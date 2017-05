Philipp Bargfrede erzielte gegen Hoffenheim ein Tor. (nordphoto)

Beim 3:5 gegen 1899 Hoffenheim haben Sie ein Tor und eine Torvorlage in vier Minuten geschafft. Nicht schlecht für einen defensiven Mittelfeldspieler.

Philipp Bargfrede: Ich bin ja beim Stand von 0:5 reingekommen. Da brauche ich nicht mehr hinten rumstehen und irgendwas absichern. Also habe ich einfach probiert, vorne noch ein bisschen was zu bewegen.

Das klappte ganz gut. Hat Ihnen das persönliche Erfolgserlebnis zumindest noch ein bisschen den Tag gerettet?

Für mich persönlich war’s schön, dass ich mal wieder getroffen habe. Aber wichtiger ist mir das Team. Und für uns als Team war es sehr bitter, dass wir gegen Hoffenheim verloren haben.

Was war bis zum 0:5 los bei Werder?

Wir haben kaum Zugriff gehabt aufs Spiel. Und wir hatten einen starken Gegner, der das eiskalt ausgenutzt hat. Klar, man darf nicht erwarten, dass wir jetzt alle weghauen. Aber dieses Spiel haben wir uns schon komplett anders vorgestellt.

Hatten Sie noch einen Funken Hoffnung, als Sie aufs Feld kamen?

Mir war klar, dass es schwer wird. Aber ich hatte trotzdem Lust zu spielen.

Sie haben gegen Hoffenheim das erste Mal nach Ihrer langen Verletzungspause länger als eine halbe Stunde gespielt.

Das hat mir gut getan. Ich bin dadurch wieder einen Schritt nach vorne gekommen.

Zweikämpfe, Sprints – alles kein Problem?

Alles kein Thema. Ich bin ja zum Glück sowieso nicht der Typ, der die Zweikämpfe scheut oder Bedenken hat, dass da irgendwas passieren könnte.

Sie waren schon mehrmals in Ihrer Karriere lange verletzt, und immer hieß es, Sie seien danach sofort wieder rasend schnell in Form. Geht das diesmal auch wieder so problemlos?

Wir haben es diesmal ja so gemacht, dass ich nicht gleich die komplette Belastung habe, sondern Spieltag für Spieltag immer ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekomme.

Gegen den HSV kamen sie in der 90. Minute aufs Feld, gegen Ingolstadt in der 89., gegen Hertha in der 73. – und nun gegen Hoffenheim in der 54. Minute.

Unsere Situation hat das diesmal aber auch zugelassen. Wir waren erfolgreich, und der Trainer hatte nicht den Bedarf, irgendwas zu ändern an der Startformation. Deswegen war es für mich nicht die schlechteste Entscheidung, dass wir das so aufgebaut haben.

Das war mit Ihnen von vornherein so besprochen, dass Sie erst mal auf der Bank sitzen?

Ja, wir sind ja die ganze Zeit im Austausch, der Trainer und ich. So wie das jetzt gelaufen ist, ist das vollkommen okay für mich.

Aber hat es Sie nicht doch manchmal in den Füßen gejuckt?

Klar, das ist doch keine Frage! Aber für mich steht im Vordergrund, dass ich jetzt auf längere Sicht gesund bleibe. Das ist das A und O.

Sitzen Sie an diesem Sonnabend in Dortmund also wieder erst mal auf der Bank?

Das wird noch besprochen. Letztendlich wird es der Trainer entscheiden.

Sie würden aber schon gern von Anfang an spielen, oder?

Ja, natürlich. Zumal das Spiel in Dortmund noch mal richtig wichtig für uns ist.

Wie kann Werder dort gewinnen?

Wir müssen wieder mehr in die Balance finden. Wir müssen defensiv wieder kompakter stehen und dürfen nicht so einfach die Gegentore kassieren. Das waren in den letzten beiden Spielen ja doch schon wieder viele.

Vier in Köln, fünf gegen Hoffenheim. Haben manche Spieler am Ende der Erfolgsserie vielleicht gedacht, das werde jetzt ewig so weitergehen?

Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir wissen alle, wo wir herkommen – gerade in dieser Saison. Da ist niemand auch nur ansatzweise abgehoben oder hat einen Schritt weniger gemacht.

Trotzdem hat Werder zuletzt 3:4 und 3:5 verloren.

Genau. Wir müssen den entscheidenden Gedanken wieder in die Köpfe reinkriegen: Jeder ist mitverantwortlich dafür, das Tor zu verteidigen.

Wie groß sind Werders Chancen, dass es mit dem Einzug in die Europa League noch klappt? Dazu müsste Werder gewinnen – und die Konkurrenz müsste auch noch mitspielen.

Wir können ja nur unsere Aufgabe lösen, indem wir was holen in Dortmund. Das wird eine große Aufgabe. Ein sehr schwerer Brocken. Aber im Fußball ist alles möglich, das hat unsere Rückrunde ja gezeigt. Warum soll’s jetzt nicht klappen?

Was würde der Einzug in die Europa League für Werders Entwicklung bedeuten?

International zu spielen, wäre ein Highlight. Nicht nur für uns Spieler, sondern für das ganze Umfeld, für die Fans, für die Stadt wäre das sehr wichtig.

