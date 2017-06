Mehrere Monitore, das Spielgeschehen aus verschiedenen Blickwinkeln. So sieht er aus, der Arbeitsplatz eines Video-Schiedsrichters. (dpa)

Es war eine große Geste von Aaron Hunt, damals in Nürnberg. Nach einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler Javier Pinola war er im Nürnberger Strafraum zu Boden gegangen und Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied auf Strafstoß. Pinola verstand die Welt nicht mehr – und Hunt, damals noch im Werder-Trikot, plagte offenbar derart das schlechte Gewissen, dass er dem Schiedsrichter umgehend erklärte, gar nicht gefoult worden zu sein. „So wollte ich hier nicht gewinnen“, sagte Hunt später vor Journalisten, und diese Geschichte aus dem März 2014 wirkt inzwischen nicht nur deshalb so aus der Zeit gefallen, weil der Bremer Trainer damals noch Robin Dutt, der Sportchef Thomas Eichin und der Spielmacher Hunt hießen – sondern auch, weil klare Fehlentscheidungen wie jene von Gräfe in der Bundesliga künftig gar nicht mehr vorkommen sollten. Oder zumindest deutlich seltener.

Zur neuen Saison kommen in der Bundesliga erstmals die sogenannten Videoassistenten zum Einsatz. Jene Männer also, die für mehr Gerechtigkeit im Fußball sorgen sollen. Stand der Stürmer vor dem Torerfolg im Abseits? Hat der Abwehrspieler im Strafraum wirklich ein Foulspiel begangen? Ist der Ball bei der Flanke vor dem Treffer bereits im Aus gewesen? Diese und andere ähnlich knifflige Entscheidungen treffen der Schiedsrichter auf dem Platz und der Videoassistent im Technikraum in Köln in Zukunft gemeinsam, um klare Fehler in spielentscheidenden Szenen zu minimieren. „Wir sind überzeugt, dass das laufen wird“, sagt Hellmut Krug, der derzeit bundesweit in Workshops für den Videoassistenten wirbt. Doch auch dem Projektleiter beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist nicht ent-­gangen, dass hier und da noch Klärungsbedarf besteht. „Wir wissen, dass in den kommenden Wochen noch viel über den Videoassistenten diskutiert werden wird“, sagt Krug. „Wir sind halt noch in der Start­phase.“

Es rumpelt noch gewaltig

Das zeigen auch die Erfahrungen beim Confed Cup in Russland, dort kommt der Videoassistent bereits zum Einsatz. Tatsächlich sind in fast allen Gruppenspielen Fehler ­korrigiert worden – der Weg dorthin aber rumpelt noch gewaltig. Mal dauert die Entscheidungsfindung quälend lang, mal gibt es Verständigungsprobleme zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten. So wie am vergangenen Sonntag beim Gruppenspiel zwischen Deutschland und Kamerun. Da hatte der kolumbianische Schiedsrichter Wilmar Roldán nach einem rüden Foulspiel zunächst dem falschen Kameruner die gelbe Karte gezeigt. Die beiden ­Videoassistenten bemerkten den Fehler und griffen ein. Roldán, der wie üblich über ein Headset mit den Videoassistenten kommunizierte, verstand aber offenbar etwas anderes und zeigte statt Gelb plötzlich Rot, allerdings immer noch dem falschen Spieler. Es dauerte dann noch eine ganze Weile, bis schlussendlich der richtige Spieler bestraft ­wurde. Immerhin, am Ende stand die korrekte Entscheidung, und genau für solche Situationen ist der Videoassistent gedacht. Ebenso für Elfmeterentscheidungen, Platzverweise und strittige Tore. 104 klare und spielrelevante Fehlentscheidungen hat die Schiedsrichterkommission in der vergangenen Saison in der ersten Liga gezählt, 77 davon hätten laut Krug durch den Videoassisten korrigiert werden können. „Es wird also auch weiterhin keine 100 Prozent fehlerfreien Spiele geben“, sagt Krug.

Foul oder kein Foul: Nicht immer haben die Unparteiischen auf dem Feld die allerbeste Sicht, um sofort zu wissen, ob es einen Elfmeter geben sollte. In dieser Szene entschied der Unparteiische übrigens zurecht auf Strafstoß für Werder gegen Darmstadt - auch ohne technische Hilfe. (nordphoto)

Zumal der Videoassistent nicht in allen Situationen eingreifen wird. Wann ja und wann nicht, darin sind die Unparteiischen in Deutschland ein Jahr lang geschult worden. Das unterscheidet sie übrigens auch von ihren internationalen Kollegen beim Confed Cup, die kurz vor dem Turnier bloß einen zehntägigen Crashkurs erhalten haben. 23 Videoassisten hat der DFB ausgebildet, pro Spiel wird einer im Einsatz sein. Jedem Videoassistenten stehen wiederum zwei sogenannte Operatoren zur Seite, die in sekundenschnelle strittige Szenen auf den Bildschirm holen sollen. „Unser Ziel muss es dabei sein, so wenig wie möglich einzugreifen, möglichst schnell zu entscheiden und nach außen transparent zu informieren“, sagt Krug. Schließlich soll der Charakter des Spiels nicht verändert werden.

Anders als der Fernsehzuschauer wird der Besucher im Weserstadion die Bilder bei einer Videoüberprüfung allerdings nicht sehen können. „Es wird keine Wiederholung auf der Stadionleinwand geben“, sagt Krug, „davon hat uns die Fifa abgeraten.“ Auch auf die sogenannte Referee Review Area, die sich künftig gegenüber der beiden Trainerbänke hinter der Werbebande befinden wird und in der sich die Schiedsrichter eine Wiederholung auf einem Monitor ansehen können, sollen die Unparteiischen möglichst verzichten und stattdessen dem Urteil des Videoassistenten vertrauen.

Am 5. August wird der zusätzliche Helfer erstmals offiziell bei einem Spiel in Deutschland zum Einsatz kommen, im Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Zwei Wochen später, zum Saisonstart, wird die neue Technik dann erstmals auch bei einem Werder-Spiel genutzt werden. Frank Baumann, Sportchef der Bremer, blickt dem Ganzen durchaus positiv entgegen.

Baumann: Eine gute Sache

„Es geht ja in spielentscheidenden Szenen in der Bundesliga nicht nur um Sieg oder Niederlage, sagt Baumann, „sondern auch um Titel oder Abstiege.“ Und somit um viel Geld. „Der Videobeweis ist deshalb eine gute Sache. Natürlich wird das am Anfang für alle ungewohnt sein. Die Fans werden vielleicht nicht immer wissen, ob sie jetzt über ein Tor jubeln können oder nicht. Aber das wird irgendwann kein Thema mehr sein.“