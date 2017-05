Beendet seine Profikarriere: Clemens Fritz. (nordphoto)

Herr Fritz, wie geht es Ihnen mit Ihrer Entscheidung aufzuhören? Man sagt ja, wenn eine schwere Entscheidung erst mal getroffen ist, fühlt man sich besser. Trifft das zu?

Clemens Fritz: Von einer Erleichterung kann ich nicht unbedingt sprechen. Für mich war ja auch schon in den vergangenen Jahren ausschlaggebend, dass ich mich körperlich in einer guten Verfassung fühle. Ich höre intensiv in meinen Körper hinein.

Was haben Sie gehört?

Ich habe gemerkt, dass ich durch die Verletzung einen sehr großen Rückstand und nach wie vor erhebliche Probleme mit dem Sprunggelenk habe. Der zweite Punkt war, dass ich Werder gern auf einem viel, viel besseren Tabellenplatz sehen wollte, um sagen zu können: Ich höre auf. So ist die Entscheidung in den letzten Wochen gereift. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage: Hach, jetzt bin ich aber erleichtert, endlich ist es vorbei. Dazu habe ich zu gern Fußball gespielt.

Also gar nicht so eine schwere Entscheidung?

Ich muss sagen, dass ich da komplett klar bin. Dass ein bisschen Wehmut kommt irgendwann, ist ja normal. Aber ob ich jetzt aufgehört hätte oder nächstes Jahr oder übernächstes: Irgendwann ist dieser Punkt da, da muss man im Kopf drauf vorbereitet sein. Und das bin ich ganz gut.

Sind Sie gut im Loslassen?

Grundsätzlich bin ich ja ein Mensch mit Emotionen. Wenn einem etwas Spaß macht, gibt man das nicht so gerne weg. Aber ich hatte doch genug Zeit in den letzten Jahren, mich mit der Thematik zu befassen. Ich habe ja auch immer schon nach rechts und links geschaut.

Fällt es trotzdem ein bisschen schwer zu beobachten: Es geht auch ohne mich, und zwar ziemlich gut im Moment?

Wir könnten jetzt auch hier sitzen und Werder würde in der Tabelle nicht so gut dastehen. Dann wäre meine körperliche Verfassung trotzdem das Entscheidende. Da muss ich ehrlich zu mir selbst sein. Ich habe mich gefreut über die Entwicklung bei Werder in den letzten Wochen. Ich konnte das genießen. Vielleicht wäre das anders gewesen mit 23 oder 24, wenn man eher am Anfang seiner Karriere steht.

Da ist der Wunsch größer, Teil dieser Entwicklung zu sein?

Ja, du willst ein Teil sein. Du willst dabei sein, willst spielen. Natürlich hätte ich auch gern gespielt in den letzten Wochen. Aber die Freude war deutlich größer als das Gefühl: Mist, warum bin ich nicht dabei!

Sie bleiben ja dabei, wenn auch auf andere Art und Weise. Warum wollen Sie im Fußballbetrieb bleiben?

Es ist ja schon einige Jahre her, ich glaube, mittlerweile schon sechs Jahre. Da habe ich das Angebot mit einem Anschlussvertrag bekommen.

Seit sechs Jahren beschäftigen Sie sich damit?

Ich habe mich damals gefreut über das Vertrauen, das man mir entgegengebracht hat. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man so etwas angeboten bekommt. Ich habe mich in den letzten Jahren auch intensiv damit beschäftigt. Ich sehe es als Riesenmöglichkeit für mich, mich weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Wie viele gibt es, die von der Uni kommen und so eine Möglichkeit nicht erhalten! Jetzt habe ich sogar die Möglichkeit zu schauen, in welche Richtung ich gehen möchte.

In welche Richtung wollen Sie gehen?

Grundsätzlich interessiert mich das Management mehr. Aber ich habe noch nie von 8 bis 17 Uhr in einem Büro gesessen. Außer, wenn ich zuhause meine Dinge erledigen musste. Vielleicht sage ich auch irgendwann: Mir fehlt das, auf dem Platz zu stehen.

Sie wollen parallel die Trainerlizenzen machen?

