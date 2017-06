Davie Selke. (dpa)

Viel fehlte nicht, dann wäre Selke tatsächlich an die Weser zurückgekehrt. "Werder ist nach wie vor ein besonderer Klub für mich", sagte der 22-Jährige der "B.Z.". "Ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, dorthin zurück zu gehen. Aber Frank Baumann hat mir vor ein paar Tagen gesagt, dass der Transfer schwierig wird. Das sind die Realitäten, darauf hatte ich keinen Einfluss. Ich wünsche Werder, dass sie sich weiter so toll entwickeln."

Am Ende ging es ums Geld, 8,5 Millionen Euro sollen die Hauptstädter an RB Leipzig für die Verpflichtung Selkes gezahlt haben. Zu viel für Werder, um weiter mitzubieten. Stattdessen ging es für Selke an die Spree - und das recht zügig. "Ich habe nach einem Verein gesucht, der mir ein gutes Gefühl gibt", sagte der Stürmer, der angibt, eben jenes "gute Gefühl" direkt nach dem ersten Gespräch mit Trainer Pal Dardai und Manager Michael Preetz gehabt zu haben. "Dárdai hat viel Fantasie, hat mir eine starke Perspektive in Berlin aufgezeigt. Die Mannschaft ist auf einem tollen Weg, wir sind für Europa qualifiziert."

Neben Werder und der Hertha hatten auch einige englische Klubs ihre Fühler nach Selke ausgestreckt, West Ham United, Stoke City und Swansea City seien in der Verlosung gewesen. Letztlich erteilte der Stürmer den Vereinen jedoch eine Absage. "Es wäre nur interessant gewesen, wenn das mit Hertha nicht geklappt hätte", sagte Selke. "Sicher hätte ich dort einen super Vertrag bekommen. Aber ich wäre weit weg von daheim gewesen, hätte mich an eine neue Kultur und den Spielstil gewöhnen müssen. Das wäre ein Experiment gewesen." Genau das wolle er aktuell jedoch nicht. "Ich will nicht viel Zeit verschwenden, in der ich mich anpassen muss. Trotz des Geldes hätte ich bei England kein gutes Gefühl gehabt", sagte er der "B.Z.". (mbü)