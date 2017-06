Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Santiago Garcia "Ich möchte gerne in Europa bleiben"

Patrick Hoffmann

Wie geht es weiter für Santiago Garcia? Der argentinische Fußballprofi hatte am Sonnabend sichtlich Spaß beim Benefizspiel von Clemens Fritz und Per Mertesacker in Hannover – doch die Zukunft des Noch-Bremers ist weiter ungeklärt.