Herr Gondorf, Ihr ehemaliger Trainer Torsten Frings hat Sie kürzlich als schlauen Spieler bezeichnet. Wie meint er das?

Jérôme Gondorf: Ich bin sicher nicht dumm (lacht). Aber Torsten meint das anders. Er findet, dass ich ein Fußballspiel ganz gut lesen kann und dass ich mich auf dem Platz clever verhalte.

Jetzt haben Sie die Gelegenheit, im Gegenzug mal den Trainer Torsten Frings zu loben. Sie haben mit ihm in Darmstadt in der vergangenen Rückrunde zusammengearbeitet. Was ist er für ein Typ?

Er hat in der Rückrunde großartige Arbeit geleistet. Torsten hat sich einer schwierigen Situation gestellt und den Verein in einer Phase übernommen, in der die Zeichen schon ganz eindeutig auf Abstieg standen. Daher hat es viele überrascht, dass er seine erste Cheftrainerposition ausgerechnet dort übernommen hat. Im Winter-Trainingslager hat er uns als Mannschaft wieder zusammenrücken lassen. Es war ein ganz wichtiger Punkt, dass er nicht gleich mit großen taktischen Dingen angefangen hat. Er hat erst mal auf mannschaftliche Geschlossenheit gesetzt, auf den Teamspirit.

Wie hat er das geschafft?

Er hat wieder für Spaß gesorgt. Und er hat uns gezeigt, dass wir unseren Nebenmann brauchen, um überhaupt noch eine Chance im Abstiegskampf zu haben. Außerdem hat er immer ein offenes Ohr gehabt für die Probleme, die da waren. An der erfolgreichen Rückrunde und daran, wie viel Respekt wir uns am Ende noch erarbeitet haben, kann man sehen, wie gut Torsten gearbeitet hat.

Welche Rolle hat es in der täglichen Arbeit gespielt, dass er sich als ehemaliger Nationalspieler einen großen Namen gemacht hat?

Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass Torsten Frings mein Trainer wird, dachte ich: wow! Er war immer ein Vorbild für mich. Er hat auf derselben Position gespielt (im zentralen Mittelfeld, Anm. d. Red.). Vor ein paar Jahren ist er sogar noch in der Nationalmannschaft gewesen. Er war immer ein Spieler, zu dem ich hinaufgeschaut habe. Und plötzlich ist er mein Trainer gewesen. Da habe ich dann gemerkt, dass er auch nur ein ganz normaler Typ ist. Natürlich haben wir am Anfang alle große Augen gemacht, aber er hat uns direkt mitgenommen und nie so getan nach dem Motto: Ich war ein großer Spieler, jetzt bin ich ein großer Trainer. Nie.

Hat er denn das Zeug zum großen Trainer?

Das wird die Zukunft zeigen. Aber nehmen wir nur mal die Rückrunde in Darmstadt. Da haben wir richtig guten Fußball gespielt. Wir haben daheim Dortmund geschlagen, und das hoch verdient. Und auch ansonsten haben wir gute Spiele abgeliefert. Das ist doch ein Zeichen, dass da eine Handschrift vom Trainer lesbar gewesen ist. Es ist eine Win-win-Situation gewesen: Torsten hat seine Chance in der Bundesliga erhalten und genutzt. Und Darmstadt hat plötzlich einen Trainer mit einem großen Namen. Ich meine: Torsten Frings in Darmstadt! Das wäre noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.

Torsten Frings wollte Sie unbedingt in Darmstadt halten.

Ja, er hat bis zur letzten Sekunde um mich gekämpft. Er hat oft das Gespräch mit mir gesucht und wollte mich von dem Weg, den er mit Darmstadt weitergehen will, überzeugen. Es war wirklich nicht einfach für mich, Darmstadt zu verlassen. Das war eine prägende Zeit in meiner Karriere. Ich habe aber auch immer ganz offen kommuniziert, dass es Interesse von anderen Vereinen gibt. Auch Torsten wusste das. Das ist für mich eine Sache des Respekts, so offen damit umzugehen. Und am Ende war uns beiden klar, dass der Weg für mich in Darmstadt zu Ende gehen würde.

