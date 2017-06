Einer bleibt, einer geht: Luca Caldirola (links) hat seinen Vertrag verlängert. Serge Gnabry hat seinen Abschied verkündet. (nordphoto)

+++ Abschied perfekt: Serge Gnabry verlässt Werder

+++ Kommentar zum Gnabry-Abgang: Ein Verlust

+++ Baumann bestätigt Vertragsverlängerung: Caldirola bleibt Werderaner

+++ Neuer Klub für Rechtsverteidiger: Busch spielt künftig in Heidenheim

+++ Laut "Bild" gibt es Interesse aus Nantes: Fliegt Wiedwald bald durch Frankreich?

Gnabrys Abschied ist perfekt: Spekulationen gab es schon sehr lange, jetzt hat Werder es offiziell bestätigt: Serge Gnabry verlässt den Verein. "Serge hat uns mitgeteilt, dass er nach seinem ersten Jahr bei Werder, das für ihn sehr gut gelaufen ist, gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte", sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Wohin es den 21-jährigen Offensivspieler zieht, ist noch offen. Die TSG Hoffenheim gilt als heißester Kandidat. Werder plant derweil laut Baumann nicht, "einen Eins-zu-Eins-Ersatz" für Gnabry zu verpflichten.

Gnabry-Abgang ein Verlust für Werder: Finanziell machen die Bremer mit dem Verkauf von Serge Gnabry ein gutes Geschäft. Die Mannschaft verliert aber auch viel Qualität, und das darf man nicht unterschätzen, findet unser Werder-Reporter Marc Hagedorn. In der größtenteils fürchterlichen Hinrunde und zu Beginn dieses Jahres war es vor allem Serge Gnabry, der mit seinen Toren, Dribblings und Sprints für Freude und Hoffnung in Bremen sorgte.

Caldirola bleibt Werder treu: Er wurde in Verbindung mit italienischen und englischen Klubs gebracht, doch Luca Caldirola hat seinen Vertrag bei Werder verlängert. Das bestätigte Sportchef Frank Baumann dem WESER-KURIER. "Es gab Konkurrenz, aber die Perspektive hat aus Lucas Sicht für uns gesprochen", sagte er. Nach Informationen des WESER-KURIER läuft der Kontrakt bis zum Jahr 2019. Caldirola ist damit der vierte Innenverteidiger im Kader für die neue Saison neben Lamine Sané, Niklas Moisander und Milos Veljkovic. Baumann unterstrich noch einmal, dass Werder mit fünf Innenverteidigern in die kommende Spielzeit gehen wird.

Busch verlässt Werder: Zuletzt war Marnon Busch an 1860 München ausgeliehen, nach Bremen kehrt der Rechtsverteidiger allerdings nicht zurück. Sportchef Frank Baumann sagte dem WESER-KURIER, dass Werder und der Zweitligist 1. FC Heidenheim Einigung über einen Transfer des 22-Jährigen erzielt haben. Nur die Unterschrift fehle noch. Zu den Ablösemodalitäten machte Baumann keine Angaben.

Kruses schwaches Blatt ist noch zu gut: Max Kruse hat seine zwischenzeitlich gute Ausgangsposition in einem Turnier der "World Series of Poker" in Las Vegas nicht nutzen können. Letztlich wurde der Werder-Stürmer 29. beim "1500 Dollar No Limit 2-7 Lowball", wo es auf das schwächste Blatt einer jeden Runde ankommt. Geld gab es für Werders Stürmer aber trotzdem.

Kein Klasnic-Abschied im Weserstadion: Es hätte so schön sein können: Werder-Legende Ailton wollte für seinen einstigen Sturmpartner Ivan Klasnic ein offizielles Abschiedsspiel auf ganz großer Bühne organisieren. Der Brasilianer selbst hatte einst im Weserstadion pompös seinen Ausstand gefeiert. Doch daraus wird in dieser Form nichts, Werder-Sportchef Frank Baumann schob der Idee einen Riegel vor. Allerdings sind für Ailton auch noch andere Spielorte als das Weserstadion denkbar.

Wiedwald angeblich in Frankreich im Gespräch: Bleibt er, wechselt er? Die sportliche Zukunft von Felix Wiedwald ist weiter ungewiss. Der FC Nantes sucht derzeit nach einem neuen Torhüter und hat dabei den Werder-Keeper ins Visier genommen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Ob der Schlussmann an der Weser bleibt, soll sich zeitnah klären.

Laut "Kicker"-Umfrage hat Werder die drittbesten Fans der Liga: 248 Bundesliga-Profis werden vom Sportmagazin "Kicker" halbjährlich anonym zu verschiedenen Themen befragt. Jetzt wurde das neueste Ergebnis veröffentlicht, und Werders Fans haben in der Liga ganz offensichtlich einen guten Ruf. Auf die Frage „Welcher Klub außer Ihrem hat die besten Fans?“ war "Werder Bremen" die dritthäufigste Antwort. 6,9 Prozent der teilnehmenden Profis antworteten so. Am besten schnitt Borussia Dortmund mit 29 Prozent ab. Dahinter lag der 1. FC Köln mit 18,50 Prozent.