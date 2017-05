Höhepunkt im Hinspiel: Werders Serge Gnabry (Mitte) bejubelt sein Tor zum 1:1 bei 1899 Hoffenheim. (nordphoto / Fabisch und nordphoto, nordphoto)

Normalerweise wird bei Werder in den Pressekonferenzen Deutsch gesprochen, am Donnerstag aber machte Alexander Nouri eine Ausnahme. Der Bremer Trainer gönnte sich zwei englische Worte. Seine Mannschaft wolle das Heimspiel am Sonnabend gegen 1899 Hoffenheim gewinnen und in den zwei verbleibenden Partien dieser Saison so viele Punkte wie möglich sammeln, sagte er: „Und was da am Ende bei rauskommt: Who knows?“ Tja, wer weiß das schon? Niemand weiß es. Alle rätseln, ob die Bremer den Einzug in die Europa League noch schaffen. Aus dieser Frage zieht der Endspurt dieser Saison seinen Reiz.

Der Tag der Partie gegen Hoffenheim wird ein Tag sein, der sowieso schon prall gefüllt ist mit Emotionen. Weil langjährige Spieler verabschiedet werden, weil es das letzte Heimspiel der Saison ist – und weil die Bremer endlich mal nicht um den Klassenerhalt zittern müssen, sondern von einem großen Ziel träumen dürfen. Der Tag kann, wenn er für Werder gut läuft, in einer großen, grün-weißen Frühsommerparty münden. Er kann aber auch ernüchternd enden. Natürlich kann diese Saison für die Bremer nicht mehr zu totaler Frustration führen. Dazu sind sie zu schnell und zu steil in der Tabelle geklettert; dazu haben sie sich zu erstaunlich entwickelt und ihren Fans zu viele Festtage beschert. Aber wenn sie jetzt, so kurz vor dem Ziel, noch scheitern würden, dann fänden sie das schon nicht so schön. „Wie am Ende der Saison das Fazit ausfällt, ob dann die Freude über eine richtig gute Saison da ist oder ob ein bisschen Enttäuschung mit dabei ist, das kann ich jetzt noch nicht vorhersehen“, sagt Sportchef Frank Baumann.

Werder ist der Herausforderer

Zuletzt hatten die Bremer elf Spiele lang nicht verloren, sie hatten neun Siege und zwei Unentschieden geholt. Dann, am Freitag vergangener Woche, verloren sie 3:4 beim 1. FC Köln. Nach der Partie trösteten sie sich damit, dass sie dem Publikum atemberaubende 90 Minuten geschenkt und nach dem ersten Zwei-Tore-Rückstand fast auch den zweiten noch aufgeholt hätten. Wenn sie nun aber auch noch gegen Hoffenheim unterlägen, dann wäre ihr märchenhafter Aufstieg erst mal vorbei.

Bis zum Spiel in Köln schienen die Bremer zu schweben, sie schienen unbesiegbar zu sein. Sie waren wie eine Truppe, die in einen Kessel mit Zaubertrank gefallen ist – und danach vor Kraft kaum laufen kann. Nicht nur in Bremen und umzu wurde diese starke Truppe geliebt, sondern irgendwann bundesweit. Werder war plötzlich wieder eine Mannschaft, die zum Jubeln, zum Träumen, zum Fantasieren einlud: Was wäre, wenn ihre Siegesserie bis zum Saisonende weiterginge? Was wäre, wenn sie schon früher begonnen hätte? Was wäre, wenn die Bremer nicht mit Viktor Skripnik, sondern mit Nouri in die Saison gestartet wären?

Noch sind alle Fantasien da, noch kann alles gut werden für Werder. Doch damit es so kommt, muss vieles passen. „Wir sind erst mal Herausforderer“, sagt Sportchef Frank Baumann. „Wir müssen auf den einen oder anderen Ausrutscher bauen. Wenn Freiburg und Hertha sechs Punkte holen, dann wird’s schwer für uns.“ Zurzeit liegen die Bremer auf Rang acht, hinter Freiburg, Hertha und Köln; das reicht nicht fürs internationale Geschäft. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bremer in den verbleibenden zwei Partien die schwersten Gegner haben, die man sich in der Bundesliga zurzeit vorstellen kann: Hoffenheim und Borussia Dortmund, zwei Spitzenteams, die für die direkte Champions-League-Qualifikation noch jeden Punkt brauchen. Wenn die Bremer gegen diese Gegner genug Punkte sammeln, haben sie sich ihren Lohn wirklich verdient.

Werder hat Erfahrung mit Saisonfinals

Es könnte den Bremern helfen, dass sie Erfahrung mit engen Saisonfinals haben. Erst in der vergangenen Saison sind sie durch ein 1:0 gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der Relegation entkommen, durch ein Tor kurz vor Schluss. Sie funktionieren also unter Druck – und gegen Hoffenheim funktionieren sie sowieso ziemlich gut. In den bisher acht Bundesliga-Heimspielen gegen die TSG haben die Bremer vier Siege und vier Unentschieden geholt. „Manche Mannschaften liegen einem halt, und da läuft’s eigentlich von selber“, sagt Torwart Felix Wiedwald.

Er ist natürlich trotzdem nicht so naiv zu glauben, dass am Sonnabend irgendetwas von selbst laufen wird. Er warnt, die Partie gegen Hoffenheim werde „keine leichte Angelegenheit für uns“. Aber Wiedwald sagt auch: „Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir auch gegen solche Mannschaften bestehen können.“ Trotz des 3:4 in Köln, betont der Torwart, seien er und seine Kollegen „voller Selbstvertrauen“.

Trainer Nouri kündigt schon mal an, alle Fans könnten sich auf das Spiel gegen Hoffenheim freuen: „Beide Mannschaften werden offensiv ausgerichtet sein und auf Sieg spielen.“ Er findet, wenn Werder damit Erfolg hätte und tatsächlich in die Europa League käme, „das wäre sensationell“. Es würde die Bremer auf eine neue Stufe heben und ihnen neue Perspektiven schenken – und ihrer Entwicklung täte das garantiert gut. Das scheint die Mannschaft anzutreiben. Nouri sagt: „Die Spieler sind nach wie vor heiß und wollen gewinnen.“