Ich würde sie schon gerne machen, ich weiß nur noch nicht, wann. Das ist halt auch so eine Form der Weiterbildung, die mir ja auf keinen Fall schaden wird. Egal, in welche Richtung ich gehe.

Sie haben da eher noch nebulöse Vorstellungen?

Trainer sein, das kann ich mir momentan nicht so vorstellen. Es kann aber sein, dass ich es mir in zwei, drei oder vier Jahren vorstellen kann. Das komplett auszuschließen, das wäre völlig verfrüht.

Jetzt nehmen Sie sich erst mal eine Auszeit. Wie sehr brauchen Sie die?

Ich bin zum Fußball gekommen, als ich sieben war. Durch den Fußball wurde mir viel vorgegeben, mehr oder weniger die komplette Freizeitgestaltung. Mir wurde immer gesagt, wann ich wo und wie sein sollte. Alles war durchgeplant und quasi fremdbestimmt. Ich freue mich einfach auf die freie Zeit jetzt.

Worauf besonders?

Auf die Spontanität, dies oder das machen zu können. Ich kann jetzt meine Zeit mal selber bestimmen. Zum Beispiel war ich in den letzten zehn Jahren nur einmal beim Geburtstag meiner Mutter. Immer standen Spiele oder Training an. Jetzt mal spontan Freunde zu besuchen, das ist auch so ein Punkt. Und dann werde ich Vater (voraussichtlich im August, d. Red.), das ist natürlich der Punkt, der alles überwiegt. Ich freue mich unheimlich, die Zeit intensiv genießen zu können.

Haben Sie sich einen Zeitrahmen gesetzt, wie lange die Auszeit gehen soll?

Nein, den gibt es nicht. Ich kann mir ja diesen Luxus gönnen, dass ich mich da nicht beim Arbeitgeber für vier Monate Elternzeit abmelden muss. Ich denke, im Juni oder Juli werden wir uns mit Frank Baumann und Klaus Filbry zusammensetzen, um das mal zu besprechen.

Steht eigentlich seit Langem fest, dass Sie nach der Profikarriere in Bremen bleiben statt in ihre Heimat nach Erfurt zurückzukehren?

Ich dachte lange: Wenn ich aufhöre mit dem Fußball, gehe ich nach Erfurt zurück. Aber ich bin jetzt seit elf Jahren in Bremen, ich habe hier mein soziales Umfeld aufgebaut. Ich will nicht sagen müssen: Das verlasse ich wieder. Ich bin ja immer mehr mit dem Verein zusammengewachsen, mit der Stadt. Das ist genauso gewachsen wie das Bewusstsein, dass ich mir erst mal eine Auszeit nehmen möchte. Um auch mal reflektieren zu können. Es ist ja schon ein enormer Einschnitt in dein Leben.

Reflektieren Sie das auch in der Form: Irgendwie ist der Fußball eine Droge, von der ich nicht wegkomme, auch wenn ich jetzt nicht mehr auf dem Platz stehe?

Das muss ich dann erst mal sehen, wie ich das empfinde. Noch ist die Situation ja nicht da. Noch bin ich ja jeden Tag hier und mache mein Rehaprogramm. Das wird dann kommen, wenn die Urlaubszeit vorbei ist und die Sommervorbereitung beginnt.

Sie haben von den Prozessen gesprochen, die Sie an den Punkt geführt haben, an dem Sie jetzt stehen. Ist auch Ihr Blick auf den Fußball auch so ein Prozess? Hat sich Ihr blick verändert?

Als junger Spieler ist es so: Fußball ist alles für dich. Mit der Zeit merkst du: Fußball ist doch nicht alles. Man lernt, alles richtig einzuordnen. Wenn du im Abstiegskampf steckst und alle darüber reden, du negative Schlagzeilen bekommst und kritisiert wirst, ist es schwer, etwas anderes wahrzunehmen. Mit dem Alter, mit einer gewissen Reife gelingt das eher, das zu erkennen: Es ist immer noch ein Spiel. Man wird gelassener.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Als wir letztes Jahr sozusagen mit dem Hals in der Schlinge gesteckt haben und mit einer Niederlage nach der anderen nach Hause gekommen sind, dann leidet auch deine Lebensqualität. Du hast weniger freie Tage. Du igelst dich zuhause ein. Du ziehst dich zurück, weil du keine Lust darauf hast, beim Italiener oder beim Bäcker immer wieder darauf angesprochen zu werden. Natürlich fällt einem das auch als älterer Spieler schwer. Aber man kann es besser einordnen.

