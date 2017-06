Kevin Schindler ist derzeit vereinslos, möchte seine Laufbahn aber gern fortsetzen. (imago)

Kevin Schindler, Ihr Vertrag beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden ist an diesem Freitag ausgelaufen. Haben Sie bereits einen neuen Verein?

Kevin Schindler: Nein. Ich halte mich derzeit bei Werders U23 fit. Und ich schaue mich um, das Transferfenster in einigen Ländern ist noch gar nicht auf.

Bleiben Sie eventuell bei Werder?

Ich war jetzt erstmal eine Woche im Trainingslager dabei und trainiere hier auch weiter. Aber ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, bei der U23 zu spielen. Es gab dahingehend auch noch keine Gespräche mit Verantwortlichen des Vereins.

Wie hat es sich ergeben, dass Sie sich bei Werders Drittliga-Mannschaft fithalten können?

Ich hatte und habe ein gutes Verhältnis zu Werder, der Kontakt zu einigen Leuten im Verein ist nie abgerissen. Und da ich für mich entschieden habe, fit zu bleiben, habe ich mich bei Werder gemeldet. Für den Verein ist es kein Problem, dass ich dabei bin. Das hätte sicher nicht jeder Verein gemacht. Da können sich andere eine Scheibe von abschneiden.

Sie spielen auf Wehen-Wiesbaden an, wo Sie seit der Winterpause nicht mehr beim regulären Training mitmachen dürfen.

Ich wurde dort quasi rausgemobbt und musste mit Nils-Ole Book und Sertan Yegenoglu individuell trainieren. Die Zeit bei Wehen-Wiesbaden war nicht schön und ich war dort nicht glücklich. Ich hätte im Winter schon wechseln können, habe mir aber gesagt, dass ich das jetzt durchziehen will und habe in den sauren Apfel gebissen. Und jetzt lasse ich mir Zeit und suche einen Verein, beim dem es passt. Ich setze mich nicht unter Druck und muss nicht unbedingt nächste Woche einen Vertrag unterschrieben haben.

Gibt es eine Priorität?

Ich würde gerne im Ausland spielen. Der asiatische Raum ist sehr interessant für mich. Auch die Major League Soccer in den USA oder die Liga in Australien sind reizvoll. Letzte Woche war ich in Vietnam und habe beim Tabellenführer Thanh Hoa mittrainiert und mir das Umfeld angeschaut. Aber dorthin werde ich nicht wechseln. Das hat insgesamt nicht gepasst. Es wäre für mich persönlich schwierig gewesen, dort zu leben. Es ist Provinz und man kann dort nicht viel unternehmen. Und nur wegen des Geldes wechsele ich nirgendwo hin. Es muss Hand und Fuß haben.

Was müssen ein Verein und das Umfeld denn haben, damit es passen kann?

Ich muss mich wohlfühlen, gerade nach der Zeit in Wiesbaden ist mir das wichtig. Dazu gehören die Trainings- und Spielbedingungen aber auch die Lebensqualität. Mir ist natürlich bewusst, dass die Bedingungen nicht überall so wie in Deutschland sind. Das ist Luxus hier.

Schließen Sie ein Engagement bei einem deutschen Verein aus?

Nein. Meine Priorität liegt zwar auf dem Ausland, aber wenn ein Verein in Deutschland kommt, höre und schaue ich mir das natürlich an. Wenn es passen sollte, ist das eine Option.

Welches sportliche Niveau muss die Liga haben, in der Sie spielen wollen?

Ich bin noch ehrgeizig. Einfach ein bisschen kicken und Geld einsammeln, möchte ich nicht. Die V-League in Vietnam beispielsweise hat nur das Niveau der fünften oder sechsten Liga in Deutschland.

Sind Sie derzeit fit genug für professionellen Fußball?

Das bin ich. Seit dreieinhalb, vier Jahren bin ich verletzungsfrei und habe viel für mich getan. In Wiesbaden habe ich jeden Tag neben dem täglichen Fußballtraining eine weitere Einheit im Fitnessstudio gemacht oder bin Laufen gegangen. Unter anderem habe ich den Marathon im Hamburg absolviert. Ich kann noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen, aber mir fehlt natürlich die Spielpraxis.

Haben Sie einen Plan B, falls Sie keinen Verein finden, der passt?

Ich mache mir schon Gedanken und möchte auf jeden Fall im Sportbereich bleiben. Ich habe mal ein Fernstudium angefangen, das mich auf den Bereich Fitnesstrainer vorbereitet und habe auch bei Jugendteams hospitiert.

Sie sind Delmenhorster. Wie wäre es mit Atlas?

Es ist auf jeden Fall eine starke Leistung, dass Atlas es jetzt in die Oberliga geschafft hat.

Die Fragen stellte Michael Kerzel.