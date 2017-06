Per Mertesacker gewann am vergangenen Wochenende mit dem FC Arsenal das Finale des FA-Cups. (dpa)

Herr Mertesacker, Sie haben beim FC Arsenal verletzungsbedingt fast ein Jahr lang nicht gespielt und dann am vergangenen Wochenende bei Ihrem ersten Saisoneinsatz von Beginn an gleich den FA-Cup gewonnen. Klingt wie im Märchen.

Per Mertesacker: Das war wirklich fast zu schön, um wahr zu sein. Dabei hatte sich in den Wochen zuvor wirklich nicht abgezeichnet, dass ich in dieser Saison noch einmal spielen würde. Vor dem Pokalfinale war ich dann plötzlich die einzige Option für die Innenverteidigung, weil andere Spieler verletzt oder gesperrt fehlten.

Waren Sie nervös?

Vor dem Spiel war die Anspannung schon groß. Wembleystadion in London, das letzte Spiel der Saison, unsere Fans haben den Titel erwartet.

Und wie war es während des Spiels?

Da habe ich recht früh gemerkt, dass es gut läuft. Die Mannschaft war gut eingestellt. Wir hatten gute Ballpassagen, sodass ich auch mal ein bisschen Pause hatte. Einzig vor der Länge des Spiels hatte ich Respekt. 90 Minuten, kann ich das bringen? Das war das große Fragezeichen. Aber von Aktion zu Aktion ist das Vertrauen in mich gewachsen. Ich dachte: Hey, ich kann ja doch noch kicken. Das war richtig schön und eine echte Genugtuung nach der monatelangen Trainingsarbeit.

Sie wurden im Juli 2016 am Knie operiert, haben aber auch nach Ihrer Rückkehr auf den Trainingsplatz bis Mitte Mai kein einziges Spiel gemacht. Wie sind Sie damit klargekommen?

Ich war zwischenzeitlich an einem Punkt angelangt, an dem ich dachte: Warum trainiere ich überhaupt noch? Ob ich gut oder schlecht trainiere, macht doch gar keinen Unterschied, ich bin immer kaputt, und die Mannschaft braucht mich auch nicht mehr. Ich habe an mir gezweifelt. Ich war mental wirklich platt, das habe ich dem Trainer auch gesagt. Dann fällt plötzlich der Schalter um, und am Ende der Saison bin ich Teil eines solchen Erfolgs. Das war wirklich nicht abzusehen.

Klingt, als hätten Sie ein schweres Jahr hinter sich.

Auf jeden Fall. Aber das war mir klar, als ich im Sommer operiert wurde. Ich war sechs Monate komplett raus, habe dann langsam wieder angefangen zu trainieren. Aber es hat die ganze Zeit etwas gefehlt. Ich war irgendwie nicht mehr Teil der Mannschaft. Ich habe deshalb immer wieder versucht, die Perspektive zu verändern. Was denkt der Trainer? Was denken die Mitspieler? Ich habe versucht, andere Dinge in den Vordergrund zu stellen als mein Ego und die persönliche Enttäuschung darüber, nicht im Kader zu stehen. Ich habe überlegt: Was kann ich meinen Kollegen geben? Wie kann ich ein Vorbild sein? Das war eine wichtige Zeit, da habe ich viel über mich gelernt.

Was zum Beispiel?

Ich habe gelernt, wie es sich anfühlt, am Spieltag auf dem Vereinsgelände trainieren zu müssen. Ich habe in dieser Zeit junge Mitspieler erlebt, die sich teilweise aufgegeben haben, die nicht mehr an sich geglaubt haben. Ich habe mir dann immer gesagt: Ich muss gut trainieren, nach außen zeigen, dass ich mich verbessern will, auch in meinem Alter noch. Das waren ganz entscheidende Wochen für mich. Und am Ende hat es sich ja für mich ausgezahlt.

