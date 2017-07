Auf dem Platz strotzt er vor Selbstbewusstsein, sonst ist er ein eher ruhiger Typ: Werders neuer Keeper Jiri Pavlenka. (nordphoto)

Jiri Pavlenka wirkt verlegen, ja fast schüchtern, als er die Loge über der Ostkurve im Bremer Weserstadion betritt. Es ist der erste Medienauftritt des neuen Werder-Torwarts. Pavlenka, 25, antwortet auf Tschechisch und wird von einer Dolmetscherin übersetzt, weil sein Deutsch nach so wenigen Wochen beim Fußball-Bundesligisten natürlich noch nicht über Begriffe wie „links“, „rechts“ und „Hintermann“ hinausgeht. Pavlenka, das fällt sofort auf, ist außerhalb des Strafraums ein Mann der leisen Töne, einer, der ungern in TV-Kameras spricht – und der doch ganz genau weiß, was er will. Werders neuer Torhüter über…

…seine ersten Eindrücke von Werder und der Stadt Bremen: „Die Stadt und der Verein gefallen mir sehr gut. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sehr gut Fußball spielt. Ich habe mich auch schon mit vielen Kollegen angefreundet und habe große Lust, mit ihnen zusammen auf dem Platz zu stehen. Jaroslav Drobny und Theodor Gebre Selassie (beide ebenfalls Tschechen, Anmerkung der Redaktion) haben mir gerade am Anfang sehr geholfen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Drobo unterstützt mich zum Beispiel dabei, die Anmeldung für die Krankenversicherung zu regeln. Leider hatte ich noch nicht so viel Zeit, Bremen zu erkunden, da wir nach meinem Wechsel zunächst eineinhalb Wochen im Trainingslager in Österreich waren. Am Montag und Dienstag hatten wir zwei freie Tage, da bin ich ein bisschen durch Bremen spaziert. Was ich da gesehen habe, hat mir gut gefallen.

…seinen Wechsel in die Bundesliga: „Ich war schon ein bisschen überrascht, dass ich zu Werder gehen durfte. Slavia hatte zuvor deutlich gemacht, dass es keinen Spieler gehen lassen würde. Auch die Anfrage aus der Bundesliga, von Werder, kam für mich etwas unerwartet, obwohl die Saison für mich sehr gut gelaufen ist. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Die Bundesliga ist qualitativ natürlich viel besser als die erste Liga in Tschechien. In Tschechien hatte ich als Torhüter eines Spitzenklubs nicht ganz so viel Arbeit, aber ich habe auch keine Angst vor den Topklubs in der Bundesliga. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ich hoffe, dass ich mich in Deutschland weiterentwickeln kann und freue mich besonders auf die Atmosphäre in den deutschen Stadien. Die sind ja bei jedem Spiel voll. Und natürlich bin ich sehr gespannt auf die Heimspiele im Weserstadion mit unseren Fans.“

…seine Familie und seine Freundin: „Meine Eltern haben sehr viel in mich investiert, obwohl sie wenig Geld hatten. Deshalb versuche ich, ihnen das jetzt irgendwie zurückzugeben. Was sie diesmal bekommen, weiß ich noch nicht. (Anmerkung der Redaktion: Mit dem ersten Gehalt bei Banik Ostrau und Slavia Prag hat er seinen Eltern einen Fernseher und einen Staubsauger geschenkt.) Ich komme übrigens aus keiner besonders sportlichen Familie. Mein Vater hat früher, als er jung war, in der Amateurliga Fußball gespielt. Das ist aber auch schon alles. In Bremen wohne ich derzeit leider noch alleine, bin aber auf der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung. Werder hilft mir dabei. Wenn ich das richtige gefunden habe, zieht meine Freundin mit unserem Hund zu mir nach Bremen.“

…Werders Defensivprobleme der vergangenen Jahre: „Natürlich habe ich mich damit beschäftigt, dass Werder in den vergangenen Jahren so viele Gegentore kassiert hat. Ich habe darüber auch mit meinem Trainer in Tschechien gesprochen. Ich habe vor, das Problem mit den vielen Gegentoren in Bremen zu beheben. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich besonders unter Druck stehe. Ich bin nach Bremen gekommen, um der Mannschaft zu helfen.“

…seine Stärken und Schwächen: „Diese Beurteilung überlasse ich lieber dem Trainerteam. Ich denke, dass ich sehr schnelle Reaktionen habe. Aber ich will mich nicht selbst loben. Schwächen habe ich hoffentlich keine. Verbessern kann ich mich im Prinzip noch in allen Bereichen. Aber vor allem an meiner Beinarbeit will ich noch arbeiten. Mein Ziel ist es, die Werder-Fans mit guten Leistungen von mir zu überzeugen. Außerdem lerne ich gerade Deutsch und kann sogar schon ein paar Worte: links, rechts, Hintermann.“

…seine ersten Einsätze für Werder: „Im ersten Testspiel gegen Ajax Amsterdam war ich noch ein bisschen müde von der langen Anreise und hatte auch erst zweimal mit der Mannschaft trainiert, deshalb lief noch nicht alles glatt. Gegen Mönchengladbach war es schon viel besser. Da hatte ich meinen bislang besten Auftritt im Werder-Trikot. Aber ich will mich natürlich Schritt für Schritt weiter verbessern. Meine Idole sind Edwin van der Sar und Gianluigi Buffon. Außerdem habe ich als Kind beobachtet, wie sich Petr Cech zu einem der besten Torhüter der Welt entwickelt hat. Ich habe ihn sogar mal bei der Nationalmannschaft getroffen.“