nordphoto)

Direkt nach dem Abpfiff verabschieden sich die ersten Fans vom Europa-League-Traum.

Aber nach dem Spiel ging direkt das Rechnen los. So ganz ausgeträumt hat es sich nämlich doch nicht...

Die zweite Halbzeit macht Mut gegen Dortmund! dann in Bestbesetzung.

Siegen und dann sehen wir weiter. #werder #bvbsvw pic.twitter.com/1SfIYGeIKl — MaxPower(@maxpowersays) May 13, 2017

Stand jetzt ist noch nicht alles vorbei #werder — rakete (@mittedeathsquad) May 13, 2017

Wir werden nächste Woche schlimmstenfalls 10., bestenfalls 6. Ich würde sagen: Volle Kraft voraus in Dortmund. Nix zu verlieren! #werder — #27 (@Basti253) May 13, 2017

Wie so oft waren die Werderfans nicht Schuld an der Niederlage. Im Gegenteil. Sie feierten sich und das Team trotz des Rückstandes. Das wurde auch in den Sozialen Netzwerken positiv wahrgenommen.

Hier der Tweet ins Stadion: IHR SEID SUPER! #WERDER — Vannu (@wesergeschichte) May 13, 2017

Zeig mir ein Stadion in der Buli, in dem bei 0-5 die ganze Kurve singt. #thisisosterdeich #werder #SVWTSG — Sebastian (@SuperSambor) May 13, 2017

Wenn einem die Niederlage scheißegal ist und man einfach jeden Ballgewinn feiert! #Werder #SVWTSG — Celine (@celinee158) May 13, 2017

Noch ein Feierpunkt des Tages: Der rührige Abschied von Kapitän Clemens Fritz.