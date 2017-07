Robert Bauer (l.) und Niklas Schmidt (Mitte). (nordphoto)

Laut der „Bild“ sagte Bauer nach dem Trainingsspiel auf dem Platz zu Mitspieler Max Kruse: „Der kommt so aus dem Urlaub zurück, und keiner sagt was. Wir sind hier einer weniger. Der läuft ja nie mit.“ Werders Außenverteidiger meinte Schmidt – und spielte auf dessen Gewichtsprobleme an. Die 19-jährige Nachwuchshoffnung konterte Richtung Bauer: „Hör auf zu stänkern!“ Bauers Antwort: „Ich höre auf zu schreien, wenn du zehn Kilo abnimmst.“

Am späten Mittwochabend nahm Bauer auf seiner Facebook-Seite noch mal Stellung zu dem Trainingsstreit, „um dem Ganzen mal ganz schnell den Wind aus den Segeln zu nehmen“, wie der 22-Jährige schrieb. Bauer bestätigte „ein etwas emotionaleres Gespräch direkt nach dem Training“. Das könne nach drei verlorenen Trainingsspielen auch der Fall sein. „Das geschah auf dem Feld & Emotionen gehören meiner Meinung nach auch im Training dazu. In der Kabine haben wir noch mal in Ruhe gequatscht & alles war wieder in Ordnung“, so Bauer weiter.

Frank Baumann kennt Schmidts Gewichtsprobleme: „Das kann man nicht wegdiskutieren. Athletik gehört dazu. Er arbeitet dran“, sagte er der „Bild“. (fel)