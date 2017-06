Clemens Schoppenhauer ist zuletzt mit den Würzburger Kickers abgestiegen, durch einen Wechsel zum FC St. Pauli bleibt er der zweiten Liga aber erhalten. (dpa)

Herr Schoppenhauer, hinter Ihnen liegt eine Saison der Extreme. Erst war Würzburg die Überraschungsmannschaft der zweiten Liga und schnupperte sogar an den Aufstiegsplätzen. Am Ende stiegen die Kickers doch noch ab. Hat Ihnen der Sommerurlaub gereicht, um das alles zu verarbeiten?

Clemens Schoppenhauer: Als der Abstieg dann endgültig feststand, war das schon ein sehr schwerer Moment. Aber es war ja auch ein schleichender Prozess, und der Abstieg hatte sich irgendwann angedeutet. Für mich ist das jetzt abgehakt, es muss weitergehen. Auf mich warten neue Aufgaben und auf Würzburg auch.

Sie bleiben in der zweiten Bundesliga. Als das Angebot vom FC St. Pauli kam, haben Sie sich sicher gefreut, oder?

Klar habe ich mich gefreut. St. Pauli ist ein super Klub.

Werder sucht derzeit aber auch noch einen Innenverteidiger. Jung und entwicklungsfähig soll er sein. Wäre das nichts für Sie gewesen?

Nein, für mich ist jetzt wichtig, mich in der zweiten Liga zu etablieren. Ich bin froh, dass ich bei St. Pauli gelandet bin.

Sie wurden in Bremerhaven geboren und sind in der nahe gelegenen Ortschaft Stotel aufgewachsen, also mitten im Werder-Land. Da schläft man als kleiner Junge doch automatisch in grün-weißer Bettwäsche, oder?

Bei mir war es jedenfalls so. Ich war ein riesiger Werder-Fan. 2004 habe ich auf dem Domshof gestanden und mir die Live-Übertragung angeschaut, als Werder Meister wurde. Das war ein absolutes Highlight für mich. Durch den Beruf verändert sich das allerdings. Natürlich verfolge ich Werder immer noch intensiver als andere Klubs, aber die große Vereinsliebe ist nicht mehr da.

Ärgern Sie sich denn noch, dass Sie damals bei Werder keine richtige Chance in der Profi-Mannschaft bekommen haben?

Ich hatte ja meine Chance.

Sie spielen sicher auf den Sommer 2011 an, als Per Mertesacker, Naldo und Sebastian Prödl während der Vorbereitung allesamt verletzt waren. Sokratis war noch nicht da, und Sie durften als einer der letzten Innenverteidiger im Kader in mehreren Testspielen ran. Wie groß war Ihre Hoffnung damals, die Chance in der Bundesliga zu bekommen?

Natürlich habe ich meine Chance gesehen. Deshalb habe ich mir in der Phase vielleicht sogar zu viel Druck gemacht. Jetzt muss es aber klappen, habe ich mir gedacht. Fairerweise muss man aber sagen, dass ich damals einfach noch nicht so weit war. Es wurde nichts mit einem Bundesliga-Einsatz, und rückblickend war es für meine Entwicklung gut, dass es solch ein Erlebnis gab. Ich habe daraus gelernt, und dann ging es eben in Würzburg weiter.

Erst einmal waren Sie aber noch bis 2014 bei Werder und spielten für die U 23. Dort war Viktor Skripnik Ihr Trainer, den Sie schon aus der U 17 kannten. War er Ihr großer Förderer in Bremen?

Er war auf jeden Fall ein wichtiger Trainer für mich. Allerdings habe ich bei ihm nicht sofort gespielt. Irgendwann hat er mir dann die Chance gegeben. In meinem ersten Spiel haben wir zwar verloren, doch er hat gesagt: Es lag nicht an der Abwehr. Also durfte ich weitermachen. Von Viktor Skripnik habe ich viel gelernt, aber auch von Torsten Frings und von Florian Kohfeldt, der ein großes Fußballwissen besitzt und sich immer viel Zeit genommen hat, um uns Dinge zu erklären.

Nur die Stimmung auf Platz elf war nicht so Ihr Fall, oder? Sie haben ihn einmal als „Leichenhügel“ bezeichnet.

Bei einer zweiten Mannschaft ist es eben so, dass nicht ganz so viele Zuschauer kommen. Auf Platz elf herrschte eher Sportplatzcharakter. Deswegen wurde er manchmal auch „Leichenhügel“ genannt. Erlebnisse waren für uns immer die Auswärtsspiele in großen Stadien.

Als Ihr Vertrag bei Werder im Jahr 2014 nicht verlängert wurde, folgten der Wechsel nach Würzburg und zwei Aufstiege in zwei Jahren. Sie waren einer der wenigen Spieler, der den ganzen Weg der Kickers von der Regionalliga in die zweite Liga mitgegangen ist. War es schwierig, sich immer wieder an eine neue Spielklasse mit höheren Anforderungen zu gewöhnen?

Die Aufstiege waren erst einmal tolle Erlebnisse. Würzburg war schon ein Glücksfall für mich, aber ich musste mir dort auch alles hart erarbeiten. Als Spieler passt man sich der höheren Liga recht schnell an. Die Mitspieler wurden ja auch immer besser. Genauso würde man sich wohl auch schnell an das geringere Tempo anpassen, wenn man beispielsweise plötzlich in der fünften Liga spielt.