Im Januar haben Sie Ihren Vertrag beim FC Arsenal um ein weiteres Jahr bis Sommer 2018 verlängert, …

… und man hat mir damals bei der Vertragsverlängerung auch gesagt, dass man nicht wisse, welche Rolle ich in Zukunft noch spielen werde. Trotzdem habe ich sofort unterschrieben, ich liebe diesen Verein. Wenn du danach aber vier Monate trainierst und trotzdem nicht spielst, ist das noch mal was anderes. Dann bist du enttäuscht. Andererseits wusste ich, dass der Verein meinen Vertrag nicht ohne Grund verlängert hat. Das hat mich immer weiterarbeiten lassen.

Mehr zum Thema Mertesacker plant Karriereende 2018 Die Hoffnungen der Werder-Fans auf eine Rückkehr von Abwehrspieler Per Mertesacker haben sich sehr ... mehr »

Bis zu Ihrer Vertragsverlängerung im Januar wurde unter Werder-Fans viel über eine Rückkehr von Ihnen nach Bremen spekuliert. War das eine Option?

Nein, es gab keinen Kontakt. Klar, ich unterhalte mich mit Clemens (Ex-Werder-Kapitän Clemens Fritz; Anm. d. Red.) und Frank (Werder-Sportchef Frank Baumann, Anm. d. Red.), weil ich beide privat gut kenne. Aber der Gedanke an eine Werder-Rückkehr war weit weg. Von dieser Spekulation habe ich auch nur aus der Presse erfahren. Bremen, Hannover und London spielen immer eine Rolle bei der Frage, wie es für mich in Zukunft weitergeht, ich habe mich dort überall extrem wohl gefühlt. Aber dass Werder ohne mich klarkommt, hat man ja in dieser Saison gesehen. Ich möchte selbst entscheiden, wann ich aufhöre, und in diesem Prozess befinde ich mich gerade.

Der FC Arsenal ist also womöglich Ihr letzter Verein als Profispieler?

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Arsenal mein letzter Klub ist, und dass ich im nächsten Sommer sage: Bis zu diesem Punkte konnte ich gehen und nicht weiter. Ich habe noch ein Jahr Vertrag bei Arsenal, und es ist gut möglich, dass es dann Richtung Karriereende geht.

Ist Philipp Lahm in diesem Punkt ein Vorbild für Sie? Er hat kürzlich seine Karriere beendet, obwohl ihm jeder noch ein, zwei Jahre auf hohem Niveau beim FC Bayern München zugetraut hätte.

Philipp und ich ticken da ganz ähnlich, das haben wir schon nach dem WM-Titel 2014 gezeigt (Lahm und Mertesacker sind nach der WM 2014 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten; Anm. d. Red.). Da hatten wir beide das Gefühl, dass wir unseren Dienst getan haben. Es freut mich, dass mich viele Fans in Bremen noch mal sehen wollen. Aber ich möchte da keine Hoffnung schüren.

Haben Sie denn schon Pläne für die Zeit nach der Fußballkarriere?

Durchaus. Ich habe gemerkt, dass ich jungen Spielern viel geben kann. Ich würde gerne etwas im Nachwuchsbereich machen, auch wenn es immer schwerer wird, einen Draht zu den Jungs aufzubauen. Da hat sich viel verändert in den vergangenen Jahren.

Mehr zum Thema Auf Krisenstimmung folgt Glückseligkeit Erst eine Knieoperation, dann das monatelange Warten aufs Comeback – Per Mertesacker hat ein ... mehr »

Inwiefern?

Viele junge Spieler bewegen sich heute in einer eigenen Welt, in der sich alles nur noch um Fußball dreht. Sie werden völlig abgeschirmt. Weg von der normalen Schule, weg von zu Hause. Das sehe ich sehr kritisch. Viele junge Spieler sind geradezu realitätsfremd in vielen Bereichen. Mir persönlich hat es in der Entwicklung extrem geholfen, zu Hause aufzuwachsen, auf eine normale Schule zu gehen. Wenn ich mal nicht zum Training konnte, weil eine Prüfung anstand, dann war das halt so. Heute werden die Jungs für U15-Turniere aus dem Unterricht genommen. Ob sie so aber später mal ihre Alltagsprobleme bewältigen können? Da setze ich ein dickes Fragezeichen hinter. Ich sehe meine künftige Aufgabe darin, diese Dinge, so gut es eben geht, wieder in eine andere Richtung zu drehen.

