Felix Wiedwald hat sich mit sehr offenen Worten von Werder und den Fans verabschiedet. (nordphoto)

"Ich bin als Werderaner geboren. Bremen ist meine Heimat, hier leben meine Familie und Freunde", erklärte Wiedwald. "Es macht mich stolz, für diesen Verein gespielt zu haben und es ist ein großer Kindheitstraum in Erfüllung gegangen." Künftig wird er im Tor des englischen Zweitligisten Leeds United stehen. "Darauf freue ich mich sehr", sagte Wiedwald.

Trotz des eher unschönen Endes an der Weser, verzichtet der 27-Jährige auf böse Worte: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in den vergangenen, sehr spannenden Jahren unterstützt und immer an mich geglaubt haben: Den unglaublichen Werder-Fans, meinen Teamkollegen und dem ganzen Verein. Insbesondere auch Christian Vander und Florian Bruns." Einen Dank an Werder-Coach Alexander Nouri gibt es dagegen nicht. Der Trainer hatte Wiedwald - ebenso wie Vorgänger Viktor Skripnik - im Laufe der Saison zur Nummer zwei degradiert, der Schlussmann war jedoch jeweils aus verschiedenen Gründen wieder ins Werder-Tor zurückgekehrt. (mbü)