Warum?

Weil ich die Chance hatte, weiter in der Bundesliga zu spielen. Für mich ist es immer wichtig gewesen, am Limit zu spielen. Wenn ich diese Möglichkeit nicht nutzen würde, würde ich mich nur selbst betrügen.

Sie hatten Angebote von mehreren Klubs. Warum haben Sie sich am Ende für Werder entschieden?

Weil Werder von allen interessierten Klubs für mich die größte Herausforderung darstellt. Ich möchte mich persönlich noch mal weiterentwickeln und mal weiter weg von der Familie leben. Nicht falsch verstehen: Ich hatte als Fußballprofi immer das Glück, im Umkreis von 150 Kilometern Entfernung zu meinen Eltern zu spielen, und ich weiß, dass sie immer da sind, wenn es mal schlecht läuft. Aber irgendwie ist in mir das Gefühl aufgekommen, mich mal räumlich zu verändern. Jetzt ist die Familie halt nicht bloß eine Stunde entfernt.

Heißt das, dass die anderen interessierten Klubs eher aus Ihrer Heimatregion kamen?

Das kann man so deuten.

Hat denn nur die Entfernung für Werder gesprochen?

Nein. Auch das Umfeld hat mir sehr zugesagt. Ich durfte als Spieler von Darmstadt ja bereits die Atmosphäre im Weserstadion genießen, und ich finde, die Fans sind ein gutes Aushängeschild für den Verein. Es hat mir stark imponiert, wie die Fans den SV Werder in den vergangenen zwei, drei Jahren unterstützt haben, obwohl die sportliche Situation nicht gerade befriedigend war. Auch die Gespräche mit Frank Baumann und Alexander Nouri haben zu meiner Entscheidung beigetragen, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mich wirklich wollen. Und die Art, wie Bremen Fußball spielt, kommt mir auch sehr entgegen.

Sie haben sich bestimmt auch Rat beim ehemaligen Werder-Star Frings geholt. Was hat er Ihnen über Bremen berichtet?

Er hat gesagt, dass Werder etwas ganz anderes sein wird als Darmstadt. Aber das ist ja keine große Überraschung. Wie hat einer meiner Ex-Trainer in Darmstadt immer gesagt: In Darmstadt findest du keine Wellnessoase, da wird Fußball noch gearbeitet. Torsten hat mir von den Menschen vorgeschwärmt. Er hat gesagt, dass man als Spieler auch nach drei Niederlagen nicht von den Menschen angebrüllt wird, dass sie alle sehr tolerant und freundlich sind. In so einer Stadt fühle ich mich wohl, da kann ich in Ruhe meine Arbeit abliefern. So wie vorher in Darmstadt.

In Darmstadt waren Sie ein Führungsspieler. Welche Rolle wollen Sie bei Werder einnehmen?

Mir gefällt der Gedanke ganz gut, dass eine Mannschaft elf Häuptlinge auf dem Platz braucht, nicht nur einen. So haben wir in Darmstadt unsere Wunder geschafft und sind von der dritten bis in die erste Liga aufgestiegen. Klar, in Darmstadt war ich jahrelang Führungsspieler und am Ende sogar zweiter Kapitän, das kommt nicht von ungefähr, dafür muss man hart arbeiten. In Bremen will ich meine Leistung bringen. Ansprüche an irgendwelche Führungsrollen stelle ich nicht. Ich denke aber, dass ich mit 29 Jahren voranmarschieren und auch mal deutliche Worte sagen kann.

Sie haben Ihr Alter angesprochen. Für einen 29-Jährigen sind Sie relativ unerfahren in der Bundesliga.

Ich weiß nicht, wie viele Spieler hier in Bremen aktuell so viel mehr Bundesligaspiele gemacht haben. Ich habe mehr als 60 Einsätze in der Bundesliga, die kommen auch nicht so einfach auf der Wurstsuppe daher geschwommen. Dafür muss man schon ganz schön was leisten. Ich weiß aber auch, woher ich komme, und dass ich nicht den typischen Karriereweg hingelegt habe.

Sie haben mit 22 Jahren in der Oberliga gespielt …

… da haben die meisten längst ihren ersten Profivertrag unterschrieben, ich weiß. Aber ich sehe meinen Werdegang als Vorteil. Ich musste lange hart arbeiten und habe mein Ziel, in der Bundesliga zu spielen, trotzdem erreicht. Das sind Erfahrungswerte, die ich an die jungen Spieler weitergeben möchte. Ich habe keine 200 Bundesligaspiele gemacht, aber ich weiß, wie es ist, mit Misserfolg umgehen zu müssen. Da kann ich ein Motivator für die jungen Kollegen sein.

Als der Wechsel zu Werder perfekt war, hat sie Sportchef Frank Baumann als „keinen spektakulären Spieler“ bezeichnet. Wie kommen Sie damit klar, immer ein wenig unterschätzt zu werden?

Ich finde das nicht kontraproduktiv. Denn meistens gewinnt der Unterschätzte, weil die anderen, die sich über ihm sehen, glauben, dass sie nicht alles geben müssen. Ich habe die Rolle des Unterschätzten akzeptiert und bin damit bislang sehr gut gefahren. Ich habe auch nie versucht, mich mit Sprüchen dagegen zu wehren, sondern mit Leistung. Wenn ich die bringe, mache ich meine Mitspieler besser, und wir werden als Mannschaft mehr Erfolg haben.

Wie sind Sie denn von den neuen Kollegen in Bremen aufgenommen worden?

Sehr gut. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mich hier einer unterschätzt oder dass ich leistungsmäßig abfalle. Für mich geht es jetzt aber auch erst mal darum, die taktischen Vorgaben des Trainerteams aufzunehmen und umzusetzen. Wie laufen meine Mitspieler? Wie kann ich sie einsetzen? Wie arbeiten wir im Defensivverbund? So ein Prozess der Eingliederung dauert, aber Stand jetzt bin ich auf einem richtig guten Weg. Wenn es so weitergeht, wird auch Werder Bremen von Jérôme Gondorf profitieren.

Bei Werder haben Sie die Rückennummer 8 von Clemens Fritz übernommen. Fritz hat sich in der Rückrunde ausgerechnet in einem Zweikampf mit Ihnen so schwer verletzt, dass er danach kein Spiel mehr gemacht und seine Karriere beendet hat. Haben Sie sich mal in Bremen getroffen?

Da hatte ich noch gar keine Zeit zu, weil ich entweder beim Training bin oder das Haus einrichte. Aber ich bin mit Clemens absolut im Reinen. Ich habe mich damals direkt nach dem Spiel bei ihm erkundigt, wie es ihm geht. Da war schon alles gut.

Kurios ist es ja trotzdem, wie die ganze Geschichte gelaufen ist.

Das stimmt. Aber die Rückennummer 8 passt halt auf meine Position, und sie passt zu mir. Sie hat mir in Darmstadt Glück gebracht. Und es wäre ja auch Quatsch, wenn Werder die Nummer jetzt nicht mehr vergeben würde. Dann hätte nach Lothar Matthäus auch keiner mehr mit der Nummer 10 spielen dürfen. Clemens hat in Bremen eine lange Ära geprägt. Aber jetzt bin ich eben hier und die Nummer war frei. Ich habe aber auch anstandsmäßig bei Clemens gefragt, ob er ein Problem damit hat, wenn ich seine Nummer trage. Das ist eine Sache des Respekts.

Was hat Clemens Fritz geantwortet?

Er meinte: „Mach dir keinen Kopf. Die Nummer passt zu dir.“ Ich bin mir sicher: Wenn wir uns irgendwann mal in Bremen sehen, grinsen wir uns an und werden miteinander sprechen. Ganz ohne Groll.