Nach dem Zweitliga-Aufstieg war die Euphorie in Würzburg groß, die Kickers kratzten in der Hinrunde sogar an den Aufstiegsrängen. Den VfB Stuttgart fegte Ihre Mannschaft im letzten Spiel vor der Winterpause mit 3:0 aus dem Stadion, und Sie erzielten Ihr erstes Zweitliga-Tor. War das Ihr persönlicher Saison-Höhepunkt?

Das war ein Höhepunkt für mich, ohne Frage. Dieses Spiel war noch einmal etwas Besonderes in dieser Euphorie. Man muss aber klar sagen: Wir sind als Mannschaft immer realistisch geblieben und haben nie vom Aufstieg geträumt, sondern konnten unsere Situation vernünftig einschätzen.

Zu Recht, wie sich zeigte. Am Ende stieg Würzburg noch in die dritte Liga ab. Welche Gründe hatte der krasse Absturz in der Rückrunde?

Das ist schwer zu sagen. Da gab es viele Faktoren. Natürlich gehörte auch Pech dazu. Ich denke besonders an die Spiele gegen Bielefeld und Düsseldorf. Da haben wir jeweils in der letzten Minute noch das 1:1 kassiert. Hätten wir gewonnen und vier Punkte mehr geholt, wären wir am Ende nicht abgestiegen.

Blicken wir nach vorne: Was sind Ihre Ziele mit Ihrem neuen Verein FC St. Pauli?

Mein persönliches Ziel ist es, mir einen Stammplatz zu erarbeiten. Wir stehen hier ja noch ganz am Anfang, das Training hat gerade erst begonnen. Wir müssen uns als Mannschaft finden und kennenlernen. Was wir erreichen können, muss man sehen. St. Pauli hat eine sehr starke Rückrunde gespielt, aber wir müssen wirklich erst einmal von Spiel zu Spiel gucken, auch wenn das immer abgedroschen klingt.

Was erwarten Sie von der Stimmung am berühmt-berüchtigten Millerntor?

Als ich mit Würzburg dort gespielt habe, war ich zum ersten Mal am Millerntor. Wenn man im Tunnel steht und „Hells Bells“ von AC/DC gespielt wird, ist das sehr beeindruckend. Die Stimmung insgesamt ist sehr positiv und fröhlich, gar nicht feindselig. Spiele sind am Millerntor echte Fußball­feste, und ich freue mich schon darauf, dass ich jetzt alle zwei Wochen dort spielen kann.

Sind Sie auch allgemein froh darüber, wieder im Norden und damit näher an der Heimat zu sein?

Ich habe mich in Würzburg sehr wohlgefühlt. Das ist eine schöne Stadt. Aber natürlich ist es schön, jetzt wieder näher an der Familie zu sein. Meine Frau arbeitet in Hannover. Wir können uns durch den Wechsel künftig öfter sehen. An Geburtstagsfeiern in der Familie konnte ich in den vergangenen Jahren fast gar nicht teilnehmen, das wird jetzt hoffentlich anders.

Die „Hamburger Morgenpost“ titelte kürzlich nach Ihrer Vorstellung „Schoppenhauer ist ein Schlauer“ und schrieb, dass Sie in Ihrer Zeit bei Werder quasi nebenbei das Abitur gemacht haben. Wie gefällt Ihnen der Ruf des intelligenten Fußball-Profis?

Das habe ich jetzt in der Form auch zum ersten Mal über mich gelesen. Ich denke, das sollte man nicht zu hoch hängen.

Aber Sie lesen gerne in Ihrer Freizeit, oder?

Das stimmt. Ich versuche schon, recht viel zu lesen. Auch viele verschiedene Bücher, wenn die Zeit da ist. Ich bin aber genauso gerne in Bewegung und interessiere mich für alles, was mit Sport zu tun hat. Außerdem genieße ich die Zeit, die ich mit meiner Frau verbringen kann.

Verfolgen Sie nebenbei auch noch den Fußball in Bremerhaven und Umgebung? In Ihrer Geburtsstadt gibt es bald nach langer Zeit mal wieder ein fußballerisches Highlight: Die LTS Bremerhaven empfängt den Bundesligisten 1. FC Köln im DFB-Pokal. Fiebern Sie mit?

Ein bisschen schon, denn ich kenne den LTS-Spieler Jan-Niklas Kersten aus der Jugend bei Werder. Seine Eltern haben damals immer den Fahrdienst übernommen und mich mitgenommen. Aber ansonsten habe ich keine Verbindungen nach Bremerhaven. Ich komme ja aus dem Umland und habe früher nur auf dem Dorf gespielt und nicht in Bremerhaven direkt.

Das Gespräch führte Christoph Bähr.

Clemens Schoppenhauer (25) wechselte als 13-Jähriger von der JSG Weser-Stotel in die Jugend von Werder. Als U 23-Spieler durfte der Innenverteidiger regelmäßig mit den Profis trainieren, kam auch in Testpartien zum Einsatz, absolvierte aber kein Pflichtspiel. 2014 ging der gebürtige Bremerhavener zu den Würzburger Kickers, mit denen er von der Regionalliga in die zweite Liga marschierte. In der neuen Saison spielt Schoppenhauer für den FC St. Pauli.