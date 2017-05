Serge Gnarby steht vor dem Absprung. (nordphoto)

Fast täglich wird in den Medien über die sportliche Zukunft von Serge Gnabry spekuliert. Verlässt der Offensivspieler Werder im Sommer? Bleibt er noch eine Saison? Die Zeichen deuten nun aber immer mehr auf einen Abschied des 21-Jährigen hin – und einen Wechsel zu 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer sollen laut „Sport Bild“ mit Werders Nationalspieler bereits „eine grundsätzliche Einigung“ erzielt haben.

Wie das Sportmagazin weiter schreibt, sollen die finalen Details nach der Saison geklärt werden. Als Ablösesumme für Gnabry stehen demnach zehn Millionen Euro im Raum. Zudem soll Gnabry auch seine angebliche Ausstiegsklausel, die ihm im Sommer 2018 einen Wechsel zum FC Bayern ermöglichen soll, mit in den Hoffenheim-Kontrakt übernehmen können.

Für einen Transfer spricht neben der sportlichen Perspektive - Hoffenheim hat die Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League sicher, kann sich sogar am letzten Spieltag noch direkt qualifizieren – wohl vor allem 1899-Coach Julian Nagelsmann, auf den Gnabry offenkundig große Stücke hält.

Werder hatte indes zuletzt immer wieder betont, dass Gnabry auch in der kommenden Saison in Bremen spielt. „Ich gehe zu einhundert Prozent davon aus, dass er dann noch bei uns ist“, hatte Werder-Coach Alexander Nouri noch in der vergangenen Woche gesagt.

Gnabry, der im vergangenen Sommer vom FC Arsenal nach Bremen gewechselt war, hat in der laufenden Spielzeit elf Treffer in 26 Partien für die Bremer erzielt. Zuletzt hatte der Offensivspieler aber eher mäßige Leistungen gezeigt. Im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim wurde er bei seiner Auswechselung in der 54. Minute von Teilen der Bremer Fans sogar mit Pfiffen bedacht. (wk)