Und wo? In Bremen? In Hannover? In London?

Das ist grundsätzlich überall möglich. Aber London ist eine Option. Es hat schon einige Gespräche mit Arsenal gegeben, und das Feedback war positiv. Es gibt Überlegungen, mich nach meiner Karriere im Verein einzubinden. Das ist ein Thema, das ich demnächst verstärkt angehen werde.

Sie würden dann weiter mit Chefcoach Arsène Wenger arbeiten. Hat es Sie überrascht, dass er beim FC Arsenal trotz aller Kritik seinen auslaufenden Vertrag verlängert hat?

Es wäre einfacher für ihn gewesen, jetzt aufzuhören, mit dem Pokalerfolg im Rücken. Aber Arsène hat es sich noch nie leicht gemacht. Ich habe echt hohen Respekt vor seiner Entscheidung und freue mich, dass er weitermacht. Wir haben ein besonderes Vertrauensverhältnis, auch wenn ich in der schweren Phase nach der Verletzung ein bisschen daran gezweifelt habe, und ich finde es toll, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, gemeinsam weitergehen.

Bei Mesut Özil, einem weiteren Ex-Bremer beim FC Arsenal, ist noch nicht klar, ob er seinen Vertrag verlängern wird. Leisten Sie derzeit Überzeugungsarbeit?

Nein, Mesut ist immer seinen eigenen Weg gegangen, bei Werder, bei Real Madrid, jetzt bei Arsenal. Er wusste immer, was er wollte: erfolgreich Fußball spielen. Ich glaube, er fühlt sich in London wohl, auch mit mir. Und ich glaube auch, dass er sehr gut ins Team bei Arsenal passt. Er muss sich jetzt im Sommer ganz in Ruhe überlegen, was er machen will.

Arsenal spielt in der kommenden Saison „nur“ in der Europa League. Es hätte nicht viel gefehlt, und Werder wäre ein möglicher Gruppengegner geworden.

Noch mal im Weserstadion spielen … da werde ich glatt zum Romantiker. Das wäre ein absolutes Highlight gewesen.

Haben Sie die Entwicklung von Werder in der abgelaufenen Saison beobachtet?

Na klar, erst recht, weil mit Serge Gnabry im Sommer ein Spieler von uns nach Bremen gewechselt ist. Serge hat in der Hinrunde tolle Leistungen gezeigt, jede Menge Tore geschossen, trotzdem war Werder tief im Abstiegskampf. Und dann kam diese unglaubliche Erfolgsserie in der Rückrunde. Das war Werder pur, wie vor sechs, sieben Jahren. Plötzlich war da wieder dieses Selbstverständnis: Egal wer kommt, wir gewinnen. Das hat mich sehr gefreut.

Sie haben Serge Gnabry erwähnt. Er wird derzeit mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht. Sollte er wechseln oder in Bremen bleiben?

Bremen ist ein super Pflaster für Serge. Er hat dort die Sicherheit zu spielen, sich zu entwickeln, und er macht in der Mannschaft den Unterschied aus. Das ist viel wert. Bremen bietet den besten Boden zum Wachsen. Er sollte bleiben.

Und Werder? Ist der Verein auf einem guten Weg?

Das ist schwer zu sagen. In der Bundesliga ist es unglaublich eng. Vereine wie Hoffenheim haben sich gut entwickelt. Die Hamburger sagen mal wieder, dass sie jetzt nach oben wollen. Wolfsburg, Leverkusen, Schalke auch. Es gibt viele Vereine, die sich im Tabellenmittelfeld befinden und die die Chance haben, mal um Europa mitzuspielen. Da zähle ich Bremen dazu. Aber man muss auch realistisch bleiben: In der Winterpause stand Werder noch auf einem Abstiegsplatz. Man sollte jetzt nicht gleich wieder vom Europapokal reden. Die Mannschaft braucht Zeit. Ich hoffe, dass Bremen da aus der jüngeren Vergangenheit gelernt hat.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.