Herr Fritz, wie ist es eigentlich dazugekommen, dass Sie so lange bei Werder geblieben sind? Ihre Vereinstreue ist eher eine Ausnahme heutzutage.

Ich habe mir das nicht vorgenommen. So wie ich mir auch nicht vorgenommen habe, so lange Fußball zu spielen. Als ich nach Bremen gekommen bin, war diese Begeisterung in der Stadt, dieses Fan-Verhalten, diese Tradition etwas, von dem ich gedacht habe: Toll, das ist das, was den Fußball doch ausmacht! Dazu bin ich in einer sehr erfolgreichen Phase hierhergekommen. Und als es dann einen Umbruch gab, habe ich mich bewusst dafür entschieden, diesen Weg mitzugehen. Zu helfen, junge Spieler heranzuführen.

Die Versuchung wegzugehen, war nie besonders groß? Sie werden Angebote bekommen haben.

Klar hatte ich die. Es waren auch welche dabei, über die ich etwas intensiver nachgedacht habe. Aber ich stand da auch schon bei Werder im Wort, deswegen stellte sich die Frage nicht mehr.

Frank Baumann hat jetzt eine kleine Vision entwickelt: Clemens Fritz wird Ehrenspielführer und vielleicht auch mal sein Nachfolger als Sportchef. Gefällt Ihnen die Vision?

Beim Ehrenspielführer kenne ich die Kriterien jetzt gar nicht. Das ist kein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Das entscheide ja auch nicht ich.

Und mit dem Thema Frank-Baumann-Nachfolge?

Ich habe ein gutes Verhältnis mit Frank. Wir werden uns wie gesagt zusammensetzen. Ich glaube nicht, dass Frank damals, als er aufgehört hat, sagen konnte, dass er irgendwann mal Nachfolger von Klaus Allofs wird.

Als er seine zweite Auszeit genommen hat, hat er erwogen, ganz rauszugehen aus dem Fußballbetrieb.

Na eben. Ich muss mich jetzt nicht festlegen. Ich habe Zeit zu lernen und mich weiterzubilden.

Haben Sie als Spieler auch manchmal Manager gespielt? In der Form: Wie hätte ich bei diesem oder jenem Thema entschieden?

Ich bin so lange im Verein, dass ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe über die Mannschaft oder über anstehende Transfers. Wie sicher andere Spieler auch. Wenn ich gefragt wurde, habe ich meine Meinung abgegeben. Mehr aber auch nicht. Ich hatte in den letzten Jahren innerhalb der Mannschaft, in der Kabine genug zu tun. Es waren keine einfachen Zeiten.

Wie einfach oder schwer wird es nun am Sonnabend? Sie werden im Weserstadion verabschiedet, es könnte sehr emotional werden.

Das kann ich nicht so genau sagen, wie ich dann reagiere. Was schade ist: Dass ich nicht noch mal auf dem Platz stehen kann. Das ist schon das, was mir am meisten fehlt. Das wurde mir durch die Verletzung genommen. Aber ich will jetzt nicht in Selbstmitleid zerfließen. Ich bin eher einer, der positiv nach vorne blicken will.

Dann lassen Sie uns doch mal ganz weit nach vorne blicken. Wie wird es um den SV Werder in vier, fünf Jahren stehen?

Ich hoffe, dass wir den Weg weiterverfolgen. Und irgendwann mal wieder an diese tollen Champions-League-Zeiten anknüpfen, die wir in der Vergangenheit hatten. Auch wenn es finanzkräftige Konkurrenz gibt und Werder da ein bisschen limitiert ist. Es kommt darauf an, kreative Lösungen zu finden. Mit jungen Spielern, mit der Nachwuchsarbeit . . .

. . . und mit Clemens Fritz im Management?

Schauen wir mal.