Wenn Werder die Europa League nicht mehr erreichen sollte, wäre das dann eine Enttäuschung?

Klar wäre es schade. Wir haben jetzt schon so eine Serie hingelegt, wir haben das Ziel vor Augen. Jetzt wollen wir auch noch den letzten Schritt gehen.

Wie geht es für Sie nach der Saison weiter? Machen Sie im Sommer Extraschichten, um Ihren verletzungsgeplagten Körper zu stabilisieren?

Da meine Frau hochschwanger ist, werde ich überwiegend hier in Bremen sein. Die Zeit nutze ich, um mein Fitnessprogramm zu machen. Im Moment habe ich aufgrund meiner Verletzung noch nicht die Fitness, die ich haben möchte.

Was fehlt Ihnen noch? Spritzigkeit, Schnelligkeit, Sprintstärke?

Das ist alles okay. Aber an der Ausdauer kann und will ich im Sommer noch was tun. Da habe ich noch Luft nach oben. Ich will auch die Muskulatur vernünftig wieder aufbauen und einfach gut vorbereitet sein, wenn die Saison wieder losgeht.

Wie viel Vertrauen haben Sie noch in Ihren Körper, nachdem Sie nun schon wieder mehrere Monate lang ausgefallen sind?

Viel. Klar ist das nicht befriedigend für mich, wie das in letzter Zeit gelaufen ist mit meinen Verletzungen. Aber ich denke trotzdem in den Trainingseinheiten oder in den Spielen nie darüber nach, dass wieder irgendwas passieren könnte.

In dieser Saison hatten Sie erst Probleme mit dem Knie, dann mit der Achillessehne, dann mit dem Oberschenkel. Welche Verletzung war die kniffligste?

Am längsten hat mir die Achillessehnenreizung zu schaffen gemacht.

Gab es da einen Moment, in dem Sie verzweifelt sind?

Nö, den gab es nicht. Ich war aber schon sehr ungeduldig. Bei Knieverletzungen weiß ich halt, was auf mich zukommt und was ich zu tun habe, um gut wieder zurückzukommen …

… weil Sie die schon ein paar Mal hatten.

Genau. Bei der Reizung der Achillessehne dagegen war das ein ständiges Hin und Her. Ich hab‘ probiert, mit dem Training wieder anzufangen – und dann war’s doch noch nicht so gut. Man konnte nicht genau bestimmen, wie lange das dauert. Ich konnte nie sagen: In vier Wochen bin ich wieder dabei, und darauf arbeite ich hin.

Trotzdem haben Sie die Verletzung überstanden.

Ja, und ich verspüre große Dankbarkeit, dass ich trotz der Verletzungen, die ich schon hatte, immer wieder in die Bundesliga zurückkomme und immer wieder auf einem so hohen Niveau spielen kann.

Hatten Sie je Zweifel daran?

Wenig. Aber ich mache mir schon meine Gedanken, wenn ich schwere Verletzungen habe.

Haben Sie noch die Hoffnung, dass Sie mal eine ganze Saison ohne Verletzung durchspielen können?

Absolut! Das ist mein großes Ziel. Wenn ich mich jetzt in der Sommerpause gewissenhaft vorbereite, hoffe ich, dass mir das gelingt.

Sie werden fit sein müssen, um im defensiven Mittelfeld Ihren Platz zu finden. Denn in Thomas Delaney, Maximilian Eggestein und Jerome Gondorf haben sie starke Konkurrenten.

Wir sind da gut aufgestellt, das stimmt. Das muss aber auch so sein. Ich habe schon immer gesagt, dass wir Konkurrenzkampf im Team brauchen. Weil dann jeder auch noch die letzten Prozente aus sich herausholen muss.

Gehen Sie trotz der Konkurrenz davon aus, dass Sie in der nächsten Saison für einen Stammplatz gesetzt sind?

Ich weiß nicht, ob irgendjemand bei uns gesetzt ist. Für mich ist das Entscheidende, dass ich gesund bin. Denn dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich meine Leistung auch bringe und dass ich damit der Mannschaft sehr weiterhelfen kann.

Ist es richtig, dass Werder in der nächsten Saison nicht mehr Richtung Abstiegskampf blicken will, sondern Richtung Europa League?

Das sollte schon unsere Sichtweise sein, ja. Aber dafür müssen wir einiges tun. Vor allem müssen wir endlich mal gut in die neue Saison starten. Zuletzt haben wir meistens erst in der Rückrunde einen Lauf gehabt, der uns dann nach vorne gebracht hat.

Wenn Werder wirklich mal gut starten würde, wäre nach oben etwas möglich?

Warum nicht? Ein guter Start könnte uns einige Türen öffnen.

Das Gespräch führte Andreas Lesch.

Philipp Bargfrede und Werder, das ist eine Verbindung, die schon seit 2004 besteht. Als Jugendlicher wechselte der heute 28-Jährige vom TuS Heeslingen, seinem Heimatklub, in die Nachwuchsabteilung der Bremer – und bei diesen beiden Klubs blieb es bis heute in seiner Fußballer-Biographie. Darin stehen für den defensiven Mittelfeldspieler außerdem: vier U 21-Länderspiele, 147 Bundesligaeinsätze mit fünf Treffern, aber auch anhaltendes Verletzungspech.