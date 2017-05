Matej Mitrović. (imago)

Der 23-jährige Kroate war erst im Vorfeld der Rückrunde in die Türkei gewechselt, hatte dort zuletzt aber nicht mehr allzu häufig im Kader gestanden. Überhaupt bringt es Mitrović lediglich auf sechs Ligaeinsätze, lediglich ein Mal stand er dabei in der Startelf. Etwas besser lief es in der Europa League, wo er in vier von sechs möglichen Begnungen von Beginn an spielte Nun soll Werder laut der Internetseite ein Angebot für den Rechtsfuß abgegeben haben, der Marktwert des sechsfachen kroatischen Nationalspielers liegt laut "transfermarkt.de" bei vier Millionen Euro.

In der Bremer Defensive haben nach aktuellem Stand Lamine Sané, Niklas Moisander und Milos Veljkovic einen festen Platz, darüber hinaus gehört Luca Caldirola zum Kader. Werder-Sportchef Frank Baumann hatte bereits angekündigt, den Vertrag des Italieners verlängern zu wollen. Darüber hinaus gilt Jesper Verlaat aus der U23 des SVW als Kandidat für einen Platz im Profikader. Bei somit fünf Innenverteidigern ist fraglich, wie groß das Bremer Interesse an einer Verpflichtung Matej Mitrović tatsächlich ist. (wk)