Ludwig Augustinsson spielte zuletzt beim FC Kopenhagen. (nordphoto)

In diesem Sommer kam Augustinsson vom FC Kopenhagen an die Weser, trotz offenbar besser dotierter Angebote. Aber "ich spiele nicht fürs Geld", sagte der alte und neue Teamgefährte von Thomas Delaney am Montag während einer Presserunde im Zillertal zu den Journalisten. Ihn reize vor allem die Herausforderung. "Bei Werder sind das Niveau und das Tempo höher", sagte der Linksverteidiger.

Noch muss sich der schwedische Nationalspieler auf die neue Situation einstellen, kann dabei aber auf seine Teamkollegen vertrauen. "Hier ist ein sehr guter Teamspirit. Jeder hilft mir, wenn ich was nicht verstehe“, so der 23-Jährige. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um den ersten kleinen Meilenstein zu erreichen: "Mein erstes Ziel ist es, einen Platz im Team zu finden – auf und neben dem Platz.“

Wenn Augustinsson dann seine ersten Ziele erreicht hat, kann er sich gemeinsam mit der Mannschaft der ganz großen Aufgabe widmen. "Ich will mit Werder in Europa spielen", verriet Augustinsson. (hop/oni)