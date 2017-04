Noch ein Team: Trainer Ralph Hasenhüttl und Stürmer Davie Selke, der in der nächsten Saison aber am liebsten bei Werder spielen würde. (dpa)

„Ich rede mit ihm, aber nicht darüber, wie die Wohnungssuche in Bremen war“, sagte der RB-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt. „Davie ist Spieler meines Vereins, er hat einen Vertrag, auch nächstes Jahr noch. Und wenn ich sehe, wie Davie sich im Training in Duelle schmeißt, wie er sich behaupten will und arbeitet, weiß ich, dass er immer noch mit 100 Prozent Ehrgeiz bei uns ist. Deshalb ist er auch im Kader, deshalb ist er zuletzt auch eingewechselt worden.“

Diese Einstellung, die Hasenhüttl bei Selke lobt, hatte fast zeitgleich auch Werder-Trainer Alexander Nouri auf der Pressekonferenz in Bremen hervorgehoben. „Er ist als Typ sehr positiv für eine Mannschaft, er hat eine gute Mentalität“, sagte Nouri. Und Selke hat aus Nouris Sicht auch fußballerische Qualitäten: „Er ist laufstark, torgefährlich, macht gute Laufwege.“

Dass die demnächst mit Leipzig anstehenden Verhandlungen schwierig werden, hatte Frank Baumann am Donnerstag noch einmal betont. „Finanziell wird es eine große Herausforderung“, sagte Baumann. Verschiedene Medien berichten über Ablöseforderungen, die sich im zweistelligen Millionenbereich bewegen sollen.

Aussichtslos scheint das Bremer Unterfangen aber nicht zu sein, wenn man Hasenhüttl vor dem Ingolstadt-Spiel weiter zuhörte, denn der RB-Trainer sagte allgemein zum Umgang mit RB-Profis auch: „Wir wollen keinen Spieler wegschicken. Erstmal brauchen wir nächstes Jahr einen sehr breiten Kader, weil wir einige Spiele mehr haben werden. Es kann aber durchaus sein, dass wir einem Spieler nicht das darstellen können, was sich der Spieler gerne wünscht. Wenn das der Fall ist, haben wir immer eine Lösung gefunden und werden auch in Zukunft so handeln.“