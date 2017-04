Kommt bei St. Pauli verzeit nicht über die Jokerrolle hinaus: Lennart Thy. (imago)

Thy, bis Sommer von Werder an den FC St. Pauli ausgeliehen, wurde im Auswärtsspiel der Hamburger bei Fortuna Düsseldorf in der Schlussphase eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag St. Pauli 0:1 zurück. Nur wenige Sekunden stand Thy auf dem Platz, und schon durfte der 25-jährige Stürmer den Ausgleich bejubeln. Am Ende drehten die abstiegsbedrohten Kiezkicker die kuriose Partie und gewannen mit 3:1. Thy erwies sich somit als Glücksbringer, war aber an keinem der drei Hamburger Treffer direkt beteiligt. Die Düsseldorfer mussten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Adam Bodzek (66.) und einer Roten Karte gegen Andre Hoffmann (82.) in doppelter Unterzahl spielen.

Bei den Fortunen durfte ein Ex-Werderaner nach langer Zeit mal wieder von Beginn an auflaufen: Özkan Yildirim, der sämtliche Werder-Jugendmannschaften durchlaufen und Bremen im vergangenen Sommer verlassen hatte, ersetzte Düsseldorfs Torjäger Rouwen Hennings (Magen-Darm-Grippe). Yildirim vergab gegen St. Pauli in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:0 eine Großchance.

Weniger gut verlief der Freitagabend für Marnon Busch (22) und Levent Aycicek (23). Das bis Ende dieser Saison an 1860 München ausgeliehene Duo verlor beim 1. FC Kaiserslautern unglücklich durch ein Eigentor von Stürmer Christian Gytkjaer mit 0:1. Busch, inzwischen eine Stammkraft bei den Löwen auf der rechten Seite, spielte durch. Offensivspieler Aycicek stand im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Busch und Aycicek warten mit den Löwen seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg und müssen weiterhin um den Klassenerhalt bangen. (fel)