Serge Gnaabry trug in der Vergangenheit schon häufiger den Adler auf dem Trikot. Im Sommer reist er zur U21-EM - und nicht mit der A-Nationalmannschaft zum Confed Cup nach Russland. (dpa)

"Wir wissen um die Qualität der anderen Nationen, die in Polen dabei sind, wollen aber unsere Bestleistung abrufen und am Ende den Titel holen", sagte Gnabry im Gespräch mit der Internetseite "DFB.de". "Wenn wir hart und diszipliniert an uns arbeiten, dann kann das gelingen."

Nun war es nicht selbstverständlich, dass der Bremer Flügelflitzer bei dem Turnier in Polen (16. bis 30. Juni) dabei sein würde. Vielmehr waren etliche Experten davon ausgegangen, dass Gnabry einen Teil des Sommers in Russland verbringen würde. Dort findet bekanntlich der Confederations Cup statt, Bundestrainer Jogi Löw schickt ein Nationalteam mit vielen jungen Spielern ins Rennen. Auf Gnabry verzichtete er dennoch. "Natürlich wäre ich auch gerne bei der A-Nationalmannschaft dabei gewesen", sagte er. "Das ist immer der Anspruch. Die Trainer haben aber entschieden, dass ich bei der U21 dabei sein soll und darüber habe ich mich auch sehr gefreut."

Es ist kein Geheimnis, dass der 21-Jährige bei der EM auch eine ganz andere Rolle spielen dürfte als beim Confed Cup. Führen statt empfehlen - so könnte das Motto lauten. Das weiß auch Gnabry. "Ich will in jedem Training und in jedem Spiel vorangehen, ohne mich in den Vordergrund zu stellen. Durch harte Arbeit und Motivation will ich die anderen mitziehen", sagte er.

Das gelang ihm zuletzt in Bremen allerdings nur selten. Nach einer starken Hinrunde geriet er auf der Zielgeraden der Saison ins Hintertreffen. Werder-Trainer Alexander Nouri vertraute vorrangig anderen Spielern, die letztlich mit starken Leistungen den Klassenerhalt sicherten. Gnabry musste meistens zuschauen. "Ja, das war natürlich schade", gestand er rückblickend. "Ich habe immer den Anspruch, von Beginn an zu spielen. Aber so ist das: Wenn die Mannschaft gerade einen Lauf hat, dann haben diejenigen es auch verdient, in der Startelf zu bleiben." (mbü)

