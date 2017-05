Schwacher Trost: Werders Trainer Alexander Nouri hat seinem Supertalent Serge Gnabry im Spiel gegen Hoffenheim endlich wieder von Beginn an eine Chance gegeben – um es dann bereits nach 54 Minuten und beim Stand von 0:5 wieder vom Feld zu holen. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Wenn eine ganze Mannschaft sich verändert, erscheint es nur logisch, dass sich auch einzelne Spieler verwandeln. Werder war über Monate ein Sorgenkind der Liga, mit viel zu wenigen Punkten und viel zu großen Problemen beim Verteidigen. Serge Gnabry war im Gegensatz dazu ein Lichtblick der Liga. Er wurde in die Nationalmannschaft berufen und bewahrte mit seinen Toren Werder vorm Abdriften in die Aussichtslosigkeit. Seit einiger Zeit ist Werder das Gegenteil von dem, was es in der Hinrunde war. Und der Gnabry der Rückrunde? Ist nicht mehr der Gnabry der Hinrunde.

Wer den Gnabry der Hinrunde nie kennengelernt hat, der wird nach dessen Vorstellung im Spiel gegen Hoffenheim wohl kaum darauf kommen, dass es sich um einen Nationalspieler sowie eines der vermeintlich größten Talente im deutschen Fußball handelt. Seine Körpersprache war nicht so toll, seine Aktionen verliefen unglücklich. Im für dieses Spiel erdachten Rauten-System wirkte er an zentraler Stelle nicht wie ein zentraler Spieler. Eher wie ein Mitläufer. Zuletzt hatte ihn Alexander Nouri, sein Trainer, nur noch als Joker von der Bank gebracht. Das Comeback in der Startelf missriet. Das Publikum murrte. Bisweilen entstand der Eindruck: Wenn es so weitergeht, wird es Serge Gnabry noch so ergehen wie einst Aaron Hunt. Eine Hochbegabung, bei der das Publikum schneller als bei anderen die Geduld verlor.

Nach dem Spiel gegen Hoffenheim fragte man sich zum wiederholten Mal: Wird sich diese Frage bald gar nicht mehr stellen? Weil Serge Gnabry den Verein verlässt? Genug Interesse soll es ja geben. Zum wiederholten Male sagte Werders Sportchef Frank Baumann dazu: "Wir sind optimistisch, dass wir Serge Gnabry über den Sommer hinaus weiter im Weserstadion sehen werden." Als Spieler von Werder Bremen. Nein, das Spiel gegen Hoffenheim sei bestimmt nicht die Abschiedsvorstellung von Gnabry bei Werder gewesen, der dann gerade mal eine Saison in Bremen durchgehalten hätte. Wird Baumanns Optimismus zur Realität, stellt sich allerdings eine andere, nicht minder spannende Frage: Was anfangen mit Gnabry? Sein Talent ist ohne jeden Zweifel vorhanden. Seine Technik ist beeindruckend, seine Schnelligkeit atemberaubend. In Nouris System sind aber auch Spieler gefragt, die den Raum gut abschirmen, die eine erste unangenehme Hürde für den angreifenden Gegner darstellen. Die dazu beitragen, dass die Defensive aus mehr besteht als nur aus den Zweikämpfen der Abwehrreihe.

Gnabry ist für Werders Defensive keine besonders große Hilfe. Es ist ein bisschen so wie einst mit Ailton. Einen Ailton muss man sich leisten können, hatte der damalige Trainer Thomas Schaaf zugegeben. Ailton war schnell wie der Blitz, aber defensiv keine Hilfe. Die sogenannte Arbeit gegen den Ball hat an Wichtigkeit im Vergleich zu den Ailton-Jahren eher zu- als abgenommen. Die Anforderung, gegen eine auf Werder zukommende Mannschaft so früh wie möglich und auch möglichst weit vom Bremer Strafraum entfernt Widerstand zu leisten, deckt Gnabry mit seinem Profil eher übersichtlich ab. Seit Nouris weitgehendem Verzicht auf den Einsatz klassischer Flügelstürmer findet sich in der Startaufstellung irgendwie kein Platz mehr für das Supertalent. Die beiden Angreifer Max Kruse und Fin Bartels sind bestens in Form und übernehmen jede Menge Defensiv-Aufgaben.

Eine Perspektive als Joker von der Bank dürfte kaum attraktiv sein für Gnabry. Derzeit fehlt aber die klare Alternative. Als Trainer Nouri nach dem Hoffenheim-Spiel zur Leistung seines Angreifers gefragt wurde, sagte er, dass er jetzt keine Einzelkritik vornehmen werde. Vielleicht war das auch besser so, für alle Beteiligten.