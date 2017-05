Jerôme Gondorf (nordphoto)

Bei Darmstadt 98, so ist zu hören, plant man schon nicht mehr mit Gondorf. Der 28-Jährige ist ein Leistungsträger bei den Darmstädtern. In dieser Saison absolvierte er 28 Bundesliga-Spiele und schoss dabei drei Tore. Dazu kommen sechs Torvorlagen.

Bei beiden Spielen gegen Werder stand Gondorf auf dem Platz und war an wichtigen Szenen beteiligt. Im Hinspiel beim 2:2 führte ein Foul an Gondorf zu dem Elfmeter, mit dem Darmstadt in Führung ging. Den Ausgleich zum 2:2 bereitete Gondorf vor. Und im Rückspiel, das Werder 2:0 im Weserstadion gewann, verletzte sich Werders Kapitän Clemens Fritz so unglücklich in einem Zweikampf mit Gondorf, dass Fritz‘ Saison beendet war.

Bei Gondorf soll nach dem Abstieg von Darmstadt 98 eine Ausstiegsklausel greifen. Demnach darf Gondorf für 1,2 Millionen Euro den Verein verlassen. Das hatte die „Bild“ schon vor einigen Wochen berichtet.

Jerôme Gondorf spielt seit der Saison 2013/2014 in Darmstadt, hat es dort auf 136 Pflichtspieleinsätze und 13 Treffer gebracht. In dieser Zeit stiegen die Darmstädter von der dritten in die erste Liga auf.

Bei Werder stehen die Abgänge der Mittelfeldspieler Clemens Fritz (Karriereende) und Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim) fest. (mhd)