Serge Gnabry. (nordphoto)

Die TSG Hoffenheim zählt seit Wochen zu den heißesten Kandidaten für einen Gnabry-Transfer. Nach Informationen des "Mannheimer Morgen" wird sich der Nationalspieler, der sich aktuell auf die U21-EM in Polen vorbereitet, den Kraichgauern demnächst anschließen. Lediglich die Bestätigung seitens des Champions-League-Qualifikantens fehle noch.

Genau diese Europapokal-Perspektive dürfte Gnabry auch dazu bewogen haben, von seiner Ausstiegsklausel im Bremer Vertrag Gebrauch zu machen. So hatte Werder-Sportchef Frank Baumann nach dem feststehenden Abschied am Donnerstag erklärt, dass Gnabry in Deutschland bleiben und in der kommenden Saison international spielen werde. Zwei Aspekte, die auf die TSG Hoffenheim zutreffen.

Gnabry wäre somit der zweite Spieler aus dem bisherigen Kader der Hanseaten, der künftig unter Trainer Julian Nagelsmann auflaufen würde. Bereits in der Winterpause hatte Mittelfeldmann Florian Grillitsch seinen Abschied aus Bremen und den Wechsel zur TSG verkündet. Der Österreicher erhält einen bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrag.

Unterdessen hält der "Kölner Stadt-Anzeiger“ dagegen. Die Tageszeitung berichtete am Freitag, dass ein Gnabry-Wechsel zur TSG Hoffenheim nach dortigen Informationen ausgeschlossen sei. Ein alternatives Ziel wurde jedoch nicht genannt. (mbü)