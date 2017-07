Zlatko Junuzovic (links) und Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Die Entscheidung ist gefallen. "Ich werde nicht zu Trabzonspor wechseln", sagte Zlatko Junuzovic am Sonntagmittag. Das Angebot aus der Türkei sei "sehr lukrativ" gewesen, doch der Werder-Kapitän entschied sich dennoch dagegen. "Die Beweggründe sind meine Sache. Dass man sich Gedanken macht, ist legitim", unterstrich Junuzovic.

In Bremen hat der 29-Jährige noch einen Vertrag bis 2018. Ob er diesen verlängern wird, ließ der österreichische Nationalspieler am Sonntag offen. "Stand jetzt bleibe ich in Bremen", sagte Junuzovic. "Aber ich weiß selbst nicht, was in Zukunft passiert." Sportchef Frank Baumann hatte bereits mehrfach angekündigt, mit dem Mittelfeldakteur in Kürze über eine Verlängerung des Kontrakts sprechen zu wollen. "Bisher hatten wir noch keine intensiven Gespräche", erklärte Junuzovic. Er könne sich aber durchaus vorstellen, langfristig bei Werder zu bleiben. "Ich habe hier eine Verantwortung und fühle mich wohl", unterstrich der Mannschaftskapitän und fügte hinzu: "Ich konzentriere mich jetzt voll auf das Sportliche."

Trotz der Absage an Trabzonspor könnte es allerdings weiterhin Wechselgerüchte um den Österreicher geben. Huddersfield Town aus England soll ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert sein, schrieb gerade erst das österreichische Portal "heute.at". Junuzovic betonte nun, dass es derzeit keine englischen Angebote gebe. "Wenn etwas Neues kommen sollte, müssen wir reden", sagte er. (hop/crb)