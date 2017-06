Milos Veljkovic blickt zufrieden auf seine Saison in Bremen zurück, in Zukunft will sich der Innenverteidiger noch weiter steigern. (nordphoto)

Der Moment, als Werder-Trainer Alexander Nouri im vergangenen Herbst den Innenverteidiger aus der U23 dauerhaft zu den Profis beorderte, ist für Veljkovic noch immer präsent. "Es war eine großartige Situation. Ich habe danach 26 Spiele bestritten, davon 20 von Beginn an. Ich bin glücklich, aber ich kann es noch besser", sagte der 21-Jährige im Interview mit "Mozzartsport.com".

Im Winter 2016 war Veljkovic aus Tottenham an die Weser gewechselt, Interesse an der talentierten Defensivkraft habe es jedoch auch aus anderen Teilen Europas gegeben. Aus seiner serbischen Heimat klopften beispielsweise die beiden Belgrader Klubs Partizan und Roter Stern an. "Sie haben sich beide gemeldet, mein Vater und mein Manager haben mit ihnen gesprochen", sagte Veljkovic. "Dann gab es noch Bremen, Palermo, Sporting Gijon und Fulham. Gemeinsam haben wir dann entschieden, dass Werder die beste Wahl ist."

Und somit wurde also die Bundesliga seine neue Heimat. "Es ist eine perfekte Liga, wie auch die Premier League. Ich bin sehr zufrieden", schwärmt der gebürtige Baseler. "Die Bundesliga ist großartig für junge Spieler. Es wird nicht so viel Geld ausgegeben wie in England, dadurch hat man als jüngerer Spieler mehr Chancen zu spielen. Und es gibt keine einfachen Spiele, du kannst jedes Match gewinnen oder eben verlieren."

Der junge Serbe hat in seiner Karriere bereits einiges erreicht. Mit der U19 seines Landes wurde er 2013 Europameister, zwei Jahre später reichte es gar zum WM-Titel mit der U20. Doch diese Dinge sind - bei aller Freude über das Erreichte - abgehakt. "Ich rede nicht gerne über die Vergangenheit, besonders nach solch einem Ergebnis", sagte Veljkovic mit Blick auf die jüngste 0:2-Niederlage gegen Portugal beim Auftakt der U21-EM. "Da interessiert es nicht, ob du mal Weltmeister warst. Vielleicht spreche ich nach meinem Karriereende irgendwann darüber, aber jetzt will ich kämpfen."

Da Veljkovic in der Schweiz geboren wurde, stand zunächst auch ein Engagement bei den dortigen Junioren im Raum. Letztlich blieb es jedoch bei einem einzigen Einsatz für die U16. Es dauerte nicht lange, da tauschte das Kind serbischer Eltern, das fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Serbisch spricht, das Nationaltrikot ein - und eilte fortan von Erfolg zu Erfolg. Nach der Schlappe vom vergangenen Wochenende stehen die serbischen Talente nun allerdings unter Zugzwang. "Wir waren gegen Portugal das bessere Team, waren aber nicht clever genug", sagte Veljkovic. "Aber es ist ein Turnier, da fragt niemand danach, wer besser war. Das einzige, was zählt, sind die Ergebnisse."

Am Dienstag (Anpfiff: 18 Uhr) folgt nun die zweite Prüfung. Und Werders Abwehrspieler gibt sich kämpferisch: "Wenn wir jetzt Mazedonien schlagen, sind wir zurück im Spiel", betonte Veljkovic. "Wir glauben alle weiter daran, kein Kopf ist unten. Es wird schwer, aber wir haben eine Chance."