Werder-Stürmer Max Kruse. (nordphoto)

Der "Bild" zufolge soll Max Kruse in seinem Vertrag eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 12 Millionen Euro stehen haben. Exakt die Summe, die bei seinem Wechsel im Sommer 2015 von Gladbach zu Wolfsburg geflossen sein soll - auch damals griff eine Ausstiegsklausel. Bei einem entsprechenden Angebot könnte Kruse also im Sommer gehen.

Die "Sport Bild" berichtete am Mittwoch ebenfalls von einer vertraglichen Konstruktion, die dem 29-Jährigen einen vorzeitigen Abschied ermöglichen würde. Das Blatt formulierte allerdings vager und nannte die Option "Ausstiegsmöglichkeit". (oni)