Niklas Moisander (imago)

„Ich habe ihm gesagt, dass ich mir wünsche, dass er bleibt“, sagte Moisander im Werder-Trainingslager im Zillertal über den derzeit vor allem von Trabzonspor umworbenen Junuzovic und fügte hinzu: „Aber er muss sehen, was für ihn und seine Familie am besten ist. Niemand würde ihm böse sein, so ist das Geschäft." Für den Finnen sei Junuzovic der richtige Kapitän für Werder.

Generell vertraue Moisander Baumann, was Werders Transferpolitik betrifft: „Ich hoffe, dass wir das Team zusammenhalten." Mit Blick auf die Abgänge um Clemens Fritz und Claudio Pizarro sagte der 31-Jährige: „Wir müssen jetzt eine neue Hierarchie aufbauen – aber wir haben in der Rückrunde bereits gezeigt, dass es ohne Claudio und Clemens geht.“

Auch Moisander selbst wolle mehr Verantwortung übernehmen. „Manchmal ist es gut, wenn Spieler den nächsten Schritt machen müssen", so Werders Innenverteidiger. (fel/hop)