Klaus Filbry arbeitet seit 2010 für Werder. (nordphoto)

Der SV Werder will sowohl sportlich als auch wirtschaftlich dauerhaft zurück in die Gewinnzone – und setzt dabei weiterhin auf Geschäftsführer Klaus Filbry. Der 50 Jahre alte Sportökonom unterzeichnete am Wochenende in Zell am Ziller einen neuen Vertrag bis Ende 2020. „Ich freue mich, dass das geklappt hat“, sagte Filbry, der sich für die kommenden dreieinhalb Jahre klare Ziele gesetzt hat: „Wir wollen die Einnahmensituation und die sportliche Bilanz mit allen Mitteln verbessern.“

So möchte Filbry unter anderem die Internationalisierung des Vereins weiter voranbringen und Werder vor allem auf dem chinesischen Markt etablieren. Vor einigen Tagen hatte der Fußball-Bundesligist bereits den chinesischen Online-Spiele-Anbieter „heji18.com“ als neuen Sponsor präsentiert, ein zweiter Partner soll in den kommenden Tagen folgen. Der Vertrag sei bereits abgeschlossen und werde über mehrere Jahre laufen, verriet Filbry, die jährlichen Einnahmen sollen im unteren einstelligen Millionenbereich liegen.

China-Reise geplant

Filbry kündigte zudem an, dass Werder im kommenden Jahr eine Art Saisonabschlussfahrt nach China unternehmen könnte – „wenn es der sportliche Erfolg zulässt“. Ein Sommer- oder Wintertrainingslager in Fernost hält der Klubchef hingegen für weniger sinnvoll. In der verkürzten Winterpause 2017/2018 habe man dafür kaum Zeit, und die Sommervorbereitung sei zu wertvoll für den Trainer und solle daher auch in Zukunft im Zillertal stattfinden.

Ein zusätzliches Engagement auf einem der weiteren zehn Schlüsselmärkte der Deutschen Fußball Liga, etwa in Nordamerika, hält Filbry zudem für unwahrscheinlich. „Wir haben nicht die Ressourcen dafür“, sagte er.

Leistungszentrum soll in Bremen bleiben

Neben der Internationalisierung will der ehemalige Adidas-Manager in seiner Amtszeit auch in Sachen Infrastruktur die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. „Wir wollen die Infrastruktur verbessern, ganz klar“, sagte Filbry. So soll unter anderem das Nachwuchsleistungszentrum in der Pauliner Marsch modernisiert werden. Ein Umzug ins Bremer Umland sei nicht geplant. „Es ist nicht unser Ziel, den Standort zu verlassen“, sagte Filbry. Auch ein Stadionumbau oder gar –neubau an einem anderen Standort ist kein Thema. „Wir haben so ein schönes Stadion, wo sie mit dem Boot hinkommen“, sagte Filbry, „jeder, der mal nach Bremen kommt, weiß das zu schätzen.“

Sportlich möchte sich Werder nach Jahren des Abstiegskampfes wieder in der oberen Tabellenhälfte etablieren. „Der erste Schritt muss sein, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Der zweite Schritt muss sein, solide um den einstelligen Platz mitzuspielen. Wenn sich dann ergibt, dass wir um die europäischen Plätze mitspielen, dann ist es schon auch so, dass wir sagen: Wir wollen nach Europa. Aber das ist keine feste Zielsetzung“, erklärte Filbry.

Mit zunehmendem sportlichen Erfolg sollen dann auch wirtschaftlich wieder bessere Jahre folgen. „Das eine zieht das andere nach sich“, erklärte Aufsichtsratschef Marco Bode. „Werder Bremen war nie ein Klub und wird nie ein Klub sein, der sich sportlichen Erfolg kaufen kann. Wir müssen Spieler entwickeln, Stars entwickeln.“ Gleichzeitig hat sich der Verein vorgenommen, in den kommenden Jahren wieder mehr Eigenkapital anzusparen. „Das wollen wir auf ein gesundes Maß zurückführen und wirtschaftlich wachsen“, sagt Bode. Werder strebt dabei ein jährliches Plus „im unteren einstelligen Millionenbereich“ an.