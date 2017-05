Luca Caldirola soll zeitnah seinen Vertrag verlängern. (nordphoto)

Der italienische Verteidiger der Bremer fehlt aktuell, am Donnerstag steht eine Operation am linken Sprunggelenk an, bei der planungsgemäß eine Schraube entfernt werden soll. Wie es mit Caldirola im Sommer weitergeht, ist noch offen, sein Vertrag läuft aus. Geht es nach den Bremern, bleibt der 26-Jährige aber an der Weser.

"Wir sind mit ihm und seinem Berater im Austausch und sind guten Mutes, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern können", sagte Frank Baumann am Mittwoch während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr). Baumann weiter: "Wir hoffen, dass wir uns in den nächsten Wochen einigen können." Zuletzt war in den Medien von einem Interesse englischer Klubs an Caldirola berichtet worden. (mbü)