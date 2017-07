Werder trainiert wieder. (nordphoto)

Luca Caldirola (nach Mittelfußbruch), Johannes Eggestein (Syndesmosebandanriss) und Ousman Manneh (Muskelfaserriss) haben ihre Verletzungen auskuriert und nahmen am ersten Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung teil. Von den Zugängen war der von Darmstadt gekommene Jerôme Gondorf dabei. Eine individuelle Einheit absolvierte Izet Hajrovic nach seinem Kreuzbandriss.

Insgesamt standen 14 Spieler – darunter auch Niklas Schmidt – beim Auftakt auf dem Platz. Jesper Verlaat, der zuletzt mit der U23 im Trainingslager weilte, fehlte hingegen am Sonntag ebenso wie Werders Nationalspieler. Ludwig Augustinsson, Jiri Pavlenka und Co. werden am Mittwoch dazustoßen